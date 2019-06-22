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Грузинские радикалы подложили землякам свинью? Тбилиси сам лишил себя важной уступки России

22 июня 2019, 18:24  •  243 • Политика
Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что накануне решения об отмене визы для граждан Грузии радикалы из Тбилиси сами себе подложили свинью, лишив жителей своей страны возможностей для развития бизнеса и культурного обмена.  
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в планах России было отменить визовый режим для граждан Грузии. Но из-за действий грузинских радикалов, а также из-за невозможности власти Тбилиси урегулировать беспорядки, планы эти выполнить в ближайшее время не получится, сообщает "Парламентская газета".
- Пока грузинская сторона не даст эту гарантию, нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы, - сообщил Вячеслав Володин.
Он считает, что те, кто сейчас разжигает беспорядки в Тбилиси, не думают о своем народе. А ведь своими действиями радикалы наносят вред в первую очередь ему, лишая граждан Грузии возможностей для развития бизнеса и культуры.
- Население Грузии составляет 3 миллиона 700 тысяч человек, в 2018 году эту страну посетили 2 миллиона российских туристов, что принесло 3,5 миллиардов долларов - примерно 10 процентов ВВП Грузии, - говорит председатель Госдумы.
Перед российскими властями сейчас стоит задача сделать жизнь граждан России безопасной. Именно поэтому президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям перевозить граждан из России в Грузию с 8 июля.
- Считаем, что необходимо сделать все, чтобы безопасность российских граждан, семей, собирающихся на отдых, была гарантирована, - продолжает Вячеслав Володин.
По данным российских туроператоров, в Грузии на отдыхе может находиться до 10 тысяч россиян. Им рекомендовано вернуться в Россию. Тем, кто планировал отправиться в путешествие после 8 июля, авиакомпании предложили компенсировать стоимость невозвратных билетов или отправиться на отдых по другим направлениям.

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