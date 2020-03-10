Грубое нарушение международных норм: В Совфеде России призвали наказать следователей по делу MH17

Планы Совместной следственной группы (ССГ), которая занимается делом о крушении самолёта Boeing над Донбассом 2014 года, являются грубым нарушением норм международного права. Об этом заявил член Совета Федерации России Владимир Джабаров.

Ранее стало известно о том, что представители ССГ планировали нарушить суверенитет России для того, чтобы получить доступ к свидетелям авиакатастрофы. Информацию предоставил портал Bonanza Media.

Как отметил Джабаров, действия следователей были направлены на то, чтобы любой ценой ложно обвинить Москву в преступлении, которое она априори не могла совершить. Более того, инцидент позволяет поставить под сомнение законность такого трибунала, а правоохранительные органы и МИД России должны на это отреагировать и наказать Нидерланды.

"Подобные действия пресекаются не просто заявлением, а взвешенными и точными нотами в адрес тех же Нидерландов. Считаю, они используют только те факты, которые выгодны. А материалы, которые направляла Россия, даже не приобщены к материалам следствия", - заявил сенатор в интервью НСН.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила о том, что перед стартом слушаний в Окружном суде Гааги усилились попытки вброса фейков и манипулирования информацией. Подобной активности не препятствует прокуратура Голландии.