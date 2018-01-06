«Грузинский легион» на Украине вышел из подчинения

Эпическая виртуальная битва разразилась на просторах Интернета между грузинскими контрактниками из 54 бригады украинской армии и командованием этой бригады. Накануне на странице «легиона» в Фейсбуке грузины громогласно объявили о выходе из состава своей части, мотивировав это несогласием с действиями начальства.

«20 декабря 2017 года Грузинский Легион своим полным составом покинул 54 бригаду из- за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года при которой были ранены 11 наших бойцов и 25 Батальона мы обязательно сообщим».

Речь, видимо, идет о столкновении под Светлодарском, закончившимся для ВСУ очень плачевно. Горе-«легионеры» также пожаловались, что когда они встали в позу, командование отобрало у них все нажитое непосильным трудом за четыре года: «Тепловизоры, тепловизионные прицелы, бронежилеты, каски, приборы ночного видения, дневные прицелы снайперских винтовок, личные вещи и транспортные средства». И три портсигара отечественных, добавил бы товарищ Шпак.

На странице 54 бригады в том же Фейсбуке был опубликован ответ командования, которое и вовсе ставит под сомнение существование «Грузинского легиона»: «Отдельного подразделения под таким названием в составе 54 бригады никогда не существовало. Десятки граждан других государств добровольно заключили контракт и добросовестно служат в составе штатных подразделений воинских частей». И вообще в последнее время были уволены только пятеро иностранцев. Маловато для легиона. Впрочем, вряд ли можно верить сообщению в Фейсбуке.

Вообще, это, мне кажется, чисто украинское ноу-хау – выяснять отношения в виртуальном пространстве, вываливая на всеобщее обозрение грязное белье друг друга. Сложно представить, в армии какой еще страны мира целое подразделение вдруг возьмет и объявит о нежелании продолжать службу, потому что «такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу». При этом будет угрожать пресс-конференциями с разоблачениями. А отцы командиры будут отвечать в соцсетях. Это не армия, это бродячий цирк.

Между тем, в ДНР считают, что за виртуальными боями стоят вполне реальные столкновения.

- Действия украинского командования, загнанного в тупик, сопровождались грубейшими ошибками, - заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. - Среди них: «дружественный» обстрел 26 ноября 2017 года грузинских наёмников артиллерией 128-й бригады ВСУ, в результате которого ранения получили шесть боевиков; 16 декабря — очередной «дружественный» обстрел грузинских наемников подразделениями 54-й бригады, в результате которого ранения получили уже 11 грузинских боевиков.

То есть речь может идти о том, что грузинские наемники стали с подозрительной регулярностью попадать под обстрелы своих. Что может говорить об отношении к ним со стороны командования. Или об их отношении к службе.