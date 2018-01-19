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Грудинин выступил за очередной референдум о судьбе Исаакиевского собора

19 января 2018, 13:54  •  67 • Политика
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин прокомментировал вопрос о статусе Исаакия в Петербурге.
Судьбу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге должен решить городской референдум, заявил кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин.
Он сослался на свою программу "20 шагов Грудинина", которая предлагает увеличить народовластие. По таким вопросам, как статус Исаакиевского собора, надо "спрашивать людей, проводить референдумы", отметил кандидат.
Грудинин подчеркнул, что поддерживает сохранение Исаакиевского собора в качестве памятника, находящегося в собственности города. При этом он выступил за проведение служб в соборе.

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