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Грузинская "зрада" повторилась. На Украине опять признали Абхазию

13 августа 2021, 19:45  •  96 • Политика
Грузинская "зрада" вновь повторилась и вызвала скандал. На Украине опять случайно признали независимость Абхазии.
Украинская туристическая фирма "Кулуар поход" поместила объявление, в котором предложила принять участие в походе по Абхазии. Украинских туристов начали заманивать описанием великолепных горных пейзажей региона.
При этом когда корреспондент Sputnik связался с фирмой, ему сообщили, что туров в Абхазию нет, есть только туры в Грузию. Туроператор быстро удалил все упоминания об Абхазии с сайта, но забыл избавиться от постов в соцсетях.
Посольство Грузии в Киеве уже обратилось в МИД Украины с жалобой на "неприемлемое поведение".
Скриншот: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье
Примечательно, что это уже второй раз, когда на Украине признают независимость Абхазии. В июле президент Украины Владимир Зеленский посетил Грузию с рабочим визитом. Пресс-служба Офиса президента тогда сообщила, что политик ознакомился с ситуацией в сфере безопасности "на границе с Абхазией". Упоминание границы с Абхазией в официальном пресс-релизе равносильно признанию независимости республики от Грузии. Впрочем, пресс-служба быстро заметила "ошибку" и исправила сообщение, заменив "границу" на "линию оккупации".

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