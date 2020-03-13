Грудинин и Рогозин: странный след в небе • 50 • Аналитика

Любители высказываний в стиле "А я говорил!", протирайте клавиатуры. Можно не напоминать, что в прошлом году у нас была статья, написанная в весьма радужных тонах после первого (и пока последнего) полета Ил-112. Было. Никто этого отрицать и не собирается, равно как и спорить на тему того, что это было.



Все просто: наконец-то в небо вытащили многострадальный и так необходимый транспортный самолет. И на этом пока все.







Но давайте вернемся немного назад по временной линии. Всего-то в 2017-й год, когда сенатор по ВПК Дмитрий Рогозин и директор программы по Ил-112 Дмитрий Савельев наперегонки рассказывали о том, какие открываются перспективы.



Перспективы на словах были вполне. Установочная партия — в июне-июле 2017 года, и должна была состоять из двух самолетов. Первый взлетает в июне, второй в июле, проходят испытания, и дальше Воронежский авиастроительный завод начинает строить по два самолета в месяц.





Перспектива? Перспектива. Особенно если учитывать, насколько нужен транспортный самолет армии. Здесь дело в том, что не нужен этот, «не имеющий аналогов в мире», нужен просто НОВЫЙ самолет. Просто потому, что ветераны «Аны» уже на ладан дышат. Столько вообще не живут, сколько украинские самолеты служат. Все эти Ан-124, Ан-26, Ан-22, Ан-12, Ан-72 – все это прошлое нашей авиации, которое рано или поздно придется хоть на что-то менять.



Просто потому, что новых самолетов от ОКБ «Антонов» нам в ближайшие десятилетия не увидеть, а возможно, не увидеть никогда.



Однако самолет, в котором остро нуждалась российская армия, Ил-112В, в намеченные сроки не взлетел.



В июне 2017 года главный конструктор ОАО «Ил» Николай Таликов сообщил о переносе испытаний.



В июле 2018 года прошла информация, что программу Ил-112 вообще могут закрыть, поскольку обнаружились фатальные просчеты при проектировании.



Однако тогдашний руководитель компании «Ил» Алексей Дмитриевич Рогозин заявил, что серийное производство самолетов Ил-96 и Ил-112В начнется на Воронежском авиазаводе в 2020 году.



Ну вот, кстати, год 2020-й уже вовсю идет, можно задавать Рогозиным вопросы типа «Где самолеты»? Но – не спешим.



Вспоминаем, как мы радовались в марте прошлого года, когда Ил-112В все-таки совершил свой первый полет. Помните? И мы помним. Радовались.



В небо Ил-112 все-таки поднялся. Чего это стоило экипажу, неизвестно, но первый полет оказался пока последним, поскольку было заявлено, что на доработки проекта потребуется до года, а потому взлетно-посадочную полосу ВАСО на всякий случай разобрали на капитальный ремонт.







А потом началось…



Буквально через месяц, в апреле 2019 года, началась «оптимизация».



В результате был оптимизирован (то есть уволен) генеральный директор авиакомплекса Алексей Рогозин. Это мы не комментируем вообще, но оказалось, что Рогозин – это только начало.



Следующими уволенными (в июле) стали 78 топ-менеджеров и ведущих сотрудников «Ильюшина». Заместители гендиректора по экономике, кадрам, юридическим вопросам и маркетингу. Не самые полезные при разработке самолетов сотрудники, но тем не менее.



А дальше начались чудеса «оптимизации». Были уволены ведущие специалисты проектов самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.



Фактически людей выставили на улицу, но вот на улице почти всех уже ожидали. «Боинг» брал оптом, группами. Иркутские, казанские, пермские – ну все отметились в Воронеже, и, надо сказать, мало кто ушел без добычи. Люди реально бежали туда, где обещали работу и зарплату.



Но основную часть прибрал к рукам «Боинг», это факт. И компанию можно с этим реально поздравить, кадры достались что надо.



Что с оставшимися?



Да ничего. Сегодня ВАСО представляет собой группу унылых островков, в которых теплится жизнь. Например, в одном из цехов представители «Иркута» пытаются сделать полимерное крыло для МС-21. Да, то самое, импортозамещенное, из отечественных материалов. Не из американских, как было изначально.



Понятно, почему МС-21 не летает. Крыло повторить пока не могут.



Что касается дел «Ильюшина», там совсем все уныло и печально. Из почти сотни отделов некомплект в ведущих специалистов больше чем в половине. Специалистов увольняют под различными предлогами, сокращая, прекращая договоры, очень популярна формулировка «по соглашению сторон».



