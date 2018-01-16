Грудинин рассказал о своей зарплате, загрансчетах и личной жизни

«МОЙ ДОХОД - 157 МИЛЛИОНОВ ЗА 6 ЛЕТ»

- 28 декабря при подаче документов в ЦИК вы представили информацию о доходах, банковских счетах... 9 января в ЦИК поступила уточненная информация, где значились 5 счетов в иностранных банках (которые кандидату в президенты РФ иметь запрещено, - ред.), ценные бумаги. После регистрации на сайте ЦИК появляются сведения, где снова нет информации об этих счетах.

- Налоговая инспекция прекрасно знала, что счета были открыты в марте 2017 года. Это связано с личной трагедией у меня в семье. Некоторые операции у нас в России не проводятся. О счетах никто не забывал. Их было три. И 28 числа у меня в кармане лежала бумага из банка о том, что эти счета закрыты.

- Но счетов было пять?

- Когда пришли документы 28 числа, выяснилось, что в этом банке есть еще два транзитных счета, о них я не знал.

При оформлении покупки ценных бумаг, банк предлагает такую услугу как покупка, а потом продажа ценных бумаг. Люди, которые знают экономику, представить себе не могут, что одна ценная бумага может стоить 200 тысяч долларов. Это невозможно. Все было сделано в соответствии с законом. Были длинные новогодние каникулы. Все счета были закрыты, необходимые процедуры проведены.

На день моей официальной регистрации, когда проверили все, никаких проблем с моими счетами не было. Поэтому ЦИК меня зарегистрировал. Есть вещи, которые внутри банка происходят, ты даже об этом не знаешь. И об этих транзитных счетах я действительно не знал.

- А ценные бумаги?

- Что всех сильно возбудило? Что вместо «ценные бумаги» в документах, которые были поданы в ЦИК, было написано «ценная бумага». Люди стали перемножать одно на другое. Но возьмите приложение к закону, там написано: дается пакет и цена всего пакета. У меня на расчетных счетах, а потом в ценных бумагах, а потом опять на расчетных счетах, после того, как операции были проведены, было 25 миллионов рублей.

- За 6 лет вы заработали...

- Мой доход за 6 лет - 157 миллионов рублей. Я неплохо зарабатываю. Могу себе позволить ездить на протяжении 18 лет на не самые богатые курорты. В Санкт-Морице не был, а на других горнолыжных курортах был. Но все в соответствии с законом. И ЦИК единогласно проголосовала за то, чтобы я стал кандидатом в президенты. Если бы хоть что-то было не так, меня бы не зарегистрировали.

Но главное – другое. Меня беспокоит, что как-то все сильно возмутились… Скорее всего, это является основанием сказать: Грудинин – никакой не кандидат, согласованный в Администрации Президента. Иначе так бы не было.

«У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ СЕМЕЙНАЯ СИТУАЦИЯ, КАК У ПРЕЗИДЕНТА»

- В своей предвыборной программе вы говорите, что нужно возвращать деньги в Россию. Как именно вы возвращали свои деньги с зарубежных счетов?

- Ко мне вчера в совхоз, где я живу, приехал дьявол, люцифер. Этот люцифер гонялся за работниками, кричал, что если я с ним не переговорю, то… Бывают такие люди. Я хотел к вам обратиться. Вы понимаете, что вы делаете? Берете моих детей, снимаете их, потом выкладываете их в интернете. Показываете, где я живу. Делаете вещи, которые… вы родителям своим рассказываете, что вы вообще делаете? У меня просьба. Передайте своим. Я понимаю, что бывают продажные журналисты, бывают люди, у которых нет ни чести, ни совести. Но вы передайте своим сутенерам и тем, кто им платит, что это борьба идей, борьба людей, но это борьба. Не нужно, чтобы женщины и дети страдали.

Я понимаю, что меня 20 минут держали на пограничном контроле, чтобы вы успели добежать и снять. Два пограничника ждали звонка, чтобы меня с моей семьей пропустить. Они очень лояльно мою семью пропустили, а меня оставили. И я стоял, ждал. А потом им позвонили – и меня выпустили. Сказали: ну, сбой системы.

Поэтому не переходите на вещи, которые являются семьей. У меня такая же семейная ситуация, как у нашего президента. У меня точно так же никаких счетов за границей нет. Но у меня есть родственники.

Да, я сделал операцию своей матери за границей. Да, у меня у сестры тоже была операция за границей. В моей программе написано, что я хочу, чтобы люди сюда приезжали и здесь делали операции. Но мы довели наше здравоохранение до такого состояния, что приходится тратить деньги на операции там. У меня есть честно заработанные деньги, которые я подарил родственнику, который будет заниматься лечением моего очень близкого человека.

- Правда ли, что два года назад ваше предприятие вам и вашему сыну выплатило по 37 миллионов рублей?

- Мое предприятие выплатило мне и моему сыну по 37 миллионов рублей? Это неправда. Мое предприятие – Совхоз имени Ленина, платит мне зарплату. Внимательно посмотрите на мой фонд заработной платы. Мой младший сын Антон, он работает начальником отдела аренды, он не мог получить от совхоза такие деньги. Это немыслимо просто.

Что касается предприятия «ТТ-Девелопмент» - это другое предприятие. Оно было первоначально создано с одной японской корпорацией, а потом перешло в совхоз. И 88% принадлежит совхозу. Вот это предприятие перечисляет дивиденды… Если же вы говорите про Совхоз имени Ленина, в котором я работаю - то я ответил. А в «ТТ-Девелопмент» 4% моих акций.

«ЯХТУ НИКОГДА НЕ КУПЛЮ»

- Вас считают крупным капиталистом. Как это сочетается с идеологическими догмами коммунистов?

- Есть люди, которые зарабатывают деньги, а потом большую часть этих денег тратят не на себя любимых, а на территорию вокруг. И часто нашу территорию называют территорией социального оптимизма. Мы живем там же, где мои подчиненные. Я и мои топ-менеджеры, которые тоже неплохо зарабатывают - мы живем в тех же домах, где и наши работники. Мы не выплачиваем себе дивиденды, а деньги тратим на три вещи: на благосостояние работников и пенсионеров, на развитие территории и на модернизацию производства. Мы не угоняем деньги в оффшоры. У меня хватило бы ума купить яхту за рубежом, но я этого делать никогда не буду.

Чем больше человек получает, он больше должен тратить. Богатый платит больше, потому что он более успешен, ему надо поддерживать бедных. Он одновременно развивает предпринимательство, средний, мелкий бизнес там расцветает, люди становятся богаче. Но основные природные богатства, основные судьбоносные отрасли, такие как транспорт, тарифы, все это под контролем государства.

Путину доложили про списание долгов россиян Кандидат в президенты от КПРФ дал предвыборную пресс-конференциюФото: REUTERS

- Вы в начале 2000-х годов продали значительную территорию под торговые центры. Получив около 730 миллионов рублей. Но по оценкам экспертов, цена этой земли близка к 7 миллиардам.

- Совхоз имени Ленина находится в зоне МКАД. 200-метровую зону, примыкающую к МКАДу, невозможно использовать для сельхозпроизводства. И мы их продали. Только от одной сделки в позапрошлом году мы получили больше 2 миллиардов. Это самая высокая цена на землю. У нас есть решение общего собрания акционеров, что все деньги попадают в бюджет хозяйства. За последние 15 лет Совхоз имени Ленина в три раза сократил работников, потому что модернизировал производство. И в пять раз увеличил производство сельхозпродукции. В совхозе, когда я пришел директором, было 2017 гектаров. Сейчас - 1955. Мы потеряли чуть больше 50 гектаров, а какие деньги в результате получили, чтобы сделать нашу жизнь лучше?

Эти деньги мы вложили в бесплатные квартиры нашим работникам, в модернизацию производства. У нас, наверное, единственная ферма, которая полностью роботизирована в Московской области. Вы увидите, что у нас детские сады похожи на замки, и каждый такой замок стоит от 300 до 500 миллионов рублей.

Подготовил Игорь ЯКУНИН

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

Назвался кандидатом - полезай под микроскоп!

Сергей ПОЛОСАТОВ

Выдвиженцу на пост главы государства надо запастись выдержкой и спокойствием. Только на пресс-конференции во вторник наконец-то разъяснилась ситуация с «миллиардами Грудинина», которыми его попрекали несколько дней подряд. Хорошо, что разъяснилась, но плохо, что оформление документов было проведено с ошибками и опечатками, позволившими двойное толкование.

Но я сейчас о другом. На этой пресс-конференции ощутимо пахнуло Трампом, который объявил американский телеканал СNN в том, что он производит «фейк-ньюс» - лживые новости. Павел Николаевич Грудинин объяснил корреспондентам одного из СМИ, что они работают в «плохом месте», а потому он ответит на их последний вопрос, но больше отвечать не будет.

Да, можно понять любые эмоции бизнесмена Грудинина. Но, Павел Николаевич, выборы президента - это не собрание акционеров вашего «Совхоза им. Ленина». Случившаяся история - это так, семечки. Вы ввязались в очень большую политику и должны быть готовы к тому, что вас просмотрят под микроскопом, разберут на винтики и соберут по новой, все белье просветят по миллиметру на предмет темных пятен, а если не найдут таковых, то могут и насажать. Помните, как превратили в «лузера» главного кандидата в президенты Франции Доминика Стросс-Кана? Обвинили в изнасиловании горничной в отеле. Это потом выяснилось, что не было никакого изнасилования, но Стросс-Кану сие уже не помогло. Поломана оказалась не только карьера, но и вся жизнь.

Все взвешивать, все оценивать, думать перед каждым произнесенным словом - таков теперь ваш удел. И от этого никуда не деться, если вы, конечно настроены идти на выборы всерьез. А вы вот уже кое-где о себе во множественном числе говорите. Просто в духе «Мы, Николай Второй»... Вот увидите, ваши оппоненты этим обязательно постараются воспользоваться. И, кстати, боюсь, что после вступления в Большую политику, вне исхода от голосования 18 марта, выдержкой, спокойствием и терпением вам придется запастись и на всю оставшуюся жизнь.

Выборы президента - это не социальные сети. Тут после неудачного выступления — а пресс-конференция получилась для героя, увы, неудачной - перелогиниться не получится.