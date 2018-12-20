Группа военных кораблей выдвинется из Одессы: Хакеры получили доступ к документам о дате следующего "похода" Украины на Азов

"Комсомольская правда" назвала предполагаемую дату следующей украинской провокации в районе Керченского пролива. Так, по информации, обнародованной хакерской группировкой "Спрут", "поход" военных кораблей в из Черного в Азовское море, о котором ранее говорил секретарь СНБО Украины, может состояться уже 24 декабря.

"КП" опубликовала документ под грифом "ОБСЕ. Ограниченный доступ", который хакеры добыли у СБУ. В нем указывается, что представитель миссии организации на Украине посетил Мариуполь в начале октября.

Там, в городском порту, он обнаружил группу украинских военных, которые должны будут пробыть там месяц. По собственному утверждению военных, они ждут группу военных кораблей, которые должны будут прибыть из Одессы 24 декабря.

Если эта информация верна, то именно на этот день Киев мог запланировать новую попытку нелегального прохода своих морских судов через Керченский пролив.

Впрочем, Киев решил действовать в открытую, так как уже 19 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов потребовал организовать новую провокацию в районе Керченского пролива. Речь идёт о проходе кораблей ВМС Украины, с которым якобы "нельзя медлить".

Принципиальное отличие от ноябрьского инцидента заключается в том, что украинские политики надеются привлечь к провокации такие международные организации, как ОБСЕ. Он также выразил готовность уничтожить Крымский мост в случае необходимости.

"Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря", - подчеркнул Турчинов в интервью изданию "BBC Украина".

Агрессивную риторику главы СНБО уже осудила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, назвав её безответственной.

"Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, притом что многие партнёры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации", - пояснила дипломат.

Подобней с данными хакеров вы можете ознакомиться в материале "Комсомольской правды".