Вообще, на ВАСО имеет место быть если не захват, то нечто такое похожее. Новый генеральный директор Юрий Грудинин – выходец из Таганрога, из стен ТНТК имени Бериева. Предприятия, которое долгое время выпускает один-единственный самолет. Бе-200.



Надо ли говорить, как отличается Бе-200 от Ил-96, Ил-112? Задачи ОКБ «Ильюшина» намного шире, поскольку ОКБ всегда ставило перед собой весьма широкие задачи. В отличие от коллектива Бериева, работающего по жизни над гидросамолетами.



Так что Грудинин – ну очень спорная замена.



Но главная беда в том, что Грудинин тасует кадры, доставшиеся ему на ВАСО, как ему больше нравится. С одной стороны, это нормально, всякая новая метла свое представление устраивает. Но бериевцы пришли со своим уставом в ильюшинский монастырь и начали его обустраивать по собственному усмотрению.



Кадры решают все. И с кадрами на «Иле» тоже сделали все. Упразднили Проектно-технический комплекс (ПТК), который работал как раз над проектом среднего военно-транспортного самолета (СВТС).



Основная часть специалистов перешла в КБ «Туполев». Ну им просто куда-то надо было переходить, туполевцы быстро сообразили. Кто остался, просто были распиханы по отделам, но это мизерная часть, не более 10%.



В итоге мы имеем то, что имеем. Кто будет все-таки делать транспортный самолет, выясняли весь 2019 год. И не выяснили, кстати. Следующая серия в апреле 2020 года. Готов сделать ставку на то, что угадаю, кому достанется работа над транспортным самолетом. Который все-таки нужен и армии, и ВКС.



Так как туполевские фактически подобрали на улице почти весь состав ПТК, то можно сколько угодно бухтеть про узурпацию рынка со стороны КБ Туполева, но факт в том, что у «Ту» сейчас есть полный набор специалистов, готовых поработать над транспортным самолетом.



На самом «Ильюшине» работы над средним транспортником не ведутся вообще. Некому.





Но несмотря на то, что с конструкторами разобрались, уволили, разогнали и так далее, осталось что? Правильно, остался ГОЗ. Государственный оборонный заказ. Который, естественно, слили. И именно срывом ГОЗа объяснили увольнение Алексея Рогозина.



От нового гендиректора Грудинина, естественно, ожидали исполнения ГОЗ. И как?



А никак.



За 2020 год надо сдать один-единственный Ил-76МД, модернизированный до уровня МДМ. До сих пор не подписано основное количество контрактов, по которым можно и нужно работать, изготавливая все необходимое для модернизации.



Говорят, очень вовремя разогнали юридический отдел.



В июне 2019 года ВАСО получил заказ на модернизацию двух Ил-76МД. В марте 2020 года работы не начались. Делаем выводы?



При Рогозине дела были ничуть не лучше, но два самолета все-таки были модернизированы. Один делали год, со вторым провозились 538 рабочих дней. Был и третий, но работы по нему остановлены, самолет больше двух лет находится «в процессе».



Хорошо, с Ил-76 проблема. Но новое руководство зачем-то заявило, что с производством Ил-112 нет никаких проблем. Более того, Грудинин отметился заявлением, что «уже идет сборка третьего и четвертого экземпляров Ил-112».



На самом деле, это заявление, мягко говоря, не соответствует действительности.



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Этот рисунок мне подарили инженеры ВАСО. Пока еще инженеры

Если не верить бодрым рапортам пресс-службы ВАСО, а зайти в соцсети, то можно узнать очень интересные вещи. Например, о том, что стапели, где якобы собирают Ил-112, так и стоят пустыми. Цех №22, если конкретно. Что рабочих, которые сидят без работы и занимаются не пойми чем за грошовую зарплату, вполне могут вызвать «на работу» в выходной, чтобы к приезду очередной комиссии они изображали кипучую деятельность по созданию чего-то.



Типа, даже по выходным работа кипит, что уж про обычные дни говорить…



И изображают. А чего не отыграть роль за двойную зарплату?



В то же время у «эффективных» тоже вполне себе нормально с «работой». Провести выходные в Сочи – это нормально. Отпуск два раза в год в тепле типа Таиланда – запросто. Менеджеры из экономического управления умеют работать, умеют и отдыхать.



