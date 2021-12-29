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Группа поддержки? Дипломаты США и Британии пришли на суд по "Мемориалу"*
29 декабря 2021, 14:50 • 107 • Политика
Американские и британские дипломаты не смогли объяснить, зачем пришли на суд по внутрироссийскому делу о ликвидации "Мемориала"*.
Весьма любопытная "группа поддержки" оказалась у организации, признанной иноагентом, "Мемориал". Иностранные наблюдатели приехали на суд о ликвидации организации.
Сначала британцы и американцы отказывались объяснять, зачем приехали. Но один американский дипломат позднее всё-таки дал комментарий. Он сказал, что пришёл, чтобы "наблюдать за процедурой".
Как сообщалось, Верховный суд России принял решение ликвидировать общество "Мемориал" по иску Генпрокуратуры. Мосгорсуд также принял решение о ликвидации одноимённого правозащитного центра.
* "Мемориал" - НКО, включённая в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента в России.
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