Грузинская оппозиция переносит протесты в регионы

А Саакашвили жалеет, что его нет в Грузии

Грузинская оппозиция, не сумев добиться реальных положительных итогов от бесконечных протестов в Тбилиси, приняла решение перенести митинги в регионы.

«Теперь у нас будут акции в регионах. Акции начнутся в пятницу в Кутаиси. Примерно в 14:00 у нас будет большая акция-шествие в Кутаиси»,

– заявил в понедельник журналистам лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

Может быть такое решение принято, потому что в Кутаиси на прошедшей неделе прошло два митинга, но не оппозиционных, а в поддержку правящей партии «Грузинская мечта»? Там даже было совершено нападение на офис главной оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Однако оппозиция не собирается прекращать митинги и в столице – Вашадзе пообещал «большую акцию протеста в день заседания комитета по поводу кандидатов в судьи Верховного суда».

«Оппозиция осознала, что ей не хватает сил, поэтому задумалась и вышла в регионы. Это попытка аккумулировать протестное настроение по всей Грузии. На самом деле, там не только намного легче собрать людей, но и легче манипулировать ими, потому что регионы отстают от центра, они менее информированы, менее обеспечены. Поэтому, там будет намного проще создать протестное настроение»,

– прокомментировал з аявление оппозиции политолог Арчил Сихарулидзе в интервью радио Sputnik Грузия .

Тем временем все иностранные туристы уже покинули отель, расположенный на проспекте Руставели в центре Тбилиси – из-за постоянных митингов, шума и перекрытого движения. С туристами в Грузии нынче и так напряжённая ситуация, так что перенос протестов в регионы может стать губительным для еле живого туристического бизнеса накануне новогодних каникул и отпусков. Впрочем, оппозицию, похоже, не особенно волнует тот факт, что экономика страны продолжает рушиться, а постоянные протесты только способствуют этому.

Проблема протестующих в том, что есть протест тридцати оппозиционных партий и общественных организаций, однако народной поддержки особенно не заметно.

По мнению независимого депутата Давида Чичинадзе, «политическая сила, добивающаяся изменения закона и одновременно стремящаяся любым способом вернуться во власть, вызывает сомнения в искренности». А экс-министр обороны Тина Хидашели уверена – «пока во главе оппозиции будут представители «Единого национального движения», ничего не получится».

С ней согласна и правозащитник Нана Какабадзе: «Люди не доверяют политической силе, возглавляющей акцию протеста. «Национальное движение» перемен к лучшему не обеспечит. Проблема не в выборной системе, а в отсутствии достойной альтернативы».

«Протестующие уверенно анонсируют свои планы по блокированию государственных ведомств, словно и не беря в расчёт, что власть эти попытки будет пресекать. Между тем, полиция действует пока в рамках закона, и оппозиция попытается поэтому прибегнуть к более радикальным мерам, чтобы заставить власть допустить ошибку»,

– прогнозирует политолог Корнели Какачия.

Тем временем в городе Мцхета один из небольших митингов с участием представителей молодёжного движения «Посмей!» уже перерос в драку.

Двое пострадавших с травмами головы доставлены в больницу, часть активистов – в полицию.

А в это время в Одессе беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили жалеет, что он находится далеко от Грузии.

«Сегодня я больше всего сожалею о том, что в 2013 году покинул Грузию. Я просто оставил всё и ушёл. Я ушёл не из-за боязни сесть в тюрьму. Вам известно, что и на Украине мне этим угрожали. Просто я ушёл потому, что устал и люди устали от меня. Я просто дал всем отдохнуть. Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку»,

– сказал Саакашвили в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».