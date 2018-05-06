Группа БРИКС в состоянии определять погоду на мировом рынке золота

Золотые резервы России в 2000-2018 гг. увеличились в 4,86 раза, золотые резервы Китая – в 4,66 раза
Всем известно, что у России есть реальные возможности быть активным субъектом мировых экономических отношений в сфере добычи и торговли нефтью, природным газом, алмазами. Так, с недавнего времени Россия участвует в форматах «ОПЕК+», определяет совместно с другими ведущими производителями нефти уровень мировых цен на это стратегическое сырьё. Уже давно Россия вынашивает планы создания «газовой ОПЕК», в 2001 году в Иране был создан Форум стран – экспортёров газа, а в 2008 году произошло его юридическое учреждение в Москве. Кроме того, сегодня резко ослабли позиции международной корпорации De Beers, господствовавшей с конца XIXвека в мире алмазов, и Россия могла бы вполне занять освободившуюся нишу.
Не меньшим козырем в руках России может стать золото. Россия традиционно находится в группе ведущих производителей этого драгоценного металла. И ряд других ведущих производителей золота вместе с Россией оказываются в группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), которая развивается в целом более динамично, чем остальной мир. В 2000 году доля этих пяти стран в мировом ВВП была равна 18,48%; в 2010 году она выросла до 26,34%; к 2018 году достигла 32,12%. Однако у любой страны-члена этой группы другие страны БРИКС часто занимают далеко не первые строчки в списках их торговых партнеров. Так, по итогам 2016 года в списке 15 основных стран, куда Китай осуществлял свой товарный экспорт, Индия была на 7-м месте, Россия – на 15-м. А Бразилия и ЮАР в этот список вообще не попали. В 2016 году в топ-20 российских торговых партнёров (суммарные обороты экспорта и импорта товаров) Китай занимал 1-е место, Индия – 17-е, а Бразилия и ЮАР в топ-20 не вошли. Однако есть одна сфера, где, по моему мнению, у пяти стран могут быть действительно общие интересы и возможности для тесного экономического сотрудничества. Это золото.
Во-первых, четыре из пяти стран группы БРИКС входят в группу ведущих производителей золота.
Во-вторых, у Китая, Индии и отчасти России имеются весьма ёмкие внутренние рынки драгоценного металла.
В-третьих, некоторые из стран БРИКС выступают крупными импортёрами золота.
В-четвёртых, страны БРИКС располагают серьезными официальными золотыми резервами.
Говоря о возможном сотрудничестве в сфере золота стран БРИКС, я в первую очередь имею в виду даже не техническую помощь в разработке месторождений или переработке руды, не инвестиции в производство ювелирных изделий или поставки жёлтого металла из одной страны в другую, хотя и это важно. Я имею в виду, прежде всего, установление странами БРИКС контроля над мировым рынком золота, который до сих пор контролируется западными банками и компаниями из таких центров, как Лондон, Цюрих и Нью-Йорк.
Табл. 1.
Добыча золота некоторыми странами мира
|
|
2004
|
2016
|
Добыча, т
|
Доля в мировом производстве, %
|
Добыча, т
|
Доля в мировом производстве, %
|
Всего, мировая добыча
|
2430
|
100
|
3100
|
100
|
Южная Африка
|
341
|
14,0
|
140
|
4,5
|
Китай
|
215
|
8,8
|
455
|
14,7
|
Россия
|
169
|
6,9
|
250
|
8,1
|
Бразилия
|
45
|
1,8
|
80
|
2,6
|
Итого, четыре страны БРИКС
|
770
|
31,7
|
925
|
29,8
|
Австралия
|
259
|
10,6
|
270
|
8,7
|
США
|
258
|
10,6
|
209
|
6,7
|
Канада
|
129
|
5,3
|
170
|
5,5
|
Итого, три страны Запада
|
646
|
26,6
|
649
|
20,9
Источник: US Geological Survey, Mineral Commodity Summaries - 2017, Jan. 2017.
