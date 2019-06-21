Грузинские события: Россию «выдавливают» из постсоветского пространства

Автор:

Гасанов Камран

Разворачивающийся в Грузии политический кризис не может рассматриваться как сугубо внутреннее дело страны. Хотя бы потому, что он произошёл в день, когда в грузинском парламенте выступал депутат Госдумы России, а темой обсуждения стало православие.

20 июня в Тбилиси должна была состояться сессия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) с участием делегаций из 23 стран. Председательствовал на этом мероприятии депутат от партии КПРФ Сергей Гаврилов. Присутствие российского политика в стенах парламента Грузии – уникальное явление с учётом того, что с 2008 года у двух стран нет дипломатических отношений. И оно создавало впечатление потепления в отношениях двух стран.

Гаврилов – «оккупант»

Даже такая гипотетическая перспектива вызывает панику у тех, кто насильно пытается затолкнуть Грузию в НАТО и ЕС. Поэтому они и решили подменить понятия. Гаврилова, приехавшего в Тбилиси с гуманитарной миссией, быстро записали в «оккупанты». Ещё до прибытия российской делегации в местных СМИ раскрутили фейк об участии депутата в боевых действиях в Южной Осетии.

Так что, когда несколько сотен радикалов вместе с оппозицией ворвались в здание парламента и заблокировали работу МАП, грузинское общество было уже информационно подогрето. Когда Гаврилов и другие участники ассамблеи попытались покинуть зал заседания, на улице их уже поджидала многотысячная толпа разъярённых людей. В российского парламентария полетели бутылки с водой. Даже в отеле «Рэдисон» его не оставляли в покое, поэтому депутат поспешно уехал в аэропорт и вылетел в Москву.

С. Гаврилов. Фото: www.globallookpress.com

Саакашвили тут как тут

Протесты возглавили две оппозиционные партии – «Единое национальное движение», основанное Михаилом Саакашвили, и «Европейская Грузия». Они же и сорвали заседание МАП. В программе этих партий главная задача – вступление Грузии в НАТО и ЕС и возврат Южной Осетии и Абхазии в состав страны.

Вернувшийся на Украину Саакашвили не остался в стороне. Он обратился с призывом к полиции не выполнять приказы правящей партии «Грузинская мечта». Ранее правоохранительные органы применили водомёты и резиновые пули, чтобы остановить штурм парламента. Радикалы также заблокировали здание консульства России.

Я призываю созданную мною грузинскую полицию не подчиняться Иванишвили и перейти на сторону народа,

– написал Саакашвили в Facebook.

Возможно, Саакашвили сейчас ностальгирует о 2003-м, «революции роз» и надеется на антироссийской волне снова прийти к власти.

М. Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com

Аппетит приходит во время еды

Сценарий протестов очень напоминает ситуацию Армении в мае 2018-го. Маленькие оппозиционные партии, имеющие в совокупности 27 мандатов из 150, держат за горло правящую «Грузинскую мечту», у которой 115 депутатов. Пока оппозиция требует отставки главы МВД Георгия Гахария, руководителя СГБ Вахтанга Гомелаури и спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Последние считаются ответственными за то, что православную ассамблею провели в здании парламента, а «оккупант» Гаврилов сидел на месте председателя. Если стихийная демонстрация будет расти, требования могут стать ещё радикальнее – отставка всего правительства и досрочные выборы. Аппетит приходит во время еды.

В случае внеочередных выборов у друзей Саакашвили есть неплохие шансы на победу. Им не нужно будет рассказывать об экономических реформах, борьбе с безработицей и даже обещать вступление в ЕС. Успех им обеспечит поддерживаемая сейчас всеми – от президента Саломе Зурабишвили до премьера Мамуки Бахтадзе – антироссийская истерия.

Грузинский эксперт: «Отношения с Россией не изменятся»

Смена власти в Грузии, по мнению местных экспертов, никак не скажется на отношениях с Россией.

Внешнеполитический курс Грузии определяется фактом оккупации двух регионов Россией. То есть различия могут быть только в линии поведения с Россией – мягкая и жёсткая. Измениться он точно не может,

– заявил Царьграду бывший вице-мэр Батуми Гела Васадзе.

В российском МИД полагают, что цель демонстраций – сорвать потенциальную нормализацию отношений между Тбилиси и Москвой.

«Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений», – сказал замминистра иностранных дел Григорий Карасин «РИА Новости».

Фото: www.globallookpress.com

Рука Запада?

Несмотря на трения между Грузией и Россией из-за Абхазии и Южной Осетии, сохраняются неосязаемые узы православной солидарности. Мероприятие в парламенте должно было напомнить об этом. Нацеленный на либеральный мировой порядок Запад могли напугать попытки Москвы использовать традиционные ценности в качестве инструмента «мягкой силы». Православная идентичность как единящее начало угрожает выгодной США концепции «русские – оккупанты». Поэтому нельзя исключать, что к срыву МАП приложили руку западные спецслужбы.

На это указывает несколько деталей. Источник Царьграда сообщил, что провокации в парламенте курировались третьими лицами. «Девушка с южнорусским типом лица на прекрасном английском по телефону отчиталась заказчикам организации провокации», – сказал один из делегатов ассамблеи. В провокации участвовал – и это общеизвестный факт – украинский депутат Виктор Еленский. Украина вместе с Грузией – бастион цэрэушников на постсоветском пространстве.

Удушение России

Главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко рассматривает антироссийские демонстрации в Грузии как часть стратегии по выдавливанию России из бывших республик СССР.

«Задача Запада теперь – взорвать всё постсоветское пространство. В Молдавии уже началось. На очереди Беларусь, Казахстан и Армения. Опыт одной Украины показал, что этого мало. С одним фронтом мы справляемся. А вот одновременно с несколькими не факт», – рассказал Осташко в беседе с Царьградом.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров ставит под сомнение заинтересованность Вашингтона в смене власти.

Оппозиция, возможно, попытается использовать ситуацию, нагнетая напряжённость. Но американцам всё равно, кто будет у власти в Грузии. Поэтому «Грузинская мечта», когда планировала эту провокацию и рассчитывала на гарантии США, могла просчитаться, и американцы их особо защищать не будут. Если сами не справятся, то тем хуже для них,

– заметил эксперт.

Как Россия должна реагировать на выдворение депутата ГД? Александров считает, что нам нужно восстановить экономические санкции против Грузии.

Какую роль западные спецслужбы сыграли в срыве работы МАП, ещё предстоит выяснить. Одно ясно точно – те, кто вынудили российскую делегацию покинуть Грузию, препятствуют нормализации отношений двух православных стран. В стратегическом смысле Россия потеряла Грузию ещё в 2008-м, когда признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Однако, пока Тбилиси не вступил в ряды НАТО и ЕС, теоретические шансы на сближение с Москвой сохраняются. Именно этого боятся организаторы провокации в грузинском парламенте и их зарубежные спонсоры.