«Грубые нарушения мер промышленной безопасности»: руководство шахты «Листвяжная» заключили под стражу по делу об аварии

Суд в Кемерове поместил под стражу высшее руководство шахты «Листвяжная», в результате аварии на которой погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей. Основного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева арестовали на срок до 14 февраля. Остальных фигурантов поместили под стражу до 25 января. Следствие придерживается мнения, что руководство шахты задним числом формировало отчёты о закупках средств безопасности. В СК также заявили, что техдиректор объекта знал об опасной концентрации метана на шахте, но не остановил её работу.

Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу до 14 февраля основного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева. В результате взрыва на шахте погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей.

Кроме того, суд поместил под стражу до 25 января технического директора компании «СДС-Уголь» Антона Якутова, главного инженера объекта Анатолия Лобанова и гендиректора компании Геннадия Алексеева. Защита Федяева намерена обжаловать его арест.

В суде представители Следственного комитета заявили, что руководство шахты «Листвяжная» и компании «СДС-Уголь» после аварии задним числом формировало отчёты о закупках средств безопасности.

Представитель следствия рассказал, что СК располагает справкой-меморандумом по телефонным переговорам, из которых прослеживается, что высшее руководство холдинга «СДС-Уголь» «было осведомлено, что на шахте «Листвяжная» допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности, повлёкшие тяжкие последствия».

«Более того, из этой справки следует, что принимаются меры к сокрытию доказательств, то есть задним числом формируются отчёты по выделению средств на закупку средств безопасности и относящихся к этим мерам», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, следствие придерживается мнения, что техдиректор «СДС-Уголь» Якутов знал об опасной концентрации метана на шахте, но не остановил её работу.

«Имея реальную возможность предотвратить аварию путём запрета работ по выемке угля, располагая сведениями о том, что в выработках сложилась опасная производственная ситуация, концентрация метана достигает взрывоопасных значений, действуя умышленно, не запретил производство горных работ», — пояснили в СК.

Ранее в ведомстве рассказали, что в зависимости от роли каждого из фигурантов им было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).

Между тем «Сибирский деловой союз» и все входящие в него предприятия работают в штатном режиме после задержания Михаила Федяева, сообщил ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. Исполняющим обязанности президента ХК «СДС» был назначен первый вице-президент компании Сергей Колмогоров.

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Как сообщается на сайте холдинга «СДС», Федяев — один из его основателей, занимает пост президента с 2007 года. Предприниматель имеет звания «Почётный работник ТЭК», «Почётный гражданин Кемеровской области», в 2017-м ему присвоили высшую награду Кемеровской области «Герой Кузбасса».

Трагедия на шахте «Листвяжная»

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области произошло задымление в вентиляционном штреке. Предварительно, к этому привёл взрыв метана. В момент ЧП в шахте находились 285 человек. В результате аварии погибли 46 шахтёров, а также пять горноспасателей, которые участвовали в поисковой операции. Кроме того, пострадали 60 горнорабочих и 46 горноспасателей.

После инцидента были задержаны руководители объекта: директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасимёнок.

Также были задержаны главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

2 декабря Владимир Путин провёл совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Как сообщил президент, руководство объекта систематически принимало меры к сокрытию факта о чрезмерной загазованности шахты и фальсифицировало эти данные.

«Зачем? Чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический! Теперь все сидим и все головы опустили», — говорил Путин.

Глава государства отмечал, что следователи и прокуроры оценят действия всех должностных лиц, причастных к трагедии, но не будет никаких «огульных обвинений и наездов».

О том, что на шахте выявлены грубые нарушения, в числе которых сокрытие показаний индивидуальных приборов контроля, неисправность источников питания и датчиков измерения метана, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, «гладко на шахте всё было только на бумаге».

«В шахте периодически было мало воздуха. Возможны нарушения вентиляции, шлюзования — либо разом открывались специальные шлюзы для проветривания, либо между шлюзами не было необходимой перемычки, которые ставятся, чтобы метан быстрее уходил и поступало больше воздуха», — прокомментировал в беседе с RT первый заместитель председателя Российского независимого профсоюза угольной промышленности Рубен Бадалов.

14 декабря председатель СК Александр Бастрыкин провёл в Кемеровской области встречу с родственниками погибших и пострадавшими на шахте «Листвяжная». По его словам, ведомство окажет участникам встречи любую необходимую помощь.

Кроме того, он поручил установить роль собственников шахты в произошедшей трагедии и завершить в кратчайшие производство судебно-медицинских экспертиз.

«По итогам встречи председатель СК России ещё раз обратил внимание, что следствие восстановит всю цепочку событий и причины, приведшие к страшной трагедии. После встречи с потерпевшими Александр Бастрыкин провел приём граждан, обратившихся к нему с личными вопросами», — говорилось в сообщении.