Грушко призвал НАТО прекратить спекуляции насчет членства Украины в альянсе

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил о том, что НАТО необходимо прекратить спекулировать вокруг темы членства Украины в Североатлантическом альянсе. Он уточнил, что подобное поведение не сможет укрепить безопасность в этой стране и регионе в целом.

«Если бы НАТО действительно хотело укрепить безопасность на Украине, внести свой вклад в улучшение ситуации в области безопасности в регионе в целом, НАТО <...> прекратило бы наконец спекулировать насчет перспектив членства для Украины в альянсе и предоставления ей плана действий для членства», — рассказал в интервью ТАСС 14 апреля Грушко.

Помимо этого замглавы МИДа уточнил, что альянсу следует призвать Киев к выполнению в полной мере условий Минского соглашения и прекратить обстрелы в Донбассе и Луганске.

«Но НАТО живет в собственном геополитическом представлении о России, и всё, что помогает продолжать демонизировать Россию, охотно используется альянсом», — добавил Грушко.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что путь к завершению конфликта в Донбассе лежит через вступление Украины в НАТО, так как это станет «настоящим сигналом для РФ».

11 апреля Блинкен заявил о беспокойстве Белого дома по поводу того, что на границе России и Украины «сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года».

12 апреля украинский лидер обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой о помощи для вступления в НАТО. После чего 13 апреля Столтенберг сообщил, что альянс находится на стороне Украины, союзники оказывают поддержку для того, чтобы страна в дальнейшем могла сама обеспечить свою безопасность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО, наоборот, может усугубить ситуацию на востоке страны.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.