Группа поддержки? Дипломаты США и Британии пришли на суд по "Мемориалу"*

Американские и британские дипломаты не смогли объяснить, зачем пришли на суд по внутрироссийскому делу о ликвидации "Мемориала"*.

Весьма любопытная "группа поддержки" оказалась у организации, признанной иноагентом, "Мемориал". Иностранные наблюдатели приехали на суд о ликвидации организации.

Сначала британцы и американцы отказывались объяснять, зачем приехали. Но один американский дипломат позднее всё-таки дал комментарий. Он сказал, что пришёл, чтобы "наблюдать за процедурой".

Как сообщалось, Верховный суд России принял решение ликвидировать общество "Мемориал" по иску Генпрокуратуры. Мосгорсуд также принял решение о ликвидации одноимённого правозащитного центра.