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Грузинские военные добивали русского командира дальней авиации, но он всё равно выжил

13 июля 2020, 15:00  •  293 • Политика
Русский командир дальней авиации Сергей Кобылаш рассказал о грузинской атаке в ходе кампании в Южной Осетии в 2008 году. Он вспомнил, как в Су-25 попала первая ракета, а затем подбили и двигатель. Чтобы увести самолёт от жилых кварталов, командир тянул до последнего.
Участник обеих чеченских кампаний, а также войны в Южной Осетии после нападения Грузии в 2008 году заслуженный военный лётчик России Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал о том, как ему пришлось командовать российским авиационным полком в августе 2008 года. Командующий попал под обстрел, и его вылет тогда мог стать последним.
В эфире программы "Военная приёмка" Кобылаш рассказал, как вернулся после первого вылета, и, получив новую задачу, планировал взлететь вновь. Но...
"Мой заместитель подходит и говорит: "Товарищ командир, там уже очень жарко. Число такое получается - 08.08.2008 - и на самолёте ровно 88 пробоин от различного оружия противника".
Спустя день после этого разговора командир полка попал под плотный обстрел грузинских военных. Су-25 был на грани падения, Кобылашу удалось чудом выправить ситуацию и выжить. "Товарищ командир, по тебе пуск", - вспоминает Кобылаш слова своего ведомого, прозвучавшие в тот день. А затем ракета ударила по самолёту.
"...Самолет потянуло на пикирование, и он пошел к земле. Я ручку на себя вытягиваю, а он просто идёт к земле - и всё", - рассказал Кобылаш.
Как удалось спастись? "Наверное, очень жить захотелось", - вспоминает командир. Кобылаш упёрся ногами в педали, а после двумя руками стал тянуть за ручку.
"...Где-то, видимо, осколок попал, от усилия выскочил, и самолёт плавно сначала в горизонтальный полёт на одном двигателе, затем плавно пошёл в набор", - говорит пилот.
Едва оправившись от этой атаки, командир поймал новую ракету. Она повредила оставшийся рабочий двигатель. Кобылаш решил снижаться. Без этого двигателя он не смог бы продолжить движение - пришлось бы просто катапультироваться. Однако под штурмовиком в этот момент находились жилые кварталы. Бросить самолёт - значит подвергнуть жизни людей опасности. Кобылаш протянул полёт на максимальное расстояние, чтобы не задеть дома.
Сегодня Сергей Кобылаш продолжает командовать дальней авиацией России.

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