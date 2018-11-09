«Группы по интересам»: на Украине в преддверии выборов объединились представители оппозиции

Украинские политики Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение о создании нового партийного объединения, которое получило название «Оппозиционная платформа — За жизнь». Они намерены выдвинуть единого кандидата в президенты Украины, а затем провести совместную кампанию на выборах в Верховную раду. Представитель партии «Батькивщина» в беседе с RT указал, что оппозиционный представитель может показать серьёзный результат на выборах главы государства. Как отмечают многие эксперты, в стране есть «запрос на новые лица». Впрочем, по мнению других аналитиков, новая политическая сила не является реальной оппозицией.

На Украине в преддверии президентских выборов 2019 года создано новое политическое объединение. Сопредседатель политической партии «Оппозиционный блок» и одноимённой парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович сообщили о создании объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Подписание соответствующего меморандума о сотрудничестве состоялось в пятницу, 9 ноября, в кулуарах Верховной рады. Главной целью станет выдвижение единого кандидата на предстоящие в марте выборы главы государства, а также проведение совместной кампании на парламентские выборы в октябре 2019 года.

«Мы приглашаем все оппозиционные силы в наше объединение, чтобы восстановить на Украине мир, стабильность, порядок, прекратить войну и сделать жизнь наших граждан счастливой», — сказал Бойко.

В свою очередь, Вадим Рабинович рассказал о трёх пунктах, которым будет стремиться «Оппозиционная платформа — За жизнь». Речь идёт об установлении мира на Украине, прекращении «экономического геноцида» населения и создании «независимой нейтральной страны» наподобие Швейцарии.

Отметим, что с предложением об объединении на Украине оппозиционных сил лидер партии «За жизнь» выступил ещё 12 сентября. Его поддержал один из руководителей «Оппозиционного блока» Сергей Лёвочкин.

У единого кандидата может быть большая поддержка благодаря понятной программе восстановления промышленности, связей с Россией, прекращения давления на русский язык. С таким утверждением выступил источник RT в Киевском международном институте социологии.

«Население хочет остановить войну на востоке страны, и только этот кандидат может обеспечить выполнение этого требования. Так что разворот внешней политики Украины вполне реален», — сказал он.

При этом представитель партии «Батькивщина» пояснил RT, что подобное объединение имеет смысл для оппозиционных сил и решение об этом обсуждалось с начала года.

«При объединении у них есть возможность выдвинуть единого и сильного кандидата, который вероятнее всего, займёт третье место на президентских выборах. У них есть три сильных кандидата сейчас: Юрий Бойко, Александр Вилкул и Вадим Новинский. Но, вероятнее всего, единым кандидатом станет всё же Юрий Бойко», — пояснил собеседник RT.

«Порошенко и Тимошенко приелись»

Как отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в украинском обществе есть запрос на «новое лицо» в политике. Он отмечает, что об этом свидетельствуют опросы общественного мнения.

«Есть запрос, потому что Порошенко и Тимошенко приелись, и все безусловно понимают, что они делают ставку на электорат западной Украины, частично центральной. При этом электорат востока, юга Украины в общем-то остался как бы не у дел. Поэтому, если сейчас появится третий серьёзный кандидат, который может представлять интересы украинцев с восточной и южной части страны, то он может реально составить конкуренцию и Тимошенко, и Порошенко», — сказал Охрименко в беседе с RT.

Вадим Рабинович и Юрий Бойко на брифинге по созданию единой «Оппозиционной платформы — За жизнь»

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© Вадим Рабинович

При этом источник RT в партии «Народный фронт» заметил, что в «Оппозиционном блоке» ситуация неоднородная — часть депутатов ориентируются на бизнесмена Рината Ахметова, лояльного к президенту Петру Порошенко.

«Пропрезидентские политологи рассчитывали, что часть «Оппозиционного блока», которая не поддерживает Ахметова, не сможет объединиться. И фактически будет уничтожена. Но они смогли собраться и теперь могут претендовать на выход во второй тур», — утверждает представитель «Народного фронта».

В свою очередь, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко усомнился в том, что новое политическое объединение украинских политиков сможет составить достойную конкуренцию своим политическим оппонентам.

«Ни Бойко, ни Рабинович — это не политическая сила. Точно также как и партии которые они представляют. Это не более чем группы по интересам, они играют в оппозицию режима, тем самым создавая ему человеческое лицо», — заявил Ищенко RT.

Кандидатский разброс

Ранее на этой неделе в Центральной избирательной комиссии Украины назвали ожидаемое число кандидатов на предстоящих президентских выборах. Как сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, о своих президентских амбициях высказались уже более 30 политических деятелей.

Согласно данным опроса от 1 ноября, проведённого социологической группой «Рейтинг», среди украинского населения пока наибольшей поддержкой пользуется руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,4%).

На втором месте — шоумен Владимир Зеленский (7,6%), замыкает тройку действующий глава государства Пётр Порошенко (7,0%), за Юрия Бойко готовы проголосовать 6,9% опрошенных.

Лидерство Тимошенко можно связать с её активным участием в предвыборной гонке. Она уже провела ряд выступлений, в ходе которых отметилась заявлением о том, каких изменений ждать украинцам в случае её избрания. Как считают эксперты, многие из этих обещаний имеют популистский характер.

Добавим, что также о намерении баллотироваться на пост президента Украины сообщила Надежда Савченко, которая с марта находится под арестом по подозрению в подготовке теракта. По словам её сестры, депутат Верховной рады намерена вести свою избирательную кампанию из СИЗО.