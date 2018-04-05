«Группа поддержки Трампа»: американские пограничники выступили за строительство стены вдоль границы с Мексикой

Решение Дональда Трампа возвести стену на границе с Мексикой нашло поддержку у сотрудников погранслужбы США. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого по заказу профсоюза американских пограничников. Создание защитных сооружений, которые должны оградить страну от нелегальных мигрантов, нашло понимание и у других силовиков. По мнению экспертов, рост числа сторонников инициативы президента может быть залогом того, что стена всё-таки появится. О судьбе масштабного строительного проекта главы Белого дома — в материале RT.

Сотрудники пограничной службы США поддерживают решение президента страны Дональда Трампа построить стену вдоль границы с Мексикой. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого среди работников ведомства по заказу крупнейшего профсоюза американских пограничников — Национального совета пограничной службы (National Border Patrol Council).

В рамках исследования, результаты которого опубликовала газета The Washington Times, социологи опросили 600 сотрудников погранслужбы на самых трудных для охраны участках границы Соединённых Штатов и Мексики — в районе городов Сан-Диего и Тусон в штатах Калифорния и Аризона соответственно. 89% респондентов на вопрос, является ли возведение стены на наиболее тяжёлых для работы участках госграницы необходимой мерой, ответили положительно, 4% воздержались и только 7% сказали «нет».

Профсоюз пограничников NBPC, в состав которого входит 18 тыс. сотрудников погранслужбы, и ранее делал публичные заявления в поддержку Трампа. Это происходило даже в тот момент, когда он ещё не был избран на пост президента США. Тогда обещание воздвигнуть стену стало одним из основных пунктов его программы.

«Наш профсоюз долгое время придерживался практики по отказу от поддержки кого бы то ни было в ходе праймериз. Однако на этот раз мы не можем остаться в стороне и не обозначить нашей позиции, поскольку она напрямую связана с охраной границы и обеспечения безопасности народа Соединённых Штатов», — заявил тогда председатель трудового объединения Брэндон Джадд.

По его словам, пограничники поддержали именно этого политика, потому что он «учитывает интересы и разделяет взгляды рядовых сотрудников погранслужбы, а не прислушивается к различного рода «менеджерам-поддакивателям», которые говорят то, что их заставили сказать.

Возведение стены вдоль мексиканской границы стало одним из основных пунктов программы Трампа во время выборов. После того как он официально возглавил страну, он смог добиться начала строительства заграждений на мексиканской границе. Туда входят не только стена, но и системы видеонаблюдения, беспилотные летательные аппараты и прочие элементы технического контроля за линией разграничений между странами. Правда, изначально глава Белого дома утверждал, что стена будет построена за счёт самих мексиканцев, однако позже всё же стало ясно, что средства на это будут выделены из американского бюджета.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

Сам политик требовал от конгресса выделить около $25 млрд на строительство заграждений, однако американское законодательное собрание санкционировало лишь $1,6 млрд. Впрочем, возведение стены всё же началось. В рамках этого проекта, как ожидается, будут созданы заградительные сооружения на протяжении более 1161 км. При этом недавно Трамп заявил, что средства на постройку заграждений могут быть выделены из средств Минобороны США.

За возведение стены высказались не только пограничники. Этот шаг поддержал прокурор Техаса Кеннет Пакстон.

«Я думаю, что это очень серьёзное решение, которое позволило процессу наконец-то сдвинуться с мёртвой точки. Насколько я понял, строительство решено начать с Калифорнии. Но всё, что касается защиты границы на калифорнийском участке, касается и нас, так как мы одна страна, и та нелегальная миграция, которая идёт через Калифорнию, влияет и на нас», — заявил он американским журналистам.

Начало строительства защитных сооружений на границе приветствовал в своём заявлении и официальный представитель Министерства внутренней безопасности США Тайлер Хоултон.

Против решения построить стену выступали некоторые американские политики от Демократической партии, которые вели жёсткую дискуссию со сторонниками главы Белого дома по вопросу высотности воздвигаемых сооружений и того, какой объём средств государство может на них выделить. Кроме того, против строительства выступали некоторые сообщества по защите прав мигрантов. Они организовывали акции протеста, в ходе которых люди выстраивались вдоль разграничительной линии между Мексикой и США живой цепью.

