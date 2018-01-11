Грузинский парадокс • 243 • Аналитика



Проблемы взаимоотношений с грузинским государством приобрели фактически устойчивый и нерешаемый характер, и у многих складывается странное впечатление, что так было всегда. И даже в массовом сознании в отношении государства грузинского остался практически один негатив. Об отношении нового поколения грузин к современной России лучше вообще промолчать.



Как-то сейчас многие забывают, что Грузия — это православное государство. Такие дела. Не католическое, и не мусульманское ни разу. Более того, по многим причинам, в том числе и религиозным, Грузия постоянно попадала под удар или от персов, или от турок. Что было то было.





Нормальная спокойная жизнь без налогов «живым товаром» там началась с момента вхождения в Российскую империю. Именно тогда Грузия была объединена из отдельных кусков и кусочков. Нет, можно, конечно, теоретически предположить, что нашёлся бы грузинский патриот и большой государственник, который бы это всё сделал сам. Почему бы и не помечтать? Такая вот была бы вполне себе «альтернативная реальность». Но как мы хорошо понимаем, при том геополитическом раскладе, который существовал в Закавказье и на грузинских землях, этот вариант невероятен абсолютно. «Князья разделены», и в отличие от Киевской Руси, этих князей просто до чёрта. И каждый готов сражаться насмерть за свою личную власть. Плюс существуют мощные внешние игроки, к которым каждый князь готов обратиться за помощью.



То есть «добровольно» не объединился бы никто и никогда, а если бы нашёлся какой-то грузинский Ода Нобунага, то его неудачливые соперники моментально метнулись бы в Турцию и Персию за «помощью против узурпатора». Такой вот грузинский «патриотизм». Грузия могла возникнуть только в рамках Российской империи и никак иначе. Она в общем-то в рамках её и возникла. Благодаря тому, что был привлечён внешний силовой и экономический ресурс. И понятно, что многие «князья» оказались обижены страшно. Хотя какого-то другого варианта объединения быть просто не могло. Вот тут как всегда — знакомое всем противоречие: или один большой и успешный проект, или множество гордых и «независимых» полунищих каморок.







А, в принципе, российская/советская Грузия до определённого момента была вполне успешным проектом. И создана она была как раз благодаря внешнему ресурсу (силовому и экономическому). Именно такой подход обеспечил быстрое и относительно бескровное объединение. Именно в рамках русского имперского проекта развивалась грузинская культура (живопись!), именно после вхождения в Россию грузины перестали быть «азиатцами» и стали европейцами. Не толерантно, конечно, звучит, но именно так всё и обстояло: доступ к европейской культуре грузины получили в рамках Российской империи и никак иначе. Стали ли они при этом европейцами — другой вопрос. А так, почему-то все грузинские националисты как-то шустро забывают, что грузинский национализм стал возможен как раз в рамках Российской империи: для сравнения посмотрите на современную «европейскую Турцию» и положение курдов там. Или у армян спросите — легко ли быть национальным меньшинством в Турции. И вообще был бы там мегрельский национализм, лазский, сванский…



Так что вот: современная нам Грузия — это во многом продукт СССР/РИ, нравится это кому-то в Тбилиси или нет. Причём, что характерно: когда была устранена внешняя экономическая и силовая подпитка, страна стала разваливаться на части. И это не происки врагов — это естественный ход событий, ресурсов Грузии недостаточно для устойчивого централизованного государства. На этой нищей территории (а никто кроме Москвы денег давать не стал) резко возросли центробежные процессы, что нормально: система возвращается в исходное состояние. Но не совсем: осталась куча претензий и негодования в адрес той самой России. Что в принципе достаточно забавно — Грузия с её «государственностью», культурой и экономикой была искусственным созданием в рамках империи. Ни больше, ни меньше. Потребные для того ресурсы черпались из общеимперского котла, и никто этим особо не заморачивался. «Газпром» поглощает газовый рынок Европы и даёт оплеуху США



А вот когда котла не стало… Резко обнажилась принципиальная нежизнеспособность грузинского государства. И вот нам за это предъявляют претензии, но мы то тут при чём? Мы, в конце концов, не волшебники. Вернее, почти волшебники, но пока учимся. То есть грузинам была продемонстрирована действующая модель государства Грузия с хорошим южно-европейским уровнем жизни на имперские деньги. Ушла империя, сдохла модель: погасли лампочки и перестали вертеться колёсики… А других желающих содержать эту систему не нашлось. Вот такой вот грузинский парадокс получается (ещё более парадоксальный, чем украинский): в отличие от Украины (которая теоретически могла быть богатой) Грузия могла быть успешной только в рамках имперского проекта и никак иначе. Вот как-то мне не вспоминается единая, богатая и успешная Грузия вне рамок РИ/СССР. Не помню.



