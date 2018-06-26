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Группа «Звери» отменила выступление на музыкальном фестивале в Киеве
26 июня 2018, 12:09 • 114 • Украина
Российская группа «Звери» отменила своё выступление на фестивале Atlas Weekend в Киеве в связи «с непрофессиональным подходом принимающей стороны». Об этом сообщается в Instagram музыкального коллектива.
© РИА Новости
«К сожалению группа «Звери» не приедет на фестиваль Atlas Weekend. Отменять наш концерт было тяжело, но необходимо. Отмена связана с непрофессиональным подходом принимающей стороны», — говорится в сообщении.
Группа также выразила сожаление в связи с произошедшим и надежду на скорую встречу с поклонниками.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина прервал выступление лидера российской музыкальной группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова на Пейзажной аллее в Киеве.
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