Группа технологий: Путин назвал цель развития генетики в России

Все научные проекты в России прежде всего должны быть направлены на повышение благополучия людей, заявил Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий. Уже два года в стране действует соответствующая федеральная программа, головной организацией в которой выступает НИЦ «Курчатовский институт». Его президент Михаил Ковальчук рассказал главе государства о колоссальных возможностях, которые дает расшифровка генома: речь идет о персонализированной медицине, перестройке сельского хозяйства и животноводства , а также о противостоянии экологическим проблемам. Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что в России появится база геномов 100 тыс. россиян , а директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал о разработке высокоэффективного препарата, обезвреживающего COVID и его вариант «Дельта» .

Новые возможности

Особое внимание развитию генетических технологий власти уделяют на протяжении нескольких лет. В 2019-м кабмин утвердил соответствующую федеральную научно-техническую программу до 2027 года. Однако, как сообщила на совещании вице-премьер Татьяна Голикова, программа будет продлена до 2030-го.

В целом она направлена на усовершенствование технологий геноредактирования, которые можно будет применить в медицине, сельском хозяйстве и промышленности . Кроме того, ожидается, что разработки смогут улучшить систему предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области. Всего над программой работают 100 вузов, головной научной организацией стал НИЦ «Курчатовский институт» — в его компетенции методические, информационно-аналитические и организационные аспекты реализации документа.

Все научные проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития и повышение благополучия людей, отметил Владимир Путин . Однако, чтобы эта активно развивающаяся сфера науки оставалась в правовом поле, потребуется урегулировать вопросы получения, использования и защиты генетических данных человека и его семьи — в том числе и для будущих поколений.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам развития генетических технологий в стране Фото: пресс-служба Президента России/kremlin.ru

— Совершенно очевидно, что законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции, в других сферах. Вместе с тем нужно четко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий . Речь идет не только о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм, — заявил на совещании президент.

Федеральная программа дала новый толчок в развитии генетических технологий, сообщил на совещании президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук . В России, по его словам, есть необходимые специалисты, которые активно участвуют в ней. Курчатовский геномный центр успешно развивает сельскохозяйственные технологии в области растениеводства, животноводства, а также в микробиологической и биотехнологической промышленности .

— В советском лексиконе было слово «районирование», то есть, например, подгонка сортов растений для данных условий — климатических, почвенных , — то, что в виноделии называется терруаром. Фактически этим в нашей стране занимались всегда, и очень успешно, но сегодня эта деятельность переходит на качественно новый уровень благодаря знанию генома — раньше это была эмпирика, а сегодня это стало серьезной научной задачей. Вопрос заключается в том, что знание геномов позволяет не только просто продолжать целенаправленное скрещивание, даже без генетического редактирования, но видеть, что происходит на уровне генома . Поэтому первоочередная задача — это знание геномов, — подчеркнул Михаил Ковальчук.

Он добавил, что чтение генома дает колоссальные возможности: «Это означает, что всё, что записано в скрижали у каждого человека, у каждого цветочка, растения, рыбки, птички, мы читаем и видим это, можем сравнивать, извлекать и влиять на это ».

С помощью программы, по мнению главы НИЦ «Курчатовский институт», можно также противостоять глобальным вызовам современности. Открытия в генетике, в частности, позволят избежать экологических проблем или минимизировать их влияние .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мы с вами должны понимать: предсказывая возможные климатические изменения , а это означает изменение и сельскохозяйственных вредителей, и болезни, которые будут по мере потепления перемещаться из теплых мест в более холодные, где они непривычные, мы должны на опережение подготавливать сорта, которые будут адаптированы к изменившимся климатическим условиям и новым вредителям, в первую очередь в сельском хозяйстве . Это касается и медицины, но и этим мы тоже занимаемся, — сообщил Михаил Ковальчук.

Кроме того, он отметил, что ученые уделяют особое внимание развитию виноделия. В ответ президент пошутил, что в России будет «и что выпить, и чем закусить», потому что «еще со времен реализации Советским Союзом ядерного проекта известно, что если «Курчатник» за что-то берется, то он делает всё основательно и доводит всегда задачи, которые перед ним ставит государство, до логического завершения».

Развитие генетики чрезвычайно важно, заявил «Известиям» Михаил Ковальчук. Раньше возможности человека просто копировались в виде механических систем. Однако с помощью науки получится создать более сложные конструкции .