В группе БРИКС к золотодобывающим странам можно отнести Россию, Китай, ЮАР и Бразилию. По данным Геологического бюро США, за период 2004-2016 гг. совокупная добыча золота четырьмя этими странами БРИКС увеличилась примерно на 20%. Хотя стала сдавать свои позиции ЮАР – страна, которая на протяжении более целого века была мировым лидером золотодобычи, но резко начали наращивать добычу остальные три страны: Россия – почти в 1,5 раза, Китай – в 2,1 раза, Бразилия – в 1,8 раза. Совокупная доля России и Китая в мировой добыче выросла с 15,7% в 2004 году до 22,8% в 2016 году.
Для сравнения в табл. 1 приведены данные о добыче трёх ведущих золотодобывающих стран Запада – Австралии, США и Канады. Их совокупная добыча за период 2004-2016 гг. почти не изменилась, а вот их доля в мировых показателях упала с 26,6% до 20,9%. Сегодня Россия и Китай в совокупности добывают драгоценного металла больше, чем три ведущих продуцента Запада.
Табл. 2.
Золотые резервы стран БРИКС
|
|
2000 г. (конец года)
|
2010 г. (конец года)
|
2018 г. (февраль)
|
Тонн
|
Доля в мировых резервах, %
|
Тонн
|
Доля в мировых резервах, %
|
Тонн
|
Доля в мировых резервах, %
|
Мир
|
33.059,0
|
100
|
30.534,5
|
100
|
33.790,8
|
100
|
Россия
|
384,4
|
1,16
|
788,6
|
2,58
|
1867,8
|
5,50
|
Китай
|
395,0
|
1,19
|
1054,1
|
3,45
|
1842,6
|
5,45
|
Индия
|
357,8
|
1,08
|
557,7
|
1,82
|
558,1
|
1,65
|
ЮАР
|
183,5
|
0,55
|
124,9
|
0,41
|
125,3
|
0,36
|
Бразилия
|
65,9
|
0,20
|
33,6
|
0,11
|
67,3
|
0,20
|
Итого, страны БРИКС
|
1.386,6
|
4,18
|
1.770,3
|
8,37
|
4.461,1
|
13,16
Источник: Всемирный совет по золоту.
Как видно из табл. 2, страны БРИКС заметно увеличили свой удельный вес в золотых резервах мира. Если в конце 2000 года их доля, согласно данным Всемирного совета по золоту (ВСЗ), была равна 4,18%, то в конце 2010 года она удвоилась, а в феврале 2018 года составила 13,16%, т.е. более чем утроилась по сравнению с 2000 годом. Ярко выраженная тенденция к наращиванию золотых резервов проявилась и у России, и у Китая. В абсолютном выражении золотые резервы России за период 2000-2018 гг. увеличились в 4,86 раза, золотые резервы Китая – в 4,66 раза. Если в 2000 году на Россию и Китай приходилось 56% совокупных золотых резервов стран БРИКС, то в феврале 2018 года эта доля возросла до 83%. У обеих этих стран просматривается целенаправленная политика постоянного наращивания золотых резервов. При этом цифры официальных золотых резервов, которые приводят Народный банк Китая и Минфин Китая, скорее всего, являются заниженными. Эксперты приводят свои оценки, которые как минимум в два раза выше официальных цифр. Некоторые эксперты вообще уверены, что официальные резервы Китая сегодня больше, чем у США (величина американского золотого запаса равна 8.133,5 тонны).
Всё сказанное выше даёт достаточные основания полагать, что у России и Китая могут быть общие интересы в области золота. Более того, есть все основания для того, чтобы страны БРИКС приступили к координации своей политики в области добычи золота, его накопления и торговли. Позиции БРИКС в мире золота позволяют им в полной мере определять погоду на мировом рынке этого драгоценного металла.