Грудинин не получит пост в правительстве за участие в выборах

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По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин не делал своим экс-соперникам на выборах кадровых предложений.

Победивший на выборах президент России Владимир Путин не делал кадровых предложений своим бывшим соперникам в ходе встречи 19 марта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет. Это не так", - ответил представитель Кремля на вопрос журналиста о том, получили ли противники Путина какие-либо предложения от него по своему возможному трудоустройству в государственные органы.

Напомним, ранее сторонники кандидата от КПРФ Павла Грудинина распространяли сведения о том, что за участие в выборах, на которых он получил второе место после действующего главы государства, ему могут предложить некую высокую должность в правительстве.