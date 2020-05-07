Грузинские биолаборатории Пентагона изучали коронавирус ещё в 2012 году: Результаты расследования

Ранее сообщалось, что в конце марта Пентагон выделил 1,5 миллиона долларов EcoHealth Alliance. Эта организация исследует риски появления в западноазиатских странах заболеваний, которые переносят летучие мыши. В биологических лабораториях Грузии и Иордании военные биологи изучают, в числе прочего, и коронавирусы.

В тех же лабораториях с 2017 по 2022 год специалисты должны были взять анализы у пяти тысяч летучих мышей, исследовать их и проанализировать полученные данные. На реализацию данного проекта 6,5 миллионов долларов выделило Агентство по снижению угроз национальной обороне США (DTRA).

Журналист Диляна Гайтанджиева на сайте ArmsWatch опубликовала своё расследование этих фактов. Она пишет, что учёные EcoHealth Alliance уже в конце 2018 года имели биоматериал 270 летучих мышей, принадлежащих к девяти видам и обитающих в Грузии, Иордании и Турции. Работа продолжается до сих пор. Автор материала указывает, что американские военные следят за исследованиями лабораторий в Грузии с 2012 года. Там бывшие военные биологи изучают именно коронавирусы.

Гайтанджиева приводит выдержку из диссертации вирусолога Грузинского национального центра контроля заболеваний Лугара Лелы Урушадзе. Она пишет, что в анализах летучих мышей были обнаружены не только коронавирусы, но и лептоспира, бартонелла, бруцелла - эти патогены также могут иметь пандемический потенциал.

Ранее многие СМИ писали о спорной деятельности грузинских лабораторий. В частности, исследователей обвиняли в "двойном назначении" проектов. Якобы под прикрытием научных изысканий ведутся разработки по заказу DTRA. Чтобы опровергнуть эти предположения и продемонстрировать прозрачность, руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе пригласил с визитом официального представителя российского МИД Марию Захарову.

Тогда он отметил, что борьба с коронавирусной инфекцией продолжается во всём мире, но в Грузии немного заражённых и крайне низкая смертность.

"Почему эти люди получали хорошее лечение, почему в Грузии низкий уровень смертности? Я приглашу госпожу Захарову в лабораторию Лугара, если ей интересно", – заявил Гамкрелидзе.