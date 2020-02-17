Грушко: польза от "нормандских встреч" сомнительна, если нет изменений к лучшему

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Польза от встреч в "нормандском формате" является сомнительной, если не происходит изменений к лучшему "на земле". Об этом заявил изданию РБК заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", - отметил он.

Грушко также добавил, что решение о проведении нового саммита в "нормандском формате" будет принято исходя из того, насколько прогрессивным будет выполнение текущих договоренностей.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в "нормандском формате"] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения "формулы Штайнмайера" в [украинское] законодательство и некоторых других вещей", - сказал он.

По мнению дипломата, одним из главных препятствий на пути реализации минских соглашений является "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском". "Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", - отметил Грушко.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.