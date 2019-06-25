Грузинских полицейских отстранили от службы "за жестокость" во время разгона демонстрантов

В настоящее время возможные факты превышения своих полномочий со стороны силовиков проверяет Генинспекция МВД. В рамках этой проверки решено отстранить от исполнения служебных обязанностей десять правоохранителей.

Со своей стороны, Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело по факту возможного превышения полномочий сотрудниками полиции. Обратившись к общественности, прокурор Кока Кацитадзе попросил предоставить правоохранителям любые доказательства нарушений со стороны полиции. Он также сказал, что прокуратура готова подключить к процессу народного защитника, сообщает "Грузия Онлайн".