Та жуткая нищета, в которую погрузилась современная «независимая» Грузия, и тот территориальный раздрай, который мы наблюдаем, — это как раз нормальное и естественное положение вещей. Своего рода «сферическая Грузия в вакууме». Но самое парадоксальное, что грузины при этом жутко ненавидят именно русских. Ну вырезали бы они Южную Осетию и что? Это бы решило все их проблемы? Грузия бы стала богатой и процветающей? Это какой-то своего рода «детский идиотизм»: мы объединим страну железом и кровью и это решит все наши проблемы. А иначе никак. Ну превратилась бы Абхазия в кладбище… И что? Тбилиси стал бы вторым Сеулом? Никак не могу понять, как из геноцида следует экономическое чудо. Не догоняю.



Проблема как раз в этом — грузины принципиально не собирались ни о чём вести переговоры с национальными меньшинствами. Вообще все эти кавказские независимые государства позиционируют себя как европейские, но проводят стопроцентную классическую азиатскую политику: «Будем рэзать!» И весь сказ. Это немного настораживает. Политики в Тбилиси никак не могут понять, что единое процветающее грузинское государство в границах ГССР невозможно технически. Теоретически «зарэзать» можно всех, но построить в Грузии европейское государство, опираясь на ресурсы самой Грузии, нельзя никак. Такой вот неприятный парадокс. Запад очень любит Россию. Доказательство по методу Центробанка



Ни Европа, ни Америка не спешат предоставлять такие ресурсы. Причина проста: дорого. Это по нашим меркам организация «счастливого детства» для пятимиллионного грузинского народа было чем-то естественным и не очень накладным, а вот на Западе купюры принято начинать считать с другой стороны пачки. И они никогда не дадут денег Тбилиси. Но грузины не унывают: они рвутся в ЕС и НАТО, искренне ненавидят Россию. Ждут чего-то от этой жизни… Вот такое вот трагическое расхождение между мечтами и реалиями: в рамках западного блока они могут быть только нищей страной третьего мира с весьма нестабильным государством, но с Россией они дружить не хотят категорически. Ёжики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус. То есть все дальнейшие «усилия» грузин ни приведут ни к чему хорошему.







Их позиция по отношению к России проста до безобразия: верните Абхазию, Ю. Осетию потом «поговорим». Причём, как мы все понимаем, «поговорим» совсем не означает, что американские военные (включая парней из секретной биолаборатории) покинут гостеприимную землю Сакартвело и на их место придут парни Шойгу. Вот этого (как мы все прекрасно понимаем) не будет никогда. Тогда о чём разговор? Всё дело в том, что откровенно небогатая Грузия хотела бы заработать на той самой «вражеской России». И даже просто получить помощь (память о «деньгах из Москвы» ещё жива в сердцах грузин!). Судный день. Начало. Часть 2



Всё это понятно, хорошо и здорово, но неясно одно: а в чём тут интерес России? Нам то это всё зачем? Что мы будем иметь с этого «суперпроекта»? Самое смешное, что именно это нам предлагают, как сами грузины, так и их политики. На полном серьёзе. И тогда у нас будут «хорошие отношения». Нет, когда подобный вариант поэтапной капитуляции ради «хороших отношений» предлагают американцы, то определённую логику ещё можно проследить, но когда то же самое предлагают грузины… Становится по настоящему страшно. Вот говорят, мы ведём в отношении Грузии неверную политику, а как тут будет выглядеть верная? Хотя бы примерно? Чисто теоретически, что тут можно сделать?



То есть вроде бы и религия у нас общая, и история… И вроде бы чисто теоретически, отношение грузин к России должно было быть очень позитивным и уважительным. Но этого почему-то не происходит. Как ни странно, такое вот отношение имеет место к тем же европейцам/американцам (особенно американцам!), но не к русским. То есть что конкретно Америка сделала для Грузии? Ничего. По факту — ничего. Широко улыбаться, крепко жать руки местных политиков и дружески хлопать их по плечам — это как раз и означает «ничего». Но грузины послали в Афганистан очень крупный (по меркам небольшой страны) контингент.



Из стран «не-НАТО» они послали вообще самый большой контингент. И боевые потери у них там были (но никто не возмущался). И что они получили взамен? Дружбу великого американского народа! А вот с Россией «вариант хороших отношений» включает в себя «по списку»: «территориальные возвраты», экономические преференции, безвизовый режим… и что мы получаем взамен? Дружбу великого грузинского народа! Такие дела.



Как-то вот неправильно мы выстраиваем отношения с соседями, а они нас неправильно воспринимают, если даже вполне себе православная Грузия хочет играть в отношениях с Россией ту роль, которую в отношениях с Грузией играют Соединённые Штаты Америки. И скорее всего болгар с белорусами это тоже касается.







