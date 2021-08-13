Грузинская "зрада" повторилась. На Украине опять признали Абхазию

Грузинская "зрада" вновь повторилась и вызвала скандал. На Украине опять случайно признали независимость Абхазии.

Украинская туристическая фирма "Кулуар поход" поместила объявление, в котором предложила принять участие в походе по Абхазии. Украинских туристов начали заманивать описанием великолепных горных пейзажей региона.

При этом когда корреспондент Sputnik связался с фирмой, ему сообщили, что туров в Абхазию нет, есть только туры в Грузию. Туроператор быстро удалил все упоминания об Абхазии с сайта, но забыл избавиться от постов в соцсетях.

Посольство Грузии в Киеве уже обратилось в МИД Украины с жалобой на "неприемлемое поведение".

Скриншот: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Примечательно, что это уже второй раз, когда на Украине признают независимость Абхазии. В июле президент Украины Владимир Зеленский посетил Грузию с рабочим визитом. Пресс-служба Офиса президента тогда сообщила, что политик ознакомился с ситуацией в сфере безопасности "на границе с Абхазией". Упоминание границы с Абхазией в официальном пресс-релизе равносильно признанию независимости республики от Грузии. Впрочем, пресс-служба быстро заметила "ошибку" и исправила сообщение, заменив "границу" на "линию оккупации".