Грузинская сторона заинтересована в создании аналога "нормандского формата", который позволит ей повысить эффективность переговоров с Россией. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире Первого канала общественного вещателя.

По словам политика, Тбилиси не в состоянии вести переговоры с Москвой один на один. Привлечение же европейских партнеров позволит повысить результативность диалога и сломить негативный тренд.

При этом Зурабишвили добавила, что грузинская сторона не готова идти на уступки, но выступает за сохранение текущих форматов, включая Женевские дискуссии и встречи спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным.

Отметим, что власти Украины постоянно предпринимают попытки дискредитировать "нормандский формат". В частности, команда Владимира Зеленского постоянно пытается снять с себя ответственность за реализацию Минских соглашений и не хочет напрямую говорить с Луганском и Донецком.