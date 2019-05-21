Груз неизвестен: В Иран прибыл военный корабль из России

Сегодня, 21 мая, в территориальные воды Ирана зашёл российский корабль. Отмечается, что он доставил некий ценный груз. Впрочем, о чём именно идёт речь - пока неизвестно. Официальных комментариев от военных ведомств или властей к этому часу нет. Однако эксперты уже успели предположить, что "неизвестным грузом" может оказаться серьёзное вооружение.

Как напоминает портал avia.pro, американская сторона за последнее время высказала уже немало угроз в адрес Ирана. Так, издание отмечает, что, по мнению некоторых специалистов, речь может идти о дополнительном вооружении. Например, это могут быть системы противовоздушной обороны, противолокационные и противокорабельные ракеты.

Ранее сообщалось, что американская сторона не менее 10 раз пыталась привлечь Иран к переговорному процессу. Об этом заявил иранский президент Хасан Рухани.

По словам политика, Тегеран ответил отказом, так как нынешняя ситуация не подходила для старта диалога. Дело в том, что иранская сторона живёт в состоянии экономической войны и сопротивляется давлению извне.

"Условия требуют сопротивления оказываемому... давлению", - цитирует слова политика Al Jazeera.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд противоречивых заявлений в адрес Ирана.