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Группа нелегалов успешно прорвалась за ограждение и оказалась в Польше

13 ноября 2021, 13:15  •  48 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Ситуация с мигрантами усложняется
Сейчас все мировое сообщество наблюдает за событиями, разворачивающимися на рубежах между Белоруссией и Польшей. Там скопились беженцы, которые мечтают о прекрасной жизни в Европе. Сотне человек удалось пройти первое "испытание", сейчас они находятся на территории Польши.
Такими новостями с журналистами поделился представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский. По его сведениям, прорваться на польскую территорию смогли до ста нелегалов.
Высокопоставленный белорус сообщил, что неподалеку от белорусского погранперехода "Брузги" находятся десятки мигрантов, которые фактически уже обеими ногами стоят на польской земле. Бычковский добавил, что белорусская сторона зафиксировала факт перехода людей на территорию Польши, сейчас они находятся рядом с инженерными заграждениями, принадлежащими этой стране.
Пока неизвестно, каким образом на прорыв беженцев отреагировали польские власти. Сейчас судьба этих несчастных людей находится в руках поляков.
Стоит отметить, что раздутый европейскими странами миграционный кризис грозит обернуться серьезными проблемами. По какой-то причине Европа не хочет принимать в давно распростертые для всех беженцев мира объятия именно людей, пришедших с белорусской территории. На этом фоне начались политические игры с обвинениями в адрес России и Белоруссии в якобы ведении гибридной войны.
Параллельно с этим к границам Республики стягивается польская военная техника. В качестве реакции на эти весьма агрессивные действия Москва и Минск начали проведение учебных маневров на территории белорусского государства. Недавно неподалеку от польской границы десантировались российские военные.

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