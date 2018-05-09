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Грушко: Москва не исключает возможности созыва Совета Россия - НАТО

09 мая 2018, 14:54  •  53 • Политика

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил в среду журналистам, что в Москве не исключают возможности созыва Совета Россия - НАТО (СРН).

"Разумеется, мы не исключаем созыв Совета", - указал он.

При этом дипломат подчеркнул, что на повестке работы России и НАТО в первую очередь должны стоять вопросы обеспечения безопасности.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что со стороны альянса ведется подготовка к СРН.

После отъезда из Брюсселя в начале 2018 года Александра Грушко, который был тогда постпредом при НАТО, Россия так и не направила ему замену. Дипломатическая ситуация в отношениях между Москвой и альянсом вновь обострилась в конце марта, когда блок, согласившись с британскими заявлениями о "высокой вероятности" ответственности России за дело Скрипаля, выслал семь дипломатов из постпредства РФ при НАТО и отказал в аккредитации еще трем дипломатам, готовившимся к началу работы в Брюсселе. Альянс также перекрыл возможность их замены, объявив об одностороннем снижении общего числа аккредитованных при организации дипломатов с 30 до 20.

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