Остается только удивляться, как Ил-112 вообще взлетел. Особенно учитывая, что приличная часть «эффективных» вполне нормально умудряется работать и в Таганроге, и в Воронеже, а некоторые еще и в московском офисе «Ильюшина» подрабатывают.



На самом заводе обычные инженеры-работяги, которые неэффективные, говорят странные вещи. Алексей Рогозин, который очень хотел, чтобы Ил-112 полетел, смог заставить совершенно кривую машину взлететь.





Очень неоднозначные мнения о Рогозине-младшем пришлось услышать. И далеко не все с нецензурным сопровождением. А некоторые – с уважением. Заводские считают, что заслуга Рогозина есть, и заслуга немаленькая в том, что Ил-112 поднялся в небо. Даже в таком виде, даже с такими сложностями.



К своему удивлению, узнал, что, кроме взлета 112-го, Рогозин отметился еще в нескольких проектах, которые сулили и успех, и прибыль. Хотел устроить на базе завода центр аддитивных технологий и начать печатать детали из алюминия, магния, титана для самолетов прямо здесь, на месте сборки. Идея была интересной, это отметили многие, но сегодня все работы остановлены.



Парадокс, но об Алексее Рогозине говорят на умирающем заводе с уважением. Да, риск у него определенный был, в 34 года возглавить такой завод… Пусть и не «с улицы», но даже в наши времена непросто.



Но пробыв на должности два года, Алексей Дмитриевич показал себя не папенькиным сынком, а вполне себе грамотным менеджером. Сумел собрать команду, что называется, зажечь народ, и в итоге 2 Ил-76МДМ были сделаны, Ил-112 поднялся в воздух…



После Рогозина ни один из череды быстро сменявших друг друга директоров ничем подобным отметиться не смог.



Возможно, если бы у него был еще один год… Но увы, история не знает сослагательного наклонения. Теперь Рогозин работает в другом месте, и нет никакого резона говорить на тему того, заслуженно его убрали с завода или нет. На ВАСО считают, что нет.



Если же говорить о перспективах… А они есть, перспективы, чтобы о них говорить?



Верю слову ушедших с завода и оставшихся, что все не радужно и печально. И что огромный завод сегодня если кому-то и нужен, так это тем вышеупомянутым временщикам, которые чередой проходят через завод, бесполезно и бессмысленно.





