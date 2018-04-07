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Группировка "Джейш аль-Ислам" возобновила боевые действия против сирийских войск

07 апреля 2018, 15:54  •  103 • Политика

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. В группировке "Джейш аль-Ислам" в Думе захватили власть новые лидеры, боевики возобновили боевые действия против правительственных войск. Об этом сообщил в субботу начальник российского Центра примирения враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии Юрий Евтушенко.

По его словам, выход боевиков и членов их семей из города Дума остановлен, так как "за последние сутки экстремисты возобновили боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики".

"По информации ближайших помощников Абу Хумама, в результате острых противоречий среди одиозных боевиков и тех, кто готов был участвовать в переговорном процессе, были физически устранены прежние лидеры группировки Абу Хумам, Абу Омар и Абу Али", - пояснил Евтушенко.

Возглавляемая новым лидером Абу Кусаем "Джейш аль-Ислам" нарушила выполнение достигнутых договоренностей по выходу из Думы и заблокировала выход мирных жителей из города по предоставленному гуманитарному коридору.

Евтушенко уточнил, что в бою с правительственными войсками боевики используют местное население в качестве "живого щита". "Известны случаи проведения акций устрашений с расстрелом протестующих мирных жителей, выступавших за выход бандитов из Думы", - отметил генерал.

"Вчера обстановка в городе Дума резко обострилась. Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" предприняли атаки на позиции правительственных войск, возобновили минометные и ракетные обстрелы Дамаска. За прошедшие двое суток по жилым районам столицы выпущено 25 мин и реактивных снарядов, от которых погибло семь и ранено 42 мирных жителей. Интенсивность обстрелов усиливается", - рассказал Евтушенко.

Он уточнил, что сейчас "сирийские правительственные войска освобождают районы город Дума от непримиримых бандформирований".

Прежние договоренности

С прежним лидером "Джейш аль-Ислам" Абу Хумамом Центр по примирению РФ достиг договоренностей о выводе, начиная с 5 марта, из Думы мирных жителей, боевиков и членов их семей на север провинции Алеппо.

За этот период город покинули 33 345 человек, в том числе 29 217 мирных жителей, 738 боевиков и 3 390 членов их семей.

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