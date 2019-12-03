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Грузинская оппозиция переносит протесты в регионы

03 декабря 2019, 17:39  •  108 • Украина
А Саакашвили жалеет, что его нет в Грузии
Грузинская оппозиция, не сумев добиться реальных положительных итогов от бесконечных протестов в Тбилиси, приняла решение перенести митинги в регионы.
«Теперь у нас будут акции в регионах. Акции начнутся в пятницу в Кутаиси. Примерно в 14:00 у нас будет большая акция-шествие в Кутаиси»,
– заявил в понедельник журналистам лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.
Может быть такое решение принято, потому что в Кутаиси на прошедшей неделе прошло два митинга, но не оппозиционных, а в поддержку правящей партии «Грузинская мечта»? Там даже было совершено нападение на офис главной оппозиционной партии «Единое национальное движение».
Однако оппозиция не собирается прекращать митинги и в столице – Вашадзе пообещал «большую акцию протеста в день заседания комитета по поводу кандидатов в судьи Верховного суда».
«Оппозиция осознала, что ей не хватает сил, поэтому задумалась и вышла в регионы. Это попытка аккумулировать протестное настроение по всей Грузии. На самом деле, там не только намного легче собрать людей, но и легче манипулировать ими, потому что регионы отстают от центра, они менее информированы, менее обеспечены. Поэтому, там будет намного проще создать протестное настроение»,
– прокомментировал заявление оппозиции политолог Арчил Сихарулидзе в интервью радио Sputnik Грузия.
Тем временем все иностранные туристы уже покинули отель, расположенный на проспекте Руставели в центре Тбилиси – из-за постоянных митингов, шума и перекрытого движения. С туристами в Грузии нынче и так напряжённая ситуация, так что перенос протестов в регионы может стать губительным для еле живого туристического бизнеса накануне новогодних каникул и отпусков. Впрочем, оппозицию, похоже, не особенно волнует тот факт, что экономика страны продолжает рушиться, а постоянные протесты только способствуют этому.
Проблема протестующих в том, что есть протест тридцати оппозиционных партий и общественных организаций, однако народной поддержки особенно не заметно.
По мнению независимого депутата Давида Чичинадзе, «политическая сила, добивающаяся изменения закона и одновременно стремящаяся любым способом вернуться во власть, вызывает сомнения в искренности». А экс-министр обороны Тина Хидашели уверена – «пока во главе оппозиции будут представители «Единого национального движения», ничего не получится».
С ней согласна и правозащитник Нана Какабадзе: «Люди не доверяют политической силе, возглавляющей акцию протеста. «Национальное движение» перемен к лучшему не обеспечит. Проблема не в выборной системе, а в отсутствии достойной альтернативы».
«Протестующие уверенно анонсируют свои планы по блокированию государственных ведомств, словно и не беря в расчёт, что власть эти попытки будет пресекать. Между тем, полиция действует пока в рамках закона, и оппозиция попытается поэтому прибегнуть к более радикальным мерам, чтобы заставить власть допустить ошибку»,
– прогнозирует политолог Корнели Какачия.
Тем временем в городе Мцхета один из небольших митингов с участием представителей молодёжного движения «Посмей!» уже перерос в драку.
Двое пострадавших с травмами головы доставлены в больницу, часть активистов – в полицию.
А в это время в Одессе беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили жалеет, что он находится далеко от Грузии.
«Сегодня я больше всего сожалею о том, что в 2013 году покинул Грузию. Я просто оставил всё и ушёл. Я ушёл не из-за боязни сесть в тюрьму. Вам известно, что и на Украине мне этим угрожали. Просто я ушёл потому, что устал и люди устали от меня. Я просто дал всем отдохнуть. Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку»,
– сказал Саакашвили в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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