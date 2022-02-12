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«Грубое нарушение норм международного права»: Минобороны обнаружило подлодку США в территориальных водах России
12 февраля 2022, 21:45 • 28 • В России
Минобороны России заявило, что обнаружило подлодку ВМС США типа Virginia в российских территориальных водах в районе курильского острова Уруп. В связи с нарушением государственной границы РФ в Минобороны был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве. В ведомстве подчеркнули, что расценивают действия американской подводной лодки как грубое нарушение норм международного права.
© U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat
Минобороны России заявило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка ВМС США типа Virginia. В ведомстве уточнили, что в районе проводятся плановые учения сил Тихоокеанского флота.
«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены специальные средства. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России», — отметили в ведомстве.
В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы РФ в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве, ему вручили ноту.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что расценивают действия американской подводной лодки как «грубое нарушение норм международного права».
Российская сторона, добавили в ведомстве, оставляет за собой право принимать в своём территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности страны.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT отметил, что Россия, как миролюбивая страна, не заинтересована в решении вопросов путём конфликтов и стремится к конструктивному диалогу.
«Но терпению, как известно, есть предел. И допускать пересечения красных линий Россия не намерена, потому что безопасность страны — на первом месте. И тем, кто этого не понимает, испытывая терпение нашей страны и вторгаясь в наши территориальные воды, мы можем дать жёсткий, но справедливый ответ», — подчеркнул он.
В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк отметил, что в условиях очень напряжённой ситуации вокруг Украины, а также на фоне переговоров по безопасности США проводят политику, направленную на создание провокаций.
«США взяли курс на политику, направленную на то, чтобы играть на наших нервах. Нарушения границы и заход подобного рода подлодок в наши территориальные воды, естественно, воспринимается как некая демонстрация того, что нашу страну воспринимают в качестве потенциальной мишени. Очень важно, что наши силы ВМФ отреагировали на это, выявили нарушение, предупредили о возможных последствиях. К сожалению, складывается впечатление, что американцы делают это целенаправленно и они не остановятся», — отметил эксперт.
Он высказал мнение, что присутствие сил НАТО в акваториях Тихого океана, Балтики и в Чёрном море будет нарастать.
«Сами США идут целенаправленно на обострение, а когда видят адекватную ответную реакцию, пытаются возложить вину за эскалацию конфликта на российскую сторону. К сожалению, эта политика, двуличная и абсолютно безответственная, может привести к печальным последствиям», — подчеркнул он.
Напомним, российская сторона неоднократно обращала внимание на стягивание сил НАТО к границам России. Об этом, в частности, говорил глава Минобороны Сергей Шойгу. Помимо этого, в России за последние годы регулярно фиксировали случаи либо попытки нарушения российских госграниц военными самолётами и кораблями стран — членов НАТО.
Так, в июне Черноморский флот и пограничная служба ФСБ России остановили нарушение российской госграницы британским эсминцем Defender. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк госграницу РФ и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.
«Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идёт вразрез с международным правом и российским законодательством», — отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Сергей Шойгу отмечал, что заходящие в Чёрное море корабли иностранных государств с высокоточным оружием большой дальности на борту своими действиями пытаются проверить обороноспособность России.
В Москве призывали альянс прекратить провокации и действовать в рамках международного права.
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