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Грузинских полицейских отстранили от службы "за жестокость" во время разгона демонстрантов

25 июня 2019, 08:09  •  42 • В мире
МВД Грузии приняло решение временно отстранить от службы 10 полицейских, принимавших участие в разгоне митингующих во время акций протеста в Тбилиси "за излишнюю жестокость". Их поверят на возможное превышение полномочий. Одновременно уголовное дело по этому поводу возбуждено и Генпрокуратурой Грузии.
В настоящее время возможные факты превышения своих полномочий со стороны силовиков проверяет Генинспекция МВД. В рамках этой проверки решено отстранить от исполнения служебных обязанностей десять правоохранителей.
Со своей стороны, Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело по факту возможного превышения полномочий сотрудниками полиции. Обратившись к общественности, прокурор Кока Кацитадзе попросил предоставить правоохранителям любые доказательства нарушений со стороны полиции. Он также сказал, что прокуратура готова подключить к процессу народного защитника, сообщает "Грузия Онлайн".

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