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«Грубое нарушение конвенции о дипломатических сношениях»: Москва выразила протест из-за акции у посольства РФ в Киеве

28 мая 2021, 21:20  •  44 • В мире
МИД РФ выразил решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве. 26 мая у дипмиссии прошёл митинг националистов, которые заблокировали центральный вход в здание. Ведомство также вызвало временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило. Российские дипломаты заявили, что речь идёт об очередном грубом нарушении украинской стороной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
 
РИА Новости © Антон Денисов
 

В пятницу, 28 мая, Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило. Российские дипломаты выразили решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства РФ в Киеве.

В МИД напомнили, что 26 мая у здания российской дипмиссии в украинской столице прошёл «перформанс», в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в учреждение, а также звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства.

«Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД РФ потребовал от Украины принять меры по недопущению подобных акций впредь и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасность и неприкосновенность. Кроме того, посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом.

Как сообщили ранее украинские СМИ, 26 мая у здания посольства РФ в Киеве состоялась акция. Как пишет УНИАН, организаторы мероприятия утверждали, что оно посвящено памяти погибших «за территориальную целостность и независимость Украины».

Участники акции пытались сжечь у стен российской дипмиссии импровизированный макет Кремля, а также вывесили около посольства фотографии убитых «российских оккупантов» с угрозой «повторить» нападения.

Напомним, 26 апреля МИД РФ объявил о высылке дипломата в ответ на аналогичное действие украинской стороны от 19 апреля. Тогда Киев объявил советника российского посольства персоной нон грата из-за деятельности, якобы несовместимой с дипломатическим статусом.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что выдвинутые Киевом обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными.

Российские дипломаты также обратили внимание на то, что Киев принял решение об объявлении персоной нон грата советника посольства России в качестве «симметричного» ответа на объявление о нежелательности пребывания на территории РФ консула генконсульства Украины в Санкт-Петербурге.

При этом, напомнили в МИД, украинского сотрудника консульства ранее задержали при совершении противоправных действий. По данным ФСБ, он пытался получить информацию закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

Российское внешнеполитическое ведомство выступило с предупреждением в адрес украинской стороны, что в отношении Киева могут быть предприняты дополнительные меры в случае дальнейших враждебных действий против российских дипломатических и консульских представительств.

Ранее в том же месяце российская сторона направила Киеву другие ноты протеста. В частности, одна из них касалась очередной антироссийской акции в Киеве, о которой рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По её словам, вечером 20 апреля «украинские экстремисты устроили у стен посольства России в Киеве очередную русофобскую вылазку».

Также на russian.rt.com «Больше проблем в стране нет»: в МИД РФ оценили сообщения о санкциях Украины в отношении Россотрудничества

Захарова рассказала, что активисты заблокировали центральный вход на территорию посольства, развернули плакаты с оскорблениями, а также с помощью лазерной установки проецировали на фасад здания надписи с использованием нецензурной лексики.

Россия потребовала от Украины провести тщательное расследование инцидента, привлечь к ответственности участников и организаторов данной провокации, а также принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Помимо этого, в начале апреля Россия направила Украине ноту в связи с введением санкций в отношении Россотрудничества. По словам Захаровой, Украина во время «очередного приступа русофобии» решила ввести санкции в отношении ряда организаций, одной из которых оказалось Россотрудничество.

Она назвала такие меры недружественным шагом, который входит в прямое противоречие с действующим соглашением между российским и украинским правительствами об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров от 27 февраля 1998 года.

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