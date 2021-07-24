Грудинин поплатился за офшор местом кандидата в Госдуму

ЦИК исключил Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму. Ранее стало известно о том, что у него обнаружили офшорную компанию.

Центризбирком зарегистрировал список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. Но без олигарха Павла Грудинина.

Ранее его бывшая супруга Ирина сообщила в письме к ЦИК, что у её бывшего мужа всё ещё есть доля в иностранной офшорной компании, о которой тот "забыл" упомянуть в налоговой декларации. А кандидаты в депутаты Госдумы России, напомним, не должны иметь никаких иностранных счетов, недвижимости, компаний и прочего.

Об исключении Грудинина из списков кандидатов-коммунистов на выборы в нижнюю палату парламента говорится в постановлении ЦИК.

Ранее сам олигарх во время заседания Центризбиркома призывал не делать "поспешных выводов" и разрешить ему участвовать в выборах в Госдуму.