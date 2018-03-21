|
Грудинин не получит пост в правительстве за участие в выборах
21 марта 2018, 16:09 • 111 • Политика
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин не делал своим экс-соперникам на выборах кадровых предложений.
Победивший на выборах президент России Владимир Путин не делал кадровых предложений своим бывшим соперникам в ходе встречи 19 марта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет. Это не так", - ответил представитель Кремля на вопрос журналиста о том, получили ли противники Путина какие-либо предложения от него по своему возможному трудоустройству в государственные органы.
Напомним, ранее сторонники кандидата от КПРФ Павла Грудинина распространяли сведения о том, что за участие в выборах, на которых он получил второе место после действующего главы государства, ему могут предложить некую высокую должность в правительстве.
Подпишитесь на нас
111
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
18 марта 2018, 16:39
|
20 марта 2018, 14:09
|
14 марта 2018, 21:39
|
16 марта 2018, 09:24
|
15 марта 2018, 07:24
|
16 марта 2018, 09:24
|
19 марта 2018, 00:39