— Знание генома дает возможность взглянуть научно на то, что мы делали эмпирически. Это значит, на другом уровне делать мир лучше — создавать персонализированную медицину, персонализированное сельское хозяйство , — сказал руководитель Курчатовского института.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Время реализовывать

Что касается изучения геномов человека, то как сообщил на совещании глава «Роснефти» Игорь Сечин, в РФ появится соответствующая база данных 100 тыс. россиян .

— На первом этапе основным результатом станет создание базы данных на 100 тыс. полногеномных исследований последовательностей россиян, расположенных на серверах, находящихся в России. Для этого будет произведено масштабное добровольное популяционное исследование. Мы начнем с собственных сотрудников, что позволит определить референсные геномы для разных народов России , — пояснил он.

По мнению руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, наука о живом — особенно медицина и биотех — самые активно развивающиеся сейчас направления. Отдельного внимания заслуживают технологии, где пересекаются искусственный интеллект и генетика, а также синтетическая биология и направленная эволюция . Специалист отметил, что подходы в этих областях с 1990-х годов очень сильно изменились.

Как считает эксперт, сегодня уже сделано много фундаментальных открытий, и человечество вступило в эпоху, когда из них нужно создавать технологии мирового уровня. Это не делается на уровне министерств, уверен Павел Волчков. Этим должны заниматься стартапы, венчурные фонды или частные компании.

Один из удачных примеров — компания «Биокад», директор которой — Дмитрий Морозов — принял участие в совещании. Отвечая на вопрос президента, как в практическом плане продвигается работа в области генетических технологий, он рассказал, что перед ним и его сотрудниками стояла задача взять у коллег, занятых чистой наукой, академические разработки и трансформировать их в продукты, которые будут доступны всем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Во время этой непростой работы стало понятно, как должно быть построено взаимодействие фарминдустрии и академического сообщества. Одним из результатов этого сотрудничества должно в скором времени стать создание первого в мире препарата против болезни Бехтерева с уникальным механизмом действия .

— Если мы поспешим, то станем первыми в мире, — отметил он во время совещания.

Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что в ведомстве «кровно» заинтересованы в продвижении российской разработки.

— Вы сказали о беспрецедентном сопровождении этих препаратов, — парировал президент. — Вот создайте, пожалуйста, прецедент, наоборот. И на основе этого прецедента продолжите, пожалуйста, совершенствование системы регистрации препаратов , не только полученных с помощью генетических исследований, а в целом препаратов, которые крайне нужны людям.

С актуальным докладом выступил директор Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора Иван Дятлов. В своем сообщении он подчеркнул, что развитие генетических технологий в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями — основная задача центра.

Эта работа ведется путем создания эффективных препаратов против большинства возбудителей и внедрения в образовательные процессы методологий для увеличения количества специалистов-генетиков в этой области.

По его словам, для информационной поддержки этого направления деятельности центра разработан прототип национального каталога патогенных микроорганизмов и биотоксинов, который объединит все коллекционные фонды страны в единую базу данных . На практике это позволит в ускоренном режиме проводить идентификацию выделенных патогенов, определять их происхождение и предсказывать появление их новых форм.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Тему специалистов-генетиков продолжила директор Федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР) Елена Хлесткина. Специалист подчеркнула, что биоресурсные коллекции не должны становиться музейными экспонатами, напротив, их необходимо интенсивно изучать. «Известиям» она сообщила, что на совещании активно обсуждался вопрос по созданию биоресурсных центров, изначально заложенный в программу развития генетических технологий. Такие центры должны содержать физические носители генетической информации, также речь идет о нормативном регулировании.

— Этого нам очень не хватало, — сказала Елена Хлесткина. — Так как речь идет о безопасности всех коллекций.

Она отметила, что государством предпринимаются важные шаги по консолидации генетических коллекций, хранящихся в разных учреждениях .

Ковидная повестка

Не обошлось на совещании и без обсуждения коронавируса. Ученые разработали высокоэффективный препарат, обезвреживающий COVID и его вариант «Дельта», сообщил президенту директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. Специалистам удалось подобрать дозу антител, снижающую вирусную нагрузку в 100 тыс. раз .

В России еще продолжается распространение инфекции, однако глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется на стабилизацию ситуации. Сейчас хорошие показатели, например, демонстрирует Москва: заболеваемость в столице снизилась почти на 23%.

— У нас есть субъекты, их больше десяти сегодня, которые уже в стадии снижения, есть субъекты, которые остановились и дальше не растут, — заявила руководитель федеральной службы.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин