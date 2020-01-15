Грузии неймётся: 300 миллионов долларов за русофобию показалось мало • 244 • Аналитика

Похоже, в Тбилиси, где еще так недавно горько сетовали на оказавшийся намного больше ожидаемого экономический ущерб от потери страной российских туристов, все-таки чего-то недопоняли.



Заявлениями экстремистского толка по поводу возможного посещения Грузии российским министром иностранных дел уже успел отметиться один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. Этот деятель как заведенный твердит о том, что нога Сергея Лаврова, посещавшего «без согласования с Тбилиси» Сухум и Цхинвал, ни в коем случае не может коснуться грузинской земли. Все, кто пропустят российского дипломата, являющегося «нарушителем закона «Об оккупации», сами станут преступниками и будут отвечать по всей строгости! Напомним – возможным наказанием тем, кто преступит этот, мягко говоря, своеобразный законодательный акт может стать не только крупный штраф, но даже и лишение свободы на срок до двух лет. С подобными же провокационными демаршами выступают и представители другой грузинской партии, «политическая платформа» которой абсолютно ясна из ее названия - из «Единой национальной платформы».







По данному поводу хотелось бы заметить, что одна попытка «поставить русских на место» по совершенно вздорному и надуманному поводу, предпринятая местными «горячими парнями», пытающимися сколотить политический капиталец и сделать себе пиар на откровенной русофобии уже обошлась Тбилиси крайне дорого. Антироссийские шабаши, принять которые за «мирные митинги» мог только абсолютно слепой и глухой человек, сотрясавшие Тбилиси в июне прошлого года «аукнулись» указом президента России о запрете прямого пассажирского авиасообщения с Грузией. Таким образом на потоке отечественных туристов в эту страну был поставлен жирный крест. За что, как говорится, боролись, на то и напоролись.



Изначально официальный Тбилиси пытался бодриться, на всех углах разглагольствуя о том, что ничего страшного, собственно, и не произошло. Подумаешь, какие-то там отдыхающие из России! Да мы и без них прекрасно обойдемся! При этом обычно в качестве «непререкаемых аргументов» приводились выкладки каких-то западных рейтинговых агентств, а то и вовсе НПО, заверявших грузин в том, что они если и потеряют на антироссийском хамстве собственных соотечественников, то сущие копейки. Реальность оказалась далеко не столь радужной: уже в начале осени Мариам Квривишвили, возглавляющая Национальную администрацию туризма Грузии, оценивала финансовые потери, понесенные страной только за июль и август 2019 года в 113 миллионов долларов. Дальше – больше. На прямой ущерб от недополученной прибыли наложилась сорвавшаяся с цепи инфляция и все сопутствующие ей «прелести» в виде роста цен и вызванных ими негативных процессов в экономике. Национальная денежная единица страны – лари, в очередной раз угрожающе «зашаталась»... В конечном итоге, как вынужден был признать, выступая перед грузинскими парламентариями глава Национального банка страны, Коба Гвенетадзе, июньские «скачки», хамство телеведущих и тому подобные выходки обошлись казне, как минимум, в 300 миллионов долларов.



По всей видимости, некоторые грузинские политиканы, призывающие встретить очередными «массовыми акциями протеста против российской оккупации» Сергея Лаврова, считают свою страну очень богатой. Ну, если они готовы к тому, чтобы ее экономика недополучала такие суммы... Да еще при этом стараются подгадать аккурат к началу туристического сезона, которого в случае воплощения в жизнь их идей, Грузии в нынешнем году и вовсе будет не видать. Ну, что ж – хозяин-барин. Правда, более вменяемые представители Тбилиси, вроде вице-спикера тамошнего парламента Григория Вольского уже сейчас пытаются избежать надвигающихся проблем. Они напоминают «горячим головам» о том, что в период саммита столица Грузии будет символически выполнять роль «столицы Совета Европы» и, соответственно, уличные политические демарши, устроенные в это время могут выйти ей боком не только в отношениях с Москвой.



