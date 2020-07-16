Грубое давление. Песков оценил угрозу санкций со стороны США

МОСКВА, 16 июля/ Радио Sputnik. Угроза санкций со стороны США в отношении "Северного потока – 2" является продолжением недобросовестной конкуренции и грубым давлением на европейский бизнес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду радио Sputnik сообщало, что госдеп США включил в рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции (CAATSA) газопровод "Северный поток – 2" и вторую нитку "Турецкого потока".

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, включение газопроводов в обновленные публичные рекомендации "ставит инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, под риск американских санкций". Он добавил, что Соединенные Штаты "не будут терпеть" участие компаний в проектах России.

Комментируя заявление Помпео, Дмитрий Песков пояснил, что США таким образом стремятся вынудить европейские страны покупать их газ по менее выгодным условиям.

"Это еще продолжение таких негативных проявлений, продолжение такой грубой линии на введение различных рестрикций, оказание грубого давления на европейский бизнес, к коему относятся и наши компании. Это, конечно же, не что иное, