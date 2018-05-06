Группа БРИКС в состоянии определять погоду на мировом рынке золота

Золотые резервы России в 2000-2018 гг. увеличились в 4,86 раза, золотые резервы Китая – в 4,66 раза

Всем известно, что у России есть реальные возможности быть активным субъектом мировых экономических отношений в сфере добычи и торговли нефтью, природным газом, алмазами. Так, с недавнего времени Россия участвует в форматах «ОПЕК+», определяет совместно с другими ведущими производителями нефти уровень мировых цен на это стратегическое сырьё. Уже давно Россия вынашивает планы создания «газовой ОПЕК», в 2001 году в Иране был создан Форум стран – экспортёров газа, а в 2008 году произошло его юридическое учреждение в Москве. Кроме того, сегодня резко ослабли позиции международной корпорации De Beers, господствовавшей с конца XIXвека в мире алмазов, и Россия могла бы вполне занять освободившуюся нишу.

Не меньшим козырем в руках России может стать золото. Россия традиционно находится в группе ведущих производителей этого драгоценного металла. И ряд других ведущих производителей золота вместе с Россией оказываются в группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), которая развивается в целом более динамично, чем остальной мир. В 2000 году доля этих пяти стран в мировом ВВП была равна 18,48%; в 2010 году она выросла до 26,34%; к 2018 году достигла 32,12%. Однако у любой страны-члена этой группы другие страны БРИКС часто занимают далеко не первые строчки в списках их торговых партнеров. Так, по итогам 2016 года в списке 15 основных стран, куда Китай осуществлял свой товарный экспорт, Индия была на 7-м месте, Россия – на 15-м. А Бразилия и ЮАР в этот список вообще не попали. В 2016 году в топ-20 российских торговых партнёров (суммарные обороты экспорта и импорта товаров) Китай занимал 1-е место, Индия – 17-е, а Бразилия и ЮАР в топ-20 не вошли. Однако есть одна сфера, где, по моему мнению, у пяти стран могут быть действительно общие интересы и возможности для тесного экономического сотрудничества. Это золото.

Во-первых, четыре из пяти стран группы БРИКС входят в группу ведущих производителей золота.

Во-вторых, у Китая, Индии и отчасти России имеются весьма ёмкие внутренние рынки драгоценного металла.

В-третьих, некоторые из стран БРИКС выступают крупными импортёрами золота.

В-четвёртых, страны БРИКС располагают серьезными официальными золотыми резервами.

Говоря о возможном сотрудничестве в сфере золота стран БРИКС, я в первую очередь имею в виду даже не техническую помощь в разработке месторождений или переработке руды, не инвестиции в производство ювелирных изделий или поставки жёлтого металла из одной страны в другую, хотя и это важно. Я имею в виду, прежде всего, установление странами БРИКС контроля над мировым рынком золота, который до сих пор контролируется западными банками и компаниями из таких центров, как Лондон, Цюрих и Нью-Йорк.

Табл. 1.

Добыча золота некоторыми странами мира

Более 50 автомобилей сгорели на штрафстоянке в Киеве 2004 2016 Добыча, т Доля в мировом производстве, % Добыча, т Доля в мировом производстве, % Всего, мировая добыча 2430 100 3100 100 Южная Африка 341 14,0 140 4,5 Китай 215 8,8 455 14,7 Россия 169 6,9 250 8,1 Бразилия 45 1,8 О характере исторического знания 80 2,6 Итого, четыре страны БРИКС 770 31,7 925 29,8 Австралия 259 10,6 270 8,7 США 258 10,6 209 6,7 Канада 129 5,3 170 5,5 Итого, три страны Запада 646 26,6 649 20,9

Источник: US Geological Survey, Mineral Commodity Summaries - 2017, Jan. 2017.

В группе БРИКС к золотодобывающим странам можно отнести Россию, Китай, ЮАР и Бразилию. По данным Геологического бюро США, за период 2004-2016 гг. совокупная добыча золота четырьмя этими странами БРИКС увеличилась примерно на 20%. Хотя стала сдавать свои позиции ЮАР – страна, которая на протяжении более целого века была мировым лидером золотодобычи, но резко начали наращивать добычу остальные три страны: Россия – почти в 1,5 раза, Китай – в 2,1 раза, Бразилия – в 1,8 раза. Совокупная доля России и Китая в мировой добыче выросла с 15,7% в 2004 году до 22,8% в 2016 году.

Для сравнения в табл. 1 приведены данные о добыче трёх ведущих золотодобывающих стран Запада – Австралии, США и Канады. Их совокупная добыча за период 2004-2016 гг. почти не изменилась, а вот их доля в мировых показателях упала с 26,6% до 20,9%. Сегодня Россия и Китай в совокупности добывают драгоценного металла больше, чем три ведущих продуцента Запада.

Табл. 2.

Золотые резервы стран БРИКС

Источник: Всемирный совет по золоту.

Как видно из табл. 2, страны БРИКС заметно увеличили свой удельный вес в золотых резервах мира. Если в конце 2000 года их доля, согласно данным Всемирного совета по золоту (ВСЗ), была равна 4,18%, то в конце 2010 года она удвоилась, а в феврале 2018 года составила 13,16%, т.е. более чем утроилась по сравнению с 2000 годом. Ярко выраженная тенденция к наращиванию золотых резервов проявилась и у России, и у Китая. В абсолютном выражении золотые резервы России за период 2000-2018 гг. увеличились в 4,86 раза, золотые резервы Китая – в 4,66 раза. Если в 2000 году на Россию и Китай приходилось 56% совокупных золотых резервов стран БРИКС, то в феврале 2018 года эта доля возросла до 83%. У обеих этих стран просматривается целенаправленная политика постоянного наращивания золотых резервов. При этом цифры официальных золотых резервов, которые приводят Народный банк Китая и Минфин Китая, скорее всего, являются заниженными. Эксперты приводят свои оценки, которые как минимум в два раза выше официальных цифр. Некоторые эксперты вообще уверены, что официальные резервы Китая сегодня больше, чем у США (величина американского золотого запаса равна 8.133,5 тонны).