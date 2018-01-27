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Грудинин предложил создать национальное бюро по борьбе с коррупцией
27 января 2018, 15:09 • 168 • Политика
СЕЛО РОЖДЕСТВЕНО, /Московская область/, 27 января. / ТАСС/. Кандидат от КПРФ на пост президента России Павел Грудинин выступил с предложением создать национальное бюро по борьбе с коррупцией, подчиненное президенту страны и лидерам крупнейших партий.
"Я абсолютно убежден в том, что должно быть национальное бюро по борьбе с коррупцией, которое должно быть высшим органом. Подчиняться оно должно только президенту и лидерам крупнейших политических партий, то есть в наблюдательный совет [бюро] должны войти вот эти люди", - сказал Грудинин, выступая на пленуме ЦК КПРФ, который проходит в Подмосковье. По его словам, такая мера позволит поставить вопрос борьбы с коррупцией "во главу угла".
Кроме того, он предложил "срочно ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по борьбе с коррупцией". Грудинин также обратил внимание на успешный пример борьбы с этим явлением, который есть в Китае. Также он пообещал поставить на первое место борьбу с коррупцией в случае победы на выборах.
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