Ну что ж, увидим, что в Грузии возьмет верх на сей раз: здравый смысл, подкрепленный элементарной арифметикой, или же все-таки стремление к очередному дешевому пиару на русофобских лозунгах. Похоже, в Тбилиси, где еще так недавно горько сетовали на оказавшийся намного больше ожидаемого экономический ущерб от потери страной российских туристов, все-таки чего-то недопоняли.Заявлениями экстремистского толка по поводу возможного посещения Грузии российским министром иностранных дел уже успел отметиться один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. Этот деятель как заведенный твердит о том, что нога Сергея Лаврова, посещавшего «без согласования с Тбилиси» Сухум и Цхинвал, ни в коем случае не может коснуться грузинской земли. Все, кто пропустят российского дипломата, являющегося «нарушителем закона «Об оккупации», сами станут преступниками и будут отвечать по всей строгости! Напомним – возможным наказанием тем, кто преступит этот, мягко говоря, своеобразный законодательный акт может стать не только крупный штраф, но даже и лишение свободы на срок до двух лет. С подобными же провокационными демаршами выступают и представители другой грузинской партии, «политическая платформа» которой абсолютно ясна из ее названия - из «Единой национальной платформы».По данному поводу хотелось бы заметить, что одна попытка «поставить русских на место» по совершенно вздорному и надуманному поводу, предпринятая местными «горячими парнями», пытающимися сколотить политический капиталец и сделать себе пиар на откровенной русофобии уже обошлась Тбилиси крайне дорого. Антироссийские шабаши, принять которые за «мирные митинги» мог только абсолютно слепой и глухой человек, сотрясавшие Тбилиси в июне прошлого года «аукнулись» указом президента России о запрете прямого пассажирского авиасообщения с Грузией. Таким образом на потоке отечественных туристов в эту страну был поставлен жирный крест. За что, как говорится, боролись, на то и напоролись.Изначально официальный Тбилиси пытался бодриться, на всех углах разглагольствуя о том, что ничего страшного, собственно, и не произошло. Подумаешь, какие-то там отдыхающие из России! Да мы и без них прекрасно обойдемся! При этом обычно в качестве «непререкаемых аргументов» приводились выкладки каких-то западных рейтинговых агентств, а то и вовсе НПО, заверявших грузин в том, что они если и потеряют на антироссийском хамстве собственных соотечественников, то сущие копейки. Реальность оказалась далеко не столь радужной: уже в начале осени Мариам Квривишвили, возглавляющая Национальную администрацию туризма Грузии, оценивала финансовые потери, понесенные страной только за июль и август 2019 года в 113 миллионов долларов. Дальше – больше. На прямой ущерб от недополученной прибыли наложилась сорвавшаяся с цепи инфляция и все сопутствующие ей «прелести» в виде роста цен и вызванных ими негативных процессов в экономике. Национальная денежная единица страны – лари, в очередной раз угрожающе «зашаталась»... В конечном итоге, как вынужден был признать, выступая перед грузинскими парламентариями глава Национального банка страны, Коба Гвенетадзе, июньские «скачки», хамство телеведущих и тому подобные выходки обошлись казне, как минимум, в 300 миллионов долларов.По всей видимости, некоторые грузинские политиканы, призывающие встретить очередными «массовыми акциями протеста против российской оккупации» Сергея Лаврова, считают свою страну очень богатой. Ну, если они готовы к тому, чтобы ее экономика недополучала такие суммы... Да еще при этом стараются подгадать аккурат к началу туристического сезона, которого в случае воплощения в жизнь их идей, Грузии в нынешнем году и вовсе будет не видать. Ну, что ж – хозяин-барин. Правда, более вменяемые представители Тбилиси, вроде вице-спикера тамошнего парламента Григория Вольского уже сейчас пытаются избежать надвигающихся проблем. Они напоминают «горячим головам» о том, что в период саммита столица Грузии будет символически выполнять роль «столицы Совета Европы» и, соответственно, уличные политические демарши, устроенные в это время могут выйти ей боком не только в отношениях с Москвой.Ну что ж, увидим, что в Грузии возьмет верх на сей раз: здравый смысл, подкрепленный элементарной арифметикой, или же все-таки стремление к очередному дешевому пиару на русофобских лозунгах. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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