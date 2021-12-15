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«Грубые нарушения мер промышленной безопасности»: руководство шахты «Листвяжная» заключили под стражу по делу об аварии
15 декабря 2021, 23:30 • 80 • В России
Суд в Кемерове поместил под стражу высшее руководство шахты «Листвяжная», в результате аварии на которой погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей. Основного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева арестовали на срок до 14 февраля. Остальных фигурантов поместили под стражу до 25 января. Следствие придерживается мнения, что руководство шахты задним числом формировало отчёты о закупках средств безопасности. В СК также заявили, что техдиректор объекта знал об опасной концентрации метана на шахте, но не остановил её работу.
РИА Новости © Данил Айкин
Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу до 14 февраля основного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева. В результате взрыва на шахте погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей.
Кроме того, суд поместил под стражу до 25 января технического директора компании «СДС-Уголь» Антона Якутова, главного инженера объекта Анатолия Лобанова и гендиректора компании Геннадия Алексеева. Защита Федяева намерена обжаловать его арест.
В суде представители Следственного комитета заявили, что руководство шахты «Листвяжная» и компании «СДС-Уголь» после аварии задним числом формировало отчёты о закупках средств безопасности.
Представитель следствия рассказал, что СК располагает справкой-меморандумом по телефонным переговорам, из которых прослеживается, что высшее руководство холдинга «СДС-Уголь» «было осведомлено, что на шахте «Листвяжная» допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности, повлёкшие тяжкие последствия».
Кроме того, следствие придерживается мнения, что техдиректор «СДС-Уголь» Якутов знал об опасной концентрации метана на шахте, но не остановил её работу.
«Имея реальную возможность предотвратить аварию путём запрета работ по выемке угля, располагая сведениями о том, что в выработках сложилась опасная производственная ситуация, концентрация метана достигает взрывоопасных значений, действуя умышленно, не запретил производство горных работ», — пояснили в СК.
Ранее в ведомстве рассказали, что в зависимости от роли каждого из фигурантов им было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).
Между тем «Сибирский деловой союз» и все входящие в него предприятия работают в штатном режиме после задержания Михаила Федяева, сообщил ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. Исполняющим обязанности президента ХК «СДС» был назначен первый вице-президент компании Сергей Колмогоров.Также на russian.rt.com «Прибыль любой ценой»: семьи погибших в авариях на шахтах горняков — о трагедии на «Листвяжной»
Как сообщается на сайте холдинга «СДС», Федяев — один из его основателей, занимает пост президента с 2007 года. Предприниматель имеет звания «Почётный работник ТЭК», «Почётный гражданин Кемеровской области», в 2017-м ему присвоили высшую награду Кемеровской области «Герой Кузбасса».
Трагедия на шахте «Листвяжная»
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области произошло задымление в вентиляционном штреке. Предварительно, к этому привёл взрыв метана. В момент ЧП в шахте находились 285 человек. В результате аварии погибли 46 шахтёров, а также пять горноспасателей, которые участвовали в поисковой операции. Кроме того, пострадали 60 горнорабочих и 46 горноспасателей.
После инцидента были задержаны руководители объекта: директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасимёнок.
Также были задержаны главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.
2 декабря Владимир Путин провёл совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Как сообщил президент, руководство объекта систематически принимало меры к сокрытию факта о чрезмерной загазованности шахты и фальсифицировало эти данные.
«Зачем? Чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический! Теперь все сидим и все головы опустили», — говорил Путин.
Глава государства отмечал, что следователи и прокуроры оценят действия всех должностных лиц, причастных к трагедии, но не будет никаких «огульных обвинений и наездов».
О том, что на шахте выявлены грубые нарушения, в числе которых сокрытие показаний индивидуальных приборов контроля, неисправность источников питания и датчиков измерения метана, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, «гладко на шахте всё было только на бумаге».
«В шахте периодически было мало воздуха. Возможны нарушения вентиляции, шлюзования — либо разом открывались специальные шлюзы для проветривания, либо между шлюзами не было необходимой перемычки, которые ставятся, чтобы метан быстрее уходил и поступало больше воздуха», — прокомментировал в беседе с RT первый заместитель председателя Российского независимого профсоюза угольной промышленности Рубен Бадалов.
14 декабря председатель СК Александр Бастрыкин провёл в Кемеровской области встречу с родственниками погибших и пострадавшими на шахте «Листвяжная». По его словам, ведомство окажет участникам встречи любую необходимую помощь.
Кроме того, он поручил установить роль собственников шахты в произошедшей трагедии и завершить в кратчайшие производство судебно-медицинских экспертиз.
«По итогам встречи председатель СК России ещё раз обратил внимание, что следствие восстановит всю цепочку событий и причины, приведшие к страшной трагедии. После встречи с потерпевшими Александр Бастрыкин провел приём граждан, обратившихся к нему с личными вопросами», — говорилось в сообщении.
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