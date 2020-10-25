|
Грузили в контейнеры руки, ноги, головы: Американские солдаты рассказали о "встрече с пришельцами"
25 октября 2020, 14:55 • 179 • В мире
Американские солдаты рассказали о "встрече с пришельцами" во время операции на территории Северного Вьетнама. Они якобы застали гуманоидов за странным занятием: те грузили в контейнеры руки, ноги, головы людей. Периодически упоминания и пересказы этих баек всплывают в зарубежных СМИ.
Американцы очень верят в инопланетян. США десятилетиями ищут гуманоидов и хотят убедить весь мир, будто они уже нашли. В 1991 году вышла книга уфолога Леонарда Стрингфилда Stringfield’s UFO Crash / Retrievals: The Inner Sanctum, где он опубликовал слова "очевидцев". Он утверждает, что американские спецназовцы поведали ему о "контакте с внеземным разумом".
Встреча с пришельцами якобы случилась в 1972 году. Шла война во Вьетнаме. Группе военных из США необходимо было уничтожить северо-вьетнамский объект, с которого прослушивались тайные переговоры американской армии. Ранним утром солдаты спецназа пробрались к базе, но тут все их планы пошли прахом.
Вместо привычных военных объектов им привидился гигантский космический корабль в виде шара, который стоял на трёх металлических "ногах". Вдруг он загудел, из-за чего у людей началось головокружение, они потеряли ориентацию в пространстве. Из шара вышли существа. Судя по описанию в книге и другим россказням американцев с богатой фантазией, это были "серые" гуманоиды.
Пришельцы занимались работой. Они подходили к огромной куче человеческих тел и грузили в контейнеры руки, ноги, головы, внутренние органы. Солдаты различили, что останки принадлежали людям разных рас: там были белые, темнокожие, жёлтые.
Только одного из гуманоидов удалось убить смелым американцам и только потому, что пуля прилетела ему в голову. Остальные остались целы и невредимы. Они погрузились в свой корабль и быстренько улетели. Солдаты США пострадали сильнее. На них воздействовало какое-то неизвестное оружие.
А когда они рассказали о случившемся командованию, сотрудники ЦРУ накормили их какими-то наркотиками. После этого они решили, что всё увиденное ими - коллективная галлюцинация.
Память о "невероятном бое" вдруг вернулась примерно лет через 15. Тогда они в августе 1988 года собрались вместе, восстановили ход событий, а потом поделились эмоциями и воспоминаниями со Стрингфилдом. Именно на этой версии настаивает американский уфолог.
179
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 октября 2020, 14:10
|
24 октября 2020, 14:10
|
18 октября 2020, 16:05
|
21 октября 2020, 02:45
|
21 октября 2020, 00:55
|
18 октября 2020, 17:00
|
20 октября 2020, 15:45