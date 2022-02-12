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«Грубое нарушение норм международного права»: Минобороны обнаружило подлодку США в территориальных водах России

12 февраля 2022, 21:45  •  28 • В России
Минобороны России заявило, что обнаружило подлодку ВМС США типа Virginia в российских территориальных водах в районе курильского острова Уруп. В связи с нарушением государственной границы РФ в Минобороны был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве. В ведомстве подчеркнули, что расценивают действия американской подводной лодки как грубое нарушение норм международного права.
 
© U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat
 

Минобороны России заявило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка ВМС США типа Virginia. В ведомстве уточнили, что в районе проводятся плановые учения сил Тихоокеанского флота.

Экипажу американской подлодки в режиме звукоподводной связи на русском и английском языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!», однако иностранное судно проигнорировало данное требование. 

«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены специальные средства. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России», — отметили в ведомстве.

  • «Маршал Шапошников»
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы РФ в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве, ему вручили ноту. 

В оборонном ведомстве подчеркнули, что расценивают действия американской подводной лодки как «грубое нарушение норм международного права».

«Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем», — подчеркнули там.

Российская сторона, добавили в ведомстве, оставляет за собой право принимать в своём территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности страны.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT отметил, что Россия, как миролюбивая страна, не заинтересована в решении вопросов путём конфликтов и стремится к конструктивному диалогу.

«Но терпению, как известно, есть предел. И допускать пересечения красных линий Россия не намерена, потому что безопасность страны — на первом месте. И тем, кто этого не понимает, испытывая терпение нашей страны и вторгаясь в наши территориальные воды, мы можем дать жёсткий, но справедливый ответ», — подчеркнул он.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк отметил, что в условиях очень напряжённой ситуации вокруг Украины, а также на фоне переговоров по безопасности США проводят политику, направленную на создание провокаций.

«США взяли курс на политику, направленную на то, чтобы играть на наших нервах. Нарушения границы и заход подобного рода подлодок в наши территориальные воды, естественно, воспринимается как некая демонстрация того, что нашу страну воспринимают в качестве потенциальной мишени. Очень важно, что наши силы ВМФ отреагировали на это, выявили нарушение, предупредили о возможных последствиях. К сожалению, складывается впечатление, что американцы делают это целенаправленно и они не остановятся», — отметил эксперт.

Он высказал мнение, что присутствие сил НАТО в акваториях Тихого океана, Балтики и в Чёрном море будет нарастать.

«Сами США идут целенаправленно на обострение, а когда видят адекватную ответную реакцию, пытаются возложить вину за эскалацию конфликта на российскую сторону. К сожалению, эта политика, двуличная и абсолютно безответственная, может привести к печальным последствиям», — подчеркнул он.

Напомним, российская сторона неоднократно обращала внимание на стягивание сил НАТО к границам России. Об этом, в частности, говорил глава Минобороны Сергей Шойгу. Помимо этого, в России за последние годы регулярно фиксировали случаи либо попытки нарушения российских госграниц военными самолётами и кораблями стран — членов НАТО.

Так, в июне Черноморский флот и пограничная служба ФСБ России остановили нарушение российской госграницы британским эсминцем Defender. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк госграницу РФ и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

«Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идёт вразрез с международным правом и российским законодательством», — отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. 

Сергей Шойгу отмечал, что заходящие в Чёрное море корабли иностранных государств с высокоточным оружием большой дальности на борту своими действиями пытаются проверить обороноспособность России.

В Москве призывали альянс прекратить провокации и действовать в рамках международного права.

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