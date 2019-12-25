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Грузии "нормандский формат" оказался нужнее, чем Украине

25 декабря 2019, 16:09  •  227 • Политика
Грузия выразила свою заинтересованность в создании аналога "нормандского формата". Если украинская сторона всячески старается дискредитировать подобные встречи, то в Тбилиси рассчитывают на придание импульса диалогу с Москвой.
Грузинская сторона заинтересована в создании аналога "нормандского формата", который позволит ей повысить эффективность переговоров с Россией. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире Первого канала общественного вещателя.
По словам политика, Тбилиси не в состоянии вести переговоры с Москвой один на один. Привлечение же европейских партнеров позволит повысить результативность диалога и сломить негативный тренд.
При этом Зурабишвили добавила, что грузинская сторона не готова идти на уступки, но выступает за сохранение текущих форматов, включая Женевские дискуссии и встречи спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным.
Отметим, что власти Украины постоянно предпринимают попытки дискредитировать "нормандский формат". В частности, команда Владимира Зеленского постоянно пытается снять с себя ответственность за реализацию Минских соглашений и не хочет напрямую говорить с Луганском и Донецком.

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