Но такими темпами «Ильюшин» скоро полетит туда… в историю Вслед за «Антоновым». Любители высказываний в стиле "А я говорил!", протирайте клавиатуры. Можно не напоминать, что в прошлом году у нас была статья, написанная в весьма радужных тонах после первого (и пока последнего) полета Ил-112. Было. Никто этого отрицать и не собирается, равно как и спорить на тему того, что это было.Все просто: наконец-то в небо вытащили многострадальный и так необходимый транспортный самолет. И на этом пока все.Но давайте вернемся немного назад по временной линии. Всего-то в 2017-й год, когда сенатор по ВПК Дмитрий Рогозин и директор программы по Ил-112 Дмитрий Савельев наперегонки рассказывали о том, какие открываются перспективы.Перспективы на словах были вполне. Установочная партия — в июне-июле 2017 года, и должна была состоять из двух самолетов. Первый взлетает в июне, второй в июле, проходят испытания, и дальше Воронежский авиастроительный завод начинает строить по два самолета в месяц.Перспектива? Перспектива. Особенно если учитывать, насколько нужен транспортный самолет армии. Здесь дело в том, что не нужен этот, «не имеющий аналогов в мире», нужен просто НОВЫЙ самолет. Просто потому, что ветераны «Аны» уже на ладан дышат. Столько вообще не живут, сколько украинские самолеты служат. Все эти Ан-124, Ан-26, Ан-22, Ан-12, Ан-72 – все это прошлое нашей авиации, которое рано или поздно придется хоть на что-то менять.Просто потому, что новых самолетов от ОКБ «Антонов» нам в ближайшие десятилетия не увидеть, а возможно, не увидеть никогда.Однако самолет, в котором остро нуждалась российская армия, Ил-112В, в намеченные сроки не взлетел.В июне 2017 года главный конструктор ОАО «Ил» Николай Таликов сообщил о переносе испытаний.В июле 2018 года прошла информация, что программу Ил-112 вообще могут закрыть, поскольку обнаружились фатальные просчеты при проектировании.Однако тогдашний руководитель компании «Ил» Алексей Дмитриевич Рогозин заявил, что серийное производство самолетов Ил-96 и Ил-112В начнется на Воронежском авиазаводе в 2020 году.Ну вот, кстати, год 2020-й уже вовсю идет, можно задавать Рогозиным вопросы типа «Где самолеты»? Но – не спешим.Вспоминаем, как мы радовались в марте прошлого года, когда Ил-112В все-таки совершил свой первый полет. Помните? И мы помним. Радовались.В небо Ил-112 все-таки поднялся. Чего это стоило экипажу, неизвестно, но первый полет оказался пока последним, поскольку было заявлено, что на доработки проекта потребуется до года, а потому взлетно-посадочную полосу ВАСО на всякий случай разобрали на капитальный ремонт.А потом началось…Буквально через месяц, в апреле 2019 года, началась «оптимизация».В результате был оптимизирован (то есть уволен) генеральный директор авиакомплекса Алексей Рогозин. Это мы не комментируем вообще, но оказалось, что Рогозин – это только начало.Следующими уволенными (в июле) стали 78 топ-менеджеров и ведущих сотрудников «Ильюшина». Заместители гендиректора по экономике, кадрам, юридическим вопросам и маркетингу. Не самые полезные при разработке самолетов сотрудники, но тем не менее.А дальше начались чудеса «оптимизации». Были уволены ведущие специалисты проектов самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.Фактически людей выставили на улицу, но вот на улице почти всех уже ожидали. «Боинг» брал оптом, группами. Иркутские, казанские, пермские – ну все отметились в Воронеже, и, надо сказать, мало кто ушел без добычи. Люди реально бежали туда, где обещали работу и зарплату.Но основную часть прибрал к рукам «Боинг», это факт. И компанию можно с этим реально поздравить, кадры достались что надо.Что с оставшимися?Да ничего. Сегодня ВАСО представляет собой группу унылых островков, в которых теплится жизнь. Например, в одном из цехов представители «Иркута» пытаются сделать полимерное крыло для МС-21. Да, то самое, импортозамещенное, из отечественных материалов. Не из американских, как было изначально.Понятно, почему МС-21 не летает. Крыло повторить пока не могут.Что касается дел «Ильюшина», там совсем все уныло и печально. Из почти сотни отделов некомплект в ведущих специалистов больше чем в половине. Специалистов увольняют под различными предлогами, сокращая, прекращая договоры, очень популярна формулировка «по соглашению сторон».Вообще, на ВАСО имеет место быть если не захват, то нечто такое похожее. Новый генеральный директор Юрий Грудинин – выходец из Таганрога, из стен ТНТК имени Бериева. Предприятия, которое долгое время выпускает один-единственный самолет. Бе-200.Надо ли говорить, как отличается Бе-200 от Ил-96, Ил-112? Задачи ОКБ «Ильюшина» намного шире, поскольку ОКБ всегда ставило перед собой весьма широкие задачи. В отличие от коллектива Бериева, работающего по жизни над гидросамолетами.Так что Грудинин – ну очень спорная замена.Но главная беда в том, что Грудинин тасует кадры, доставшиеся ему на ВАСО, как ему больше нравится. С одной стороны, это нормально, всякая новая метла свое представление устраивает. Но бериевцы пришли со своим уставом в ильюшинский монастырь и начали его обустраивать по собственному усмотрению.Кадры решают все. И с кадрами на «Иле» тоже сделали все. Упразднили Проектно-технический комплекс (ПТК), который работал как раз над проектом среднего военно-транспортного самолета (СВТС).