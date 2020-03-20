Грузинский лари установил новый рекорд падения

Цены на девять основных продуктов расти не будут

19 марта Национальный банк Грузии установил новый рекорд падения национальной валюты: теперь 1 доллар стоит 3,1804 лари.

Лари начал постепенное движение вниз с 9 марта, потеряв за 10 дней почти 20% своей стоимости. 19 марта Нацбанк Грузии решил продать 40 миллионов долларов, чтобы как-то затормозить падение национальной валюты. Эта мера помогла – на 20 марта установлен курс в размере 3,1568 лари за 1 доллар. Вопрос только в том, сколько дней пройдёт до того, как лари вновь начнёт своё падение.

19 марта премьер-министр Грузии Георгий Гахария после заседания Совета национальной безопасности выступил с сообщением на брифинге.

«На заседании Совета национальной безопасности было решено, что в масштабе страны все торговые объекты, кроме продовольственных магазинов, аптечной сети, бензозаправочной сети, сети почтовых отправлений и сети банковских отделений, должны быть закрыты для того, чтобы уменьшить риск дальнейшего распространения эпидемии. Это необходимый шаг для сохранения здоровья наших граждан, он будет ограничен во времени, но нужен для того, чтобы помешать внутренней передаче вируса»,

– заявил Гахария.

По его словам, в стране началось внутреннее распространение инфекции, что потребовало введения дополнительных жёстких мер.

Эти меры ударят в первую очередь по мелкому и среднему бизнесу, который и так достаточно уязвим. Чтобы как-то поддержать предпринимателей, мэрия Тбилиси приняла решение освободить от арендной платы 600 мелких и средних предпринимателей, которые арендуют помещения или землю, принадлежащие муниципалитету.

«Этих предпринимателей мэрия Тбилиси освободит от арендной платы за март, апрель и май. Для формализации этой льготы изменения в договорах будут осуществлены поэтапно вместе со стабилизацией ситуации»,

– заявил в четверг мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Для защиты уязвимых слоёв населения было принято решение сохранить существующие цены на семь основных продуктов.

«Роста цен на семь самых главных продуктов не произойдёт. Премьер-министром поручено Министерству сельского хозяйства начать консультации с бизнесом для сохранения цен на семь основных продуктов, чтобы колебания цен не отразились на гражданах. Этими продуктами являются: рис, мука, макароны, подсолнечное масло, молочный порошок и продукция из него»,

– сообщил 19 марта пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани на брифинге в администрации правительства.

Позже министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили сообщил, что цены не будут подниматься на девять продуктов, добавив к предыдущему списку фасоль и гречневую крупу.

Также министр успокоил население Грузии, заявив, что в стране есть большой запас консервов, подсолнечного масла и круп. Этого запаса вполне хватит на год даже в условиях повышенного спроса. Поэтому он призвал грузин не создавать искусственный дефицит и не поддаваться панике. Тем не менее, тысячи грузин в ближайшее время останутся без работы, остановятся предприятия, замрёт бизнес.

Международная организация труда (МОТ) ООН уже подсчитала, что в мире в ближайшие дни останутся без работы до 24 миллионов человек.

«Это уже не кризис здравоохранения. Это кризис рынка труда, экономический кризис. Глобальная безработица может увеличиться на 5,3 млн, и это самый благоприятный вариант, потому что миру грозит увеличение безработицы на 24 миллиона человек»,

– заявили в МОТ.