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Группа «Звери» отменила выступление на музыкальном фестивале в Киеве

26 июня 2018, 12:09  •  114 • Украина
Российская группа «Звери» отменила своё выступление на фестивале Atlas Weekend в Киеве в связи «с непрофессиональным подходом принимающей стороны». Об этом сообщается в Instagram музыкального коллектива.
 
© РИА Новости
 

«К сожалению группа «Звери» не приедет на фестиваль Atlas Weekend. Отменять наш концерт было тяжело, но необходимо. Отмена связана с непрофессиональным подходом принимающей стороны», — говорится в сообщении.

Группа также выразила сожаление в связи с произошедшим и надежду на скорую встречу с поклонниками.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина прервал выступление лидера российской музыкальной группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова на Пейзажной аллее в Киеве.

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