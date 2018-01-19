Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китай вывел на орбиту рекордное число спутников
Названа причина отмены старта ракеты Atlas V с военным спутником США
Когда Россия реально перестанет бросать своих?
Новогодние каникулы Порошенко на Мальдивах обошлись в полмиллиона долларов
Главная / Политика

Грудинин: Государство стало рейдером, из-за которого бизнесмены уходят в офшоры

19 января 2018, 13:54  •  66 • Политика
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин рассказал об отсутствии средств его компаний в офшорах.
Все заработанные компанией Павла Грудинина деньги инвестируются в России, заявил кандидат в президенты России от КПРФ.
По его словам, "ни копейки денег в офшорах нет". Вывод в офшоры для компании невозможен, поскольку она является открытой, сказал Грудинин.
"Все деньги, заработанные нами, инвестируются в то место, где мы живем", - добавил коммунист.
Грудинин также отметил, что предприниматели уходят в офшоры из страха за свою собственность и отсутствия доверия к государству. По его мнению, в России "основным рейдером" является государство.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

66
Источник
Похожие новости
19 января 2018, 10:39
"Лаборатория Касперского" обвинила власти США в нарушении Пятой поправки
18 января 2018, 19:39
МИД РФ: действия Киева в отношении Донбасса похожи на подготовку к новой войне
18 января 2018, 21:39
В России появится спецбанк для оплаты секретных оборонных заказов

19 января 2018, 07:24
Макрон и Мэй поплакались друг другу в жилетки на "агрессивную политику России"
19 января 2018, 10:39
Черногория больше не обвиняет Россию в попытке госпереворота
19 января 2018, 13:54
Водителей планируют "подсадить" на кредиты за парковку и платные дороги
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 января 2018, 19:54
Попали в молоко: как стандарты ЕС угрожают развалом целой отрасли Украины
14 января 2018, 03:39
«Давайте по-честному — у нас эпидемия»: почему на Украине не могут остановить распространение кори
16 января 2018, 11:09
«Деваться некуда»: Асад зачищает Идлиб
14 января 2018, 10:24
Гиперзвук или на испуг
18 января 2018, 11:54
Украинцы вже не те?..
17 января 2018, 17:54
Россия собирается выдать Украине участника обороны Славянска
15 января 2018, 07:52
Вечер с Владимиром Соловьевым от 14.01.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.