Также против выступают и организации, занимающиеся вопросами борьбы за сохранение окружающей среды. По их мнению, эти сооружения станут препятствием для диких животных, обитающих вдоль приграничной территории обеих стран, что негативно скажется на их популяции. Прежде всего, как утверждают зелёные, под угрозой окажутся ягуары и чёрные медведи.

«Реализация закона о создании стены, одобренного обеими партиями, уже повлекла за собой наводнения в определённых регионах приграничных территорий, как это было в Ногалесе (город в Мексике на границе с США. — RT), где были человеческие жертвы. Кроме того, это привело к разрушению индейских кладбищ и, наконец, разделило на две части естественную среду обитания некоторых видов животных, что повлекло за собой их гибель», — заявила представитель старейшей американской природоохранной организации «Сьерра Клуб» Глориа Смит.

«Что-то с этим давно надо было делать»

По различным оценкам, сегодня на территории США находится более 11 млн нелегальных мигрантов, и это число увеличивается за счёт новых людей, незаконно прибывающих в страну. Значительная часть нелегальных переселенцев прибывает через территорию Мексики, граница с которой идёт вдоль реки Рио Гранде. Эту проблему безуспешно пытались решить многие американские президенты. Джордж Буш и Барак Обама даже посылали бойцов Национальной гвардии на наиболее тяжёлые участки границы для помощи пограничникам. В 2006 году было отправлено охранять границу 6 тыс. гвардейцев, в 2010-м — 1200, однако проблему так и не удалось решить.

Работник осматривает участок пограничной стены между США и Мексикой

Reuters

© Jose Luis Gonzalez

Как рассказал RT бывший сотрудник полиции Калифорнии Михаил Лапидус, Трампа в решении построить стену поддерживают многие представители американских силовых структур, а также гражданские лица.

«Эти шаги президента объяснимы. Многие нелегалы, попав в страну, начинают заниматься незаконной торговлей наркотиками, кражами, грабежами. Что-то с этим давно надо было делать», — сказал собеседник RT.

По словам эксперта, стена — это не какой-то революционный шаг, она существует на наиболее трудных с точки зрения охраны участках границы уже почти 30 лет.

Калифорнийская вендетта: что известно о женщине, напавшей на штаб-квартиру YouTube «Другое дело, что её необходимо укреплять и оснащать новыми техническим средствами. Что же касается Трампа, то поддержка ряда его шагов со стороны пограничников и полицейских абсолютно понятна — это политик, который говорит на понятном силовикам языке, это человек, который понимает их проблемы, которые в конечном счёте касаются всех американцев», — заключил Лапидус.

Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев пояснил в интервью RT, что «Трамп обрёл в лице сотрудников пограничной службы прочную группу поддержки», причём не только в связи с решением воздвигнуть стену.

«Новый глава Белого дома повысил оклады пограничникам, принял некоторые меры по повышению престижа этой службы, заявил о важности приобретения новых спецсредств и технических систем для них — таких, как беспилотники и камеры, а также выступил инициатором изменения законодательства, упрощающего им порядок несения службы», — отметил Васильев.

По словам эксперта, сейчас в режиме охраны границы накопилось много проблем, в том числе и организационного характера, когда, например, пограничники задерживают нарушителя, но из-за отсутствия свободных мест в изоляторах или из-за законодательных проблем его вынуждены просто отпускать.

«Сейчас люди, занимающиеся охраной границы, увидели, что к ним прислушались, это важно для них», — подчеркнул эксперт.

Васильев также считает, что стена на границе с Мексикой будет в итоге построена, так как деньги на это выделены — пусть и в меньшем объёме, чем запрашивал президент.

«Он хочет всё и сразу, а так не получается. Но, учитывая тот факт, что этот процесс всё же начался, а также трамповские нескончаемые мантры про необходимость обеспечивать национальную безопасность, я думаю, создание этих сооружений — лишь вопрос времени», — заключил эксперт.