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Грузинские беспорядки заставили Абхазию временно закрыть свою границу
28 июня 2019, 07:39 • 146 • В мире
Из-за массовых акций протестов в Грузии Служба госбезопасности Абхазии приняла решение временно ограничить пересечение границы по реке Ингур.
Как сообщается на официальном сайте СГБ Абхазии, протесты провокационного характера, которые затрагивают абхазскую государственность, проходят в приграничном Зугдидском районе Грузии.
В частности, с территории Грузии ограничен въезд иностранных граждан, одновременно не пропускают через границу в Грузию и жителей республики Абхазия.
Напомним, что в Грузии вот уже который день продолжаются агрессивные протесты против России и русских. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москву волнуют не внутренние дела самой Грузии, а антироссийский характер акций протеста.
21 июня президент России распорядился с 8 июля временно запретить авиасообщение с Грузией. Кроме того, глава государства рекомендовал туроператорам и турагентам на время запрета перелётов в Грузию не продавать турпутёвки из РФ в эту страну.
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