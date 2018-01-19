Грудинин: Государство стало рейдером, из-за которого бизнесмены уходят в офшоры

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Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин рассказал об отсутствии средств его компаний в офшорах.

Все заработанные компанией Павла Грудинина деньги инвестируются в России, заявил кандидат в президенты России от КПРФ.

По его словам, "ни копейки денег в офшорах нет". Вывод в офшоры для компании невозможен, поскольку она является открытой, сказал Грудинин.

"Все деньги, заработанные нами, инвестируются в то место, где мы живем", - добавил коммунист.

Грудинин также отметил, что предприниматели уходят в офшоры из страха за свою собственность и отсутствия доверия к государству. По его мнению, в России "основным рейдером" является государство.