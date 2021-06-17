Грузинские антинародные сказки о "русской оккупации"

Ещё в конце 80-х одной из первых на просторах бывшего СССР о "многовековой и жестокой русской оккупации" заявила Грузия. Историю в грузинских школах отдельным предметом начинают преподавать только с седьмого класса, для чего Министерством образования одобрено пять учебников. Главная задача всех этих написанных словно под копирку учебников, созданных при непосредственном участии "соросовских" структур – вбить в не обременённые знанием юные головы главную мысль: независимость принесла нам счастье и свободу, а что плохо живём, так в Российской империи и в СССР жилось ещё хуже.

Особенно печально нам видеть подобное историческое беспамятство у тех, кто самим фактом своего нынешнего физического существования обязаны России. Грузия – из их числа.

"Мы велики, мы могучи. Выше солнца, выше тучи"…

"Новодельным" государственностям свойственно придумывать себе "великую историю". Грузинские учебники, ничтоже сумняшеся, выводят происхождение грузин от внука библейского Иафета по имени Таргамос. Далее сообщается, что центральная роль в становлении всей античной цивилизации принадлежит их Колхидскому царству (абхазы, правда, настаивают, что Колхида – это они), где "впервые освоили изготовление бронзы" и даже изготовили золотые украшения, найденные Шлиманом в Трое.

Помешало Грузии развиваться дальше и привело к экономическому и культурному упадку, разумеется, вторжение иноземных пришельцев. Русских, в частности, которые впервые "вторглись в Грузию" аж в 1001 г. в составе армии византийского императора Василия IV, где имелось несколько тысяч наёмников из Киевской Руси. Вот и не смогла Грузия стать "супердержавой", ибо:

Во времена господства чужеземной силы весь творческий гений нации расходовался в основном на то, чтобы отвоевать независимость. Поэтому времени и энергии на хозяйственное и культурное строительство Грузии почти не оставалось.

То есть виной всем грузинским бедам – русская "колониальная агрессия".

А теперь – факты, серьёзно отличающиеся от пропагандистских придумок. Как известно из истории, в 1782 году, когда грузинский народ находился на грани физического уничтожения, картли-кахетинский царь Ираклий обратился к России с просьбой о принятии его царства под своё покровительство. 24 июля 1783 года был подписан т. н. Георгиевский трактат, и в Тифлис вошли два русских батальона. Это грузинские учебники ставят в вину стремящемуся спасти остатки своего народа царю Ираклию, который якобы "струсил".

Что интересно, в последовавших за вхождением Грузии в Россию войнах с Турцией и Ираном именно Россия подаётся как агрессор, которому "завоёванное" Картли-Кахетинское царство якобы нужно было как плацдарм для покорения всего Закавказья.

Россия беспрепятственно добилась того, чего Турция и Иран не смогли добиться в ожесточённых боях. Она без всяких осложнений упразднила Картли-Кахетинское царство.

То, что войны эти велись для спасения от физического уничтожения самих "единоверных грузин", предпочитают не вспоминать.

Ну завоюйте нас! Ну пожалуйста!!!

Ну что ж, вспомним мы. Грузия (а точнее, несколько "царств", на которые она распалась), страна, столетиями разоряемая нашествиями турок и персов (и их вассал при этом), терзаемая бесконечными набегами горских племён и битвами собственных князей, представляла собою поистине жалкое зрелище. Но зато создавала России массу проблем. Присоединение Грузии означало для России войну (точнее, череду войн) с Персидской и Османской империями, а ещё – необходимость отодвинуть к востоку границу с новыми подданными за счёт присоединения проиранских ханств на территории нынешнего Азербайджана.

Осознавая это, император Павел I до последнего не хотел входить в Грузию. И сделал это только после трагического для грузин события. Утвердившаяся в Персии "азербайджанская" династия Каджаров, желая вернуть Грузию, потребовала разорвать Георгиевский трактат, а после отказа огромная персидская армия, усиленная отрядами из Гянджинского, Эриванского, Нахичеванского и других мусульманских княжеств, подошла к Тифлису и, уничтожив 7-тысячное грузинское воинство (больше вся Грузия на свою защиту выставить не смогла), подвергла город варварскому разгрому, перебив половину жителей и уведя в рабство более 22 тысяч. После чего грузинский царь Георгий XII 17 ноября 1800 года обратился к русскому императору с "прошением на коленях" (!) принять свой народ в "вечное подданство" (!). Только тогда Павел I согласился повесить на шею России защиту "единоверных грузин".

