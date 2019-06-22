Грузинские радикалы подложили землякам свинью? Тбилиси сам лишил себя важной уступки России

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в планах России было отменить визовый режим для граждан Грузии. Но из-за действий грузинских радикалов, а также из-за невозможности власти Тбилиси урегулировать беспорядки, планы эти выполнить в ближайшее время не получится, сообщает "Парламентская газета".

- Пока грузинская сторона не даст эту гарантию, нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы, - сообщил Вячеслав Володин.

Он считает, что те, кто сейчас разжигает беспорядки в Тбилиси, не думают о своем народе. А ведь своими действиями радикалы наносят вред в первую очередь ему, лишая граждан Грузии возможностей для развития бизнеса и культуры.

- Население Грузии составляет 3 миллиона 700 тысяч человек, в 2018 году эту страну посетили 2 миллиона российских туристов, что принесло 3,5 миллиардов долларов - примерно 10 процентов ВВП Грузии, - говорит председатель Госдумы.

Перед российскими властями сейчас стоит задача сделать жизнь граждан России безопасной. Именно поэтому президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям перевозить граждан из России в Грузию с 8 июля.

- Считаем, что необходимо сделать все, чтобы безопасность российских граждан, семей, собирающихся на отдых, была гарантирована, - продолжает Вячеслав Володин.

По данным российских туроператоров, в Грузии на отдыхе может находиться до 10 тысяч россиян. Им рекомендовано вернуться в Россию. Тем, кто планировал отправиться в путешествие после 8 июля, авиакомпании предложили компенсировать стоимость невозвратных билетов или отправиться на отдых по другим направлениям.