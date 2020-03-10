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Грубое нарушение международных норм: В Совфеде России призвали наказать следователей по делу MH17
10 марта 2020, 10:35 • 270 • Политика
В Совфеде России призвали наказать следователей по делу MH17, которые планировали покуситься на российский суверенитет. Подобные действия сенатор Владимир Джабаров считает грубым нарушением международных норм.
Планы Совместной следственной группы (ССГ), которая занимается делом о крушении самолёта Boeing над Донбассом 2014 года, являются грубым нарушением норм международного права. Об этом заявил член Совета Федерации России Владимир Джабаров.
Ранее стало известно о том, что представители ССГ планировали нарушить суверенитет России для того, чтобы получить доступ к свидетелям авиакатастрофы. Информацию предоставил портал Bonanza Media.
Как отметил Джабаров, действия следователей были направлены на то, чтобы любой ценой ложно обвинить Москву в преступлении, которое она априори не могла совершить. Более того, инцидент позволяет поставить под сомнение законность такого трибунала, а правоохранительные органы и МИД России должны на это отреагировать и наказать Нидерланды.
"Подобные действия пресекаются не просто заявлением, а взвешенными и точными нотами в адрес тех же Нидерландов. Считаю, они используют только те факты, которые выгодны. А материалы, которые направляла Россия, даже не приобщены к материалам следствия", - заявил сенатор в интервью НСН.
Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила о том, что перед стартом слушаний в Окружном суде Гааги усилились попытки вброса фейков и манипулирования информацией. Подобной активности не препятствует прокуратура Голландии.
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