При этом грузинские элиты повели себя совершенно по-свински. Князья недовольны были запретом продавать своих православных крепостных иноверцам. Даже члены царского дома отказались признавать Давида – наследника некстати умершего Георгия XII. Тогда Павел, дабы предотвратить мятеж, 18 января 1801 года издал указ об упразднении Картли-Кахетинского царства и потребовал переезда всего царского семейства (некоторые члены которого открыто контактировали с персами) в Санкт-Петербург. Однако явившийся к вдовствующей царице Марии (готовившейся с детьми бежать в обещавшую ей помощь Персию), чтобы исполнить приказ, русский генерал Лазарев был ею коварно убит кинжалом. Вместе с ним погиб адъютант, зарезанный детьми царицы. Расчёт заговорщиков был прост: русскими войсками командовал князь Цицианов – грузин, родня царской династии, который, как они надеялись, станет поддерживать "своих". Но Цицианов (Цицишвили) был настоящим русским генералом: он арестовал царскую семью и, заковав в кандалы, отправил как каторжников в простой телеге (закон для всех один!) в Санкт-Петербург.

А ещё авторы современных грузинских учебников любят порассуждать об "альтернативе" вырваться из враждебного мусульманского окружения через союз с европейскими государствами. Словно не знают, что именно Англия вооружала, снабжала артиллерией и инструкторами армию персидских Каджаров, раз за разом пытавшуюся "вернуть" (а точнее, вырезать) Грузию. После присоединения в 1803 году ещё и Мингрелии война с Персией стала неизбежной. Ничем хорошим для подзуживаемых Англией и Турцией персов это не кончилось: "кавказский Суворов" Цицианов, "бич Кавказа" непобедимый Котляревский и другие русские генералы били персов практически всегда и при многократном численном перевесе последних.

Персы сломались: по Гюлистанскому мирному договору Россия, помимо занятого ею Северного Азербайджана, закрепляет за собой Восточную Грузию (Картли-Кахетию), а также Имеретию, Гурию, Мегрелию и Абхазию. Именно с этого момента можно говорить о возрождении единого грузинского народа. Что стало возможным только в составе России и её усилиями.

Уж мы их геноцидили – геноцидили, да недогеноцидили…

Грузия провела в составе России и СССР почти 200 лет. За это время она получила весьма немало. Именно в этот период были сформированы их нынешняя национальная территория и единый грузинский народ. Кстати, сразу после присоединения грузинское дворянство было уравнено в правах с русским (при том, что в России на 83,9 млн русских (великороссов, малороссов и белорусов) приходилось 600 тысяч дворян, а на 823 тысячи грузин – целых 60 тысяч. При этом количество князей в Российской империи одномоментно удвоилось. Но это не мешает современным грузинским историкам в голос рыдать о 200-летнем притеснении, "принудительной русификации" и едва ли не о геноциде.

О "советском" периоде истории Грузии грузинские учебники пишут "плохо или ничего". Злой СССР, по мнению грузинских историков, не только "установил российский оккупационный режим", но также

Советская власть всеми мерами пыталась принизить грузинское национальное самосознание и самобытность….

Помимо школьных программ такого рода воспитанию "правильного" отношения юных грузин к России должен способствовать открытый в 2011 году "Музей советской оккупации" при Национальном музее Грузии. А там – сплошные "жертвы и притеснения": якобы с 1921 по 1991 год "расстреляны 80 000 человек, выселены (интересно – куда?!) – 400 000 человек. Даже более 300 тысяч грузин (цифра, правда, спорная) погибших в ходе Второй Мировой войны тоже относят к "жертвам советских репрессий". Как, надо понимать, и солдат 25-тысячного "грузинского" легиона СС, после войны по понятным причинам домой не вернувшихся.