Основная часть специалистов перешла в КБ «Туполев». Ну им просто куда-то надо было переходить, туполевцы быстро сообразили. Кто остался, просто были распиханы по отделам, но это мизерная часть, не более 10%.В итоге мы имеем то, что имеем. Кто будет все-таки делать транспортный самолет, выясняли весь 2019 год. И не выяснили, кстати. Следующая серия в апреле 2020 года. Готов сделать ставку на то, что угадаю, кому достанется работа над транспортным самолетом. Который все-таки нужен и армии, и ВКС.Так как туполевские фактически подобрали на улице почти весь состав ПТК, то можно сколько угодно бухтеть про узурпацию рынка со стороны КБ Туполева, но факт в том, что у «Ту» сейчас есть полный набор специалистов, готовых поработать над транспортным самолетом.На самом «Ильюшине» работы над средним транспортником не ведутся вообще. Некому.Но несмотря на то, что с конструкторами разобрались, уволили, разогнали и так далее, осталось что? Правильно, остался ГОЗ. Государственный оборонный заказ. Который, естественно, слили. И именно срывом ГОЗа объяснили увольнение Алексея Рогозина.От нового гендиректора Грудинина, естественно, ожидали исполнения ГОЗ. И как?А никак.За 2020 год надо сдать один-единственный Ил-76МД, модернизированный до уровня МДМ. До сих пор не подписано основное количество контрактов, по которым можно и нужно работать, изготавливая все необходимое для модернизации.Говорят, очень вовремя разогнали юридический отдел.В июне 2019 года ВАСО получил заказ на модернизацию двух Ил-76МД. В марте 2020 года работы не начались. Делаем выводы?При Рогозине дела были ничуть не лучше, но два самолета все-таки были модернизированы. Один делали год, со вторым провозились 538 рабочих дней. Был и третий, но работы по нему остановлены, самолет больше двух лет находится «в процессе».Хорошо, с Ил-76 проблема. Но новое руководство зачем-то заявило, что с производством Ил-112 нет никаких проблем. Более того, Грудинин отметился заявлением, что «уже идет сборка третьего и четвертого экземпляров Ил-112».На самом деле, это заявление, мягко говоря, не соответствует действительности.Если не верить бодрым рапортам пресс-службы ВАСО, а зайти в соцсети, то можно узнать очень интересные вещи. Например, о том, что стапели, где якобы собирают Ил-112, так и стоят пустыми. Цех №22, если конкретно. Что рабочих, которые сидят без работы и занимаются не пойми чем за грошовую зарплату, вполне могут вызвать «на работу» в выходной, чтобы к приезду очередной комиссии они изображали кипучую деятельность по созданию чего-то.Типа, даже по выходным работа кипит, что уж про обычные дни говорить…И изображают. А чего не отыграть роль за двойную зарплату?В то же время у «эффективных» тоже вполне себе нормально с «работой». Провести выходные в Сочи – это нормально. Отпуск два раза в год в тепле типа Таиланда – запросто. Менеджеры из экономического управления умеют работать, умеют и отдыхать.Остается только удивляться, как Ил-112 вообще взлетел. Особенно учитывая, что приличная часть «эффективных» вполне нормально умудряется работать и в Таганроге, и в Воронеже, а некоторые еще и в московском офисе «Ильюшина» подрабатывают.На самом заводе обычные инженеры-работяги, которые неэффективные, говорят странные вещи. Алексей Рогозин, который очень хотел, чтобы Ил-112 полетел, смог заставить совершенно кривую машину взлететь.Очень неоднозначные мнения о Рогозине-младшем пришлось услышать. И далеко не все с нецензурным сопровождением. А некоторые – с уважением. Заводские считают, что заслуга Рогозина есть, и заслуга немаленькая в том, что Ил-112 поднялся в небо. Даже в таком виде, даже с такими сложностями.К своему удивлению, узнал, что, кроме взлета 112-го, Рогозин отметился еще в нескольких проектах, которые сулили и успех, и прибыль. Хотел устроить на базе завода центр аддитивных технологий и начать печатать детали из алюминия, магния, титана для самолетов прямо здесь, на месте сборки. Идея была интересной, это отметили многие, но сегодня все работы остановлены.Парадокс, но об Алексее Рогозине говорят на умирающем заводе с уважением. Да, риск у него определенный был, в 34 года возглавить такой завод… Пусть и не «с улицы», но даже в наши времена непросто.Но пробыв на должности два года, Алексей Дмитриевич показал себя не папенькиным сынком, а вполне себе грамотным менеджером. Сумел собрать команду, что называется, зажечь народ, и в итоге 2 Ил-76МДМ были сделаны, Ил-112 поднялся в воздух…После Рогозина ни один из череды быстро сменявших друг друга директоров ничем подобным отметиться не смог.Возможно, если бы у него был еще один год… Но увы, история не знает сослагательного наклонения. Теперь Рогозин работает в другом месте, и нет никакого резона говорить на тему того, заслуженно его убрали с завода или нет. На ВАСО считают, что нет.Если же говорить о перспективах… А они есть, перспективы, чтобы о них говорить?Верю слову ушедших с завода и оставшихся, что все не радужно и печально. И что огромный завод сегодня если кому-то и нужен, так это тем вышеупомянутым временщикам, которые чередой проходят через завод, бесполезно и бессмысленно.Но такими темпами «Ильюшин» скоро полетит туда… в историю Вслед за «Антоновым». Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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