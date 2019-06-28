Грузинские беспорядки заставили Абхазию временно закрыть свою границу

Как сообщается на официальном сайте СГБ Абхазии, протесты провокационного характера, которые затрагивают абхазскую государственность, проходят в приграничном Зугдидском районе Грузии.

"Службой государственной безопасности Республики Абхазия разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования, один из которых - введение временного ограничения на пересечение государственной границы Абхазии с Грузией", - отмечается в сообщении ведомства

В частности, с территории Грузии ограничен въезд иностранных граждан, одновременно не пропускают через границу в Грузию и жителей республики Абхазия.

Напомним, что в Грузии вот уже который день продолжаются агрессивные протесты против России и русских. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москву волнуют не внутренние дела самой Грузии, а антироссийский характер акций протеста.

21 июня президент России распорядился с 8 июля временно запретить авиасообщение с Грузией. Кроме того, глава государства рекомендовал туроператорам и турагентам на время запрета перелётов в Грузию не продавать турпутёвки из РФ в эту страну.