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Болгарский синдром Проблемы взаимоотношений с грузинским государством приобрели фактически устойчивый и нерешаемый характер, и у многих складывается странное впечатление, что так было всегда. И даже в массовом сознании в отношении государства грузинского остался практически один негатив. Об отношении нового поколения грузин к современной России лучше вообще промолчать.Как-то сейчас многие забывают, что Грузия — это православное государство. Такие дела. Не католическое, и не мусульманское ни разу. Более того, по многим причинам, в том числе и религиозным, Грузия постоянно попадала под удар или от персов, или от турок. Что было то было.Нормальная спокойная жизнь без налогов «живым товаром» там началась с момента вхождения в Российскую империю. Именно тогда Грузия была объединена из отдельных кусков и кусочков. Нет, можно, конечно, теоретически предположить, что нашёлся бы грузинский патриот и большой государственник, который бы это всё сделал сам. Почему бы и не помечтать? Такая вот была бы вполне себе «альтернативная реальность». Но как мы хорошо понимаем, при том геополитическом раскладе, который существовал в Закавказье и на грузинских землях, этот вариант невероятен абсолютно. «Князья разделены», и в отличие от Киевской Руси, этих князей просто до чёрта. И каждый готов сражаться насмерть. Плюс существуют мощные внешние игроки, к которым каждый князь готов обратиться за помощью.То есть «добровольно» не объединился бы никто и никогда, а если бы нашёлся какой-то грузинский Ода Нобунага, то его неудачливые соперникиметнулись бы в Турцию и Персию за «помощью против узурпатора». Такой вот грузинский «патриотизм». Грузия могла возникнуть только в рамках Российской империи и никак иначе. Она в общем-то в рамках её и возникла. Благодаря тому, что был привлечён внешний силовой и экономический ресурс. И понятно, что многие «князья» оказались обижены страшно. Хотя какого-то другого варианта объединения быть просто не могло. Вот тут как всегда — знакомое всем противоречие: или один большой и успешный проект, или множество гордых и «независимых» полунищих каморок.А, в принципе, российская/советская Грузия до определённого момента была вполне успешным проектом. И создана она была как раз благодаря внешнему ресурсу (силовому и экономическому). Именно такой подход обеспечил быстрое и относительно бескровное объединение. Именно в рамках русского имперского проекта развивалась грузинская культура (живопись!), именно после вхождения в Россию грузины перестали быть «азиатцами» и стали европейцами. Не толерантно, конечно, звучит, но именно так всё и обстояло: доступ к европейской культуре грузины получили в рамках Российской империи и никак иначе. Стали ли они при этом европейцами — другой вопрос. А так, почему-то все грузинские националисты как-то шустро забывают, что грузинский национализм стал возможен как раз в рамках Российской империи: для сравнения посмотрите на современную «европейскую Турцию» и положение курдов там. Или у армян спросите — легко ли быть национальным меньшинством в Турции. И вообще был бы там мегрельский национализм, лазский, сванский…Так что вот: современная нам Грузия — это во многом продукт СССР/РИ, нравится это кому-то в Тбилиси или нет. Причём, что характерно: когда была устранена внешняя экономическая и силовая подпитка, страна стала разваливаться на части. И это не происки врагов — это естественный ход событий, ресурсов Грузии недостаточно для устойчивого централизованного государства. На этой нищей территории (а никто кроме Москвы денег давать не стал) резко возросли центробежные процессы, что нормально: система возвращается в исходное состояние. Но не совсем: осталась куча претензий и негодования в адрес той самой России. Что в принципе достаточно забавно — Грузия с её «государственностью», культурой и экономикой была искусственным созданием в рамках империи. Ни больше, ни меньше. Потребные для того ресурсы черпались из общеимперского котла, и никто этим особо не заморачивался.А вот когда котла не стало… Резко обнажилась принципиальная нежизнеспособность грузинского государства. И вот нам за это предъявляют претензии, но мы то тут при чём? Мы, в конце концов, не волшебники. Вернее, почти волшебники, но пока учимся. То есть грузинам была продемонстрирована действующая модель государства Грузия с хорошим южно-европейским уровнем жизни на имперские деньги. Ушла империя, сдохла модель: погасли лампочки и перестали вертеться колёсики… А других желающих содержать эту систему не нашлось. Вот такой вот грузинский парадокс получается (ещё более парадоксальный, чем украинский): в отличие от Украины (которая теоретически могла быть богатой) Грузия могла быть успешнойв рамках имперского проекта и никак иначе. Вот как-то мне не вспоминается единая, богатая и успешная Грузия вне рамок РИ/СССР. Не помню.