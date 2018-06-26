Группа «Звери» отменила выступление на музыкальном фестивале в Киеве

Российская группа «Звери» отменила своё выступление на фестивале Atlas Weekend в Киеве в связи «с непрофессиональным подходом принимающей стороны». Об этом сообщается в Instagram музыкального коллектива.

«К сожалению группа «Звери» не приедет на фестиваль Atlas Weekend. Отменять наш концерт было тяжело, но необходимо. Отмена связана с непрофессиональным подходом принимающей стороны», — говорится в сообщении.

Группа также выразила сожаление в связи с произошедшим и надежду на скорую встречу с поклонниками.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина прервал выступление лидера российской музыкальной группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова на Пейзажной аллее в Киеве.