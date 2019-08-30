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Грузинский блокпост вынудил Южную Осетию начать гуманитарную операцию на границе

30 августа 2019, 19:54  •  3 • В мире
Погранслужба Южной Осетии ведёт в окрестностях приграничного села Уиста (Цнелис) "гуманитарную операцию". Поводом стало обострение ситуации после выставления полицейского блокпоста Грузией. Характер операции не уточняется.
Как сообщил в пятницу Комитет госбезопасности республики, к такому решению привели провокационные действия Грузии на участке югоосетино-грузинской границы в Знаурском районе. По решению верховного главнокомандующего республики Анатолия Бибилова силы пограничной службы КГБ РЮО начали в окрестностях осетинского села Уиста (Цнелис) гуманитарную операцию.
"Гуманитарная операция носит исключительно мирный характер", - подчёркивается в сообщении. Целью действий погранслужбы КГБ РЮО является поддержание пограничного режима и обеспечение безопасности граждан, а также стабилизация военно-политической обстановки.
Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева пояснила ТАСС, что целью гуманитарной акции является "обеспечение безопасности каждого жителя села". По её словам, сейчас силовики контролируют окрестности села, чтобы жители не испытывали страха из-за незаконного поста, выставленного грузинской полицией.

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