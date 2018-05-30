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Груз скрытого назначения: США перебрасывают в Польшу военную технику

30 мая 2018, 13:09  •  96 • В мире
Соединённые Штаты перебрасывают в польский порт Гдыня военную технику. Согласно контракту, с которым ознакомился RT, для размещения оборудования потребуется участок площадью более трёх футбольных полей. Конкретная цель переброски в документе намеренно скрыта, однако отмечается, что это необходимо для «поддержки национальных военных интересов Соединённых Штатов». Речь может идти о проведении ежегодных учений на территории Европы — Saber Strike 2018. Однако, по мнению экспертов, США уже могли начать подготовительные работы для постоянной военной базы. Ранее Министерство обороны Польши выступило с инициативой размещения такого плацдарма на территории страны. Россия же заявила о возможном ответе в случае «экспансии военной структуры НАТО» в сторону границ РФ.
 
АРХИВНОЕ ФОТО. © Agencja Gazeta / Bartosz Banka Reuters
 

598-я транспортная бригада Армии США заключила контракт с компанией Baltic Container Terminal на переброску военного груза в польский порт Гдыня. Согласно документу, с которым ознакомился RT, чтобы разместить груз, понадобится от 25 до 30 тыс. кв. м — это площадь более чем трёх футбольных полей. Стоимость контракта — $841 тыс. Он будет действовать на протяжении года — до 14 мая 2019-го. Примечательно, что в документе намеренно закрашена цель переброски военной техники в Польшу.

«Подрядчик обязуется предоставить 598-й транспортной бригаде погрузочно-разгрузочные и смежные портовые услуги, необходимые для разгрузки военного имущества США для поддержки (фраза скрыта. — RT) не позднее 15 мая 2018 года», — сообщается в контракте.

Тем не менее в контракте указывается, что переброска груза необходима для «поддержки национальных/стратегических военных интересов США».

«Услуга требуется для перемещения военного груза по территории морского порта Гдыня (Польша) в целях поддержки национальных/стратегических военных интересов Соединённых Штатов Америки», — отмечается в документе.

Все обязанности по обеспечению переброски военного груза взяла на себя компания Baltic Container Terminal, подразделение которой расположено в городе Гдыня.

«Балтийский контейнерный терминал — единственный терминал в морском порту Гдыня (Польша), способный предоставить участок площадью не менее 25—30 тыс. кв. м для временного размещения и формирования конвоя с целью обеспечения миссии (фраза скрыта. — RT)», — говорится в контракте.

В контракте не сообщается, какой именно груз будет переброшен в Польшу. Представительство компании Baltic Container Terminal в городе Гдыня не предоставило RT оперативного ответа на вопрос о составе и месте размещения военного груза после выгрузки в порту.

Важно отметить, что с 3 по 14 июня будут проводиться организованные США ежегодные военные учения в Европе — Saber Strike 2018, для которых и может предназначаться перебрасываемый в Польшу военный груз. Однако при проведении учений в прошлом году при поддержке США название манёвров Saber Strike не было скрыто в документах, публикуемых на сайте государственных закупок Соединённых Штатов.

  • АРХИВНОЕ ФОТО. © Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta
  • Reuters

Ожидается, что в июньских учениях, которые пройдут в Литве, Латвии, Эстонии и Польше, примут участие 18 тыс. военных. Как ранее сообщалось в СМИ, из Германии в Литву и Латвию должны прибыть 3 тыс. американских военных и 1,5 тыс. военной техники.

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Однако военный груз может понадобиться и для подготовки плацдарма США в Польше, считает профессор Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«Сейчас это будет подготовительная инженерная работа. Груз, который придёт, это, я думаю, будут противоракетные комплексы и инженерный груз. Высокотехнологичные ракетные комплексы будут решать в возможном сражении гораздо больше, чем танки. Когда вы создаёте базу, первое, что вам нужно сделать, это закрыть небо над этой базой. Следующим этапом приходят комплексы наступления и техника», — отметил эксперт в беседе с RT.

Против России

Напомним, что 28 мая Министерство обороны Польши выступило с инициативой разместить на территории страны постоянную военную базу США. Варшава готова вложить в проект от $1,5 млрд до $2 млрд. Польское Минобороны видит «явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США в Польше». В документе ведомства подчёркивается, что создание американской базы на территории страны должно стать ответом на «растущую угрозу со стороны России».

Размещение американской базы планируется в городе Быдгощ или Торунь. В качестве одной из причин, почему база должна быть размещена именно в этих городах, в ведомстве отмечают, что район находится в 150 милях от военно-морской базы и порта в городе Гдыня.

По мнению Судакова, США будут делать ставку на создание военной базы именно в Польше в противовес странам Центральной Европы.

«Европа стала слишком неуправляемой для Соединённых Штатов. Я полагаю, что такое усиление Польши делается исключительно для того, чтобы Варшава, по задумкам Трампа, стала лидером Восточной Европы. Формирование инфраструктуры в Польше — чтобы США могли всегда предъявить козырь. Это очень быстрая и мобильная переброска крупных воинских подразделений к границам России», — отметил эксперт.

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Российская сторона уже заявила о возможных ответных действиях в случае размещения в Польше военной базы США.

«В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ… это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте. Наоборот, эти экспансионистские действия, конечно же, приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет. Это (строительство базы. — RT) суверенное решение любой страны… Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте, конечно, очевидны», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Важно отметить, что несколько месяцев назад в США заговорили об укреплении средств ПРО и ПВО НАТО в Гдыне. Как ранее сообщал RT, с соответствующим тендером выступило Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США в марте текущего года. Согласно документу, в Польше запланировано создание системы связи для обмена разведданными. 

Объекты для приёма и передачи информации, которые планируется создать в Польше, будут связаны с находящимися в стране командными центрами через буферную систему связи «корабль — берег — корабль» (SSSB) Центра морских операций. Этот центр находится в городе Гдыня, куда и планируется переброска военного груза США.

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