Кроме того, в учебники истории решено включить параграфы о "новых грузинских героях", расстреливавших в 2008 году из "Градов" мирный Цхинвал. Подобное воспитание даёт свои результаты. Вот, например, слова выпускницы одной из тбилисских школ:

Каждый раз, когда Грузия становится успешной, русские приходят и разрушают всё построенное.

Можно сколько угодно ныть по поводу "насильственного присоединения свободолюбивой Грузии к СССР", но факт остаётся фактом: Грузинская ССР находилась едва ли не в самом привилегированном положении среди советских республик. Больше денег вкачивалось разве что в Прибалтику для создания рекламного образа "европейской витрины социализма".

Уровень жизни в Грузии в несколько раз превосходил уровень жизни в России, а слова "грузин" и "богатый человек" были почти синонимами. Способствовала неравенству доходов и специализация сельского хозяйства: если колхозы России и Украины производили в основном зерно, которое ради дешевизны хлеба закупалось по мизерным ценам, то грузинские колхозы специализировались на вечно считавшихся дефицитом чае, винограде и цитрусовых, закупочные цены на которые были высокими. Посему трудодень в русских колхозах стоил 29-48 копеек, в то время как в грузинских – свыше 4,6 рубля, т. е. в 10 раз (!) больше.

В 1980-е годы в Грузинской ССР потребление товаров на душу населения в 2-3 раза превышало официальное производство, что связано с обширной теневой экономикой, с которой грузинские власти практически не боролись.

Грузинская культура не просто развивалась, но, что называется, была в тренде. Грузинская музыка, грузинская кухня, грузинское кино пользовались в СССР заслуженной и массовой популярностью, грузинские актёры, музыканты и режиссёры были народными любимцами. Не говоря уже о том, что на протяжении более четверти века страной весьма эффективно руководил человек с фамилией Джугашвили.

"Любовь" к Грузии советских руководителей простиралась настолько далеко, что она была единственной в СССР (!) республикой, где русский язык не имел официального статуса государственного языка. Брежнев, правда, хотел было это изменить, но поднялись такие протесты "национальной интеллигенции", что от идеи пришлось отказаться.

Таким образом, в СССР республика имела множество привилегий, и за все советские годы трудно вспомнить хотя бы один случай "дискриминации".

Когда Грузия вышла из СССР, то за первые несколько лет её ВВП рухнул больше, чем в какой-либо другой постсоветской республике – на 70%. И Грузия, бывшая одной из богатейших республик в СССР, превратилась в одну из самых бедных стран постсоветского пространства. Даже некоторый рост экономики в нулевые и десятые, вызванный щедрыми финансовыми вливаниями западных стран, не позволил ей вернуться на "советский" уровень 30-летней давности.

Что же касается "геноцида", то уже за первое столетие пребывания в России численность грузин (всех!) выросла с неполных 800 тысяч до 2,5 миллиона, т. е. В ТРИ С ПОЛОВИНОЙ РАЗА! А в СССР (ещё через 100 лет) их стало 5,44 млн чел. (рост ещё более чем на 100%!). Нас бы кто-нибудь так "погеноцидил"!

И всё равно мы любим Грузию. Но – НАСТОЯЩУЮ

Потому что настоящая Грузия – та, что два века развивалась и крепла в лоне Русской цивилизации – не имеет с нынешней почти ничего общего.

Для меня Грузия – это тот же русский генерал князь Цицианов, от одного имени которого враг бежал. Это герой 1812 года, любимец Суворова князь Багратион. Это десятки и сотни выдающихся деятелей культуры и науки, певцов, спортсменов и художников, прославивших нашу тогда ещё общую страну. Это мой любимый режиссёр Данелия, в своём пророческом фильме "Кин-дза-дза" предсказавший ожидающее нас "светлое капиталистическое будущее". Это грузин Мелитон Кантария, вместе с русским товарищем Михаилом Егоровым водрузивший знамя Победы над Рейхстагом. Это, наконец, мои друзья и знакомые – грузины, с горечью проклинающие захвативших власть в Грузии русофобов и предателей общего прошлого. И искренне верящие, что навязанное извне Грузии безумие рано или поздно пройдёт, а возрождённая историческая память снова сделает грузин нашими братьями.

Именно эта вера и память о великих сынах России грузинского происхождения не позволяют мне плохо говорить о грузинском народе сегодня.