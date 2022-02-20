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Грузинская ведущая заговорила на мове. Речь шла о врагах
20 февраля 2022, 20:00 • 93 • Политика
Телеведущая грузинского канала Mtavari Arkhi Нино Хубутия перешла на украинский язык, обращаясь к зрителям.
Телеведущая выразила поддержку украинскому народу. По её словам, в настоящее время Украина и Грузия объединены как никогда.
- сказала Нино Хубутия.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об истинном отношении Киева к Москве. По словам Кулебы, Украина "не стремится к войне, а стремится к миру". Также Киев якобы готов работать с Россией дипломатическим путём. Также политический консультант Андрей Перла говорил, что Украина реализует в Донбассе сценарий Вашингтона.
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