Та жуткая нищета, в которую погрузилась современная «независимая» Грузия, и тот территориальный раздрай, который мы наблюдаем, — это как раз нормальное и естественное положение вещей. Своего рода «сферическая Грузия в вакууме». Но самое парадоксальное, что грузины при этом жутко ненавидят именно русских. Ну вырезали бы они Южную Осетию и что? Это бы решило все их проблемы? Грузия бы стала богатой и процветающей? Это какой-то своего рода «детский идиотизм»: мы объединим страну железом и кровью и это решит все наши проблемы. А иначе никак. Ну превратилась бы Абхазия в кладбище… И что? Тбилиси стал бы вторым Сеулом? Никак не могу понять, как из геноцида следует экономическое чудо. Не догоняю.Проблема как раз в этом — грузины принципиально не собирались ни о чём вести переговоры с национальными меньшинствами. Вообще все эти кавказские независимые государства позиционируют себя как европейские, но проводят стопроцентную классическую азиатскую политику: «Будем рэзать!» И весь сказ. Это немного настораживает. Политики в Тбилиси никак не могут понять, что единое процветающее грузинское государство в границах ГССР невозможно технически. Теоретически «зарэзать» можно всех, но построить в Грузии европейское государство, опираясь на ресурсы самой Грузии, нельзя никак. Такой вот неприятный парадокс.Ни Европа, ни Америка не спешат предоставлять такие ресурсы. Причина проста: дорого. Это по нашим меркам организация «счастливого детства» для пятимиллионного грузинского народа было чем-то естественным и не очень накладным, а вот на Западе купюры принято начинать считать с другой стороны пачки. И они никогда не дадут денег Тбилиси. Но грузины не унывают: они рвутся в ЕС и НАТО, искренне ненавидят Россию. Ждут чего-то от этой жизни… Вот такое вот трагическое расхождение между мечтами и реалиями: в рамках западного блока они могут быть только нищей страной третьего мира с весьма нестабильным государством, но с Россией они дружить не хотят категорически. Ёжики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус. То есть все дальнейшие «усилия» грузин ни приведут ни к чему хорошему.Их позиция по отношению к России проста до безобразия: верните Абхазию, Ю. Осетию потом «поговорим». Причём, как мы все понимаем, «поговорим» совсем не означает, что американские военные (включая парней из секретной биолаборатории) покинут гостеприимную землю Сакартвело и на их место придут парни Шойгу. Вот этого (как мы все прекрасно понимаем) не будет никогда. Тогда о чём разговор? Всё дело в том, что откровенно небогатая Грузия хотела бы заработать на той самой «вражеской России». И даже просто получить помощь (память о «деньгах из Москвы» ещё жива в сердцах грузин!).Всё это понятно, хорошо и здорово, но неясно одно: а в чём тут интерес России? Нам то это всё зачем? Что мы будем иметь с этого «суперпроекта»? Самое смешное, что именно это нам предлагают, как сами грузины, так и их политики. На полном серьёзе. И тогда у нас будут «хорошие отношения». Нет, когда подобный вариант поэтапной капитуляции ради «хороших отношений» предлагают американцы, то определённую логику ещё можно проследить, но когда то же самое предлагают грузины… Становится по настоящему страшно. Вот говорят, мы ведём в отношении Грузии неверную политику, а как тут будет выглядеть верная? Хотя бы примерно? Чисто теоретически, что тут можно сделать?То есть вроде бы и религия у нас общая, и история… И вроде бы чисто теоретически, отношение грузин к России должно было быть очень позитивным и уважительным. Но этого почему-то не происходит. Как ни странно, такое вот отношение имеет место к тем же европейцам/американцам (особенно американцам!), но не к русским. То естьконкретно Америка сделала для Грузии? Ничего. По факту — ничего. Широко улыбаться, крепко жать руки местных политиков и дружески хлопать их по плечам — это как раз и означает «ничего». Но грузины послали в Афганистан очень крупный (по меркам небольшой страны) контингент.Из стран «не-НАТО» они послали вообще самый большой контингент. И боевые потери у них там были (но никто не возмущался). И что они получили взамен? Дружбу великого американского народа! А вот с Россией «вариант хороших отношений» включает в себя «по списку»: «территориальные возвраты», экономические преференции, безвизовый режим… и что мы получаем взамен? Дружбу великого грузинского народа! Такие дела.Как-то вот неправильно мы выстраиваем отношения с соседями, а они нас неправильно воспринимают, если даже вполне себе православная Грузия хочет играть в отношениях с Россией ту роль, которую в отношениях с Грузией играют Соединённые Штаты Америки. И скорее всего болгар с белорусами это тоже касается.Статьи из этой серии:Болгарский синдром Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 243 Источник Похожие новости Судный день. Начало. Часть 2 Главный антиамериканский союзник Записки Колорадского Таракана. Привет стране-бензоколонке от страны-шланга!

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