|
Грузинских полицейских отстранили от службы "за жестокость" во время разгона демонстрантов
25 июня 2019, 08:09 • 42 • В мире
МВД Грузии приняло решение временно отстранить от службы 10 полицейских, принимавших участие в разгоне митингующих во время акций протеста в Тбилиси "за излишнюю жестокость". Их поверят на возможное превышение полномочий. Одновременно уголовное дело по этому поводу возбуждено и Генпрокуратурой Грузии.
В настоящее время возможные факты превышения своих полномочий со стороны силовиков проверяет Генинспекция МВД. В рамках этой проверки решено отстранить от исполнения служебных обязанностей десять правоохранителей.
Со своей стороны, Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело по факту возможного превышения полномочий сотрудниками полиции. Обратившись к общественности, прокурор Кока Кацитадзе попросил предоставить правоохранителям любые доказательства нарушений со стороны полиции. Он также сказал, что прокуратура готова подключить к процессу народного защитника, сообщает "Грузия Онлайн".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 июня 2019, 05:24
|
19 июня 2019, 05:54
|
21 июня 2019, 03:24
|
18 июня 2019, 15:09
|
23 июня 2019, 13:54
|
23 июня 2019, 13:54
|
18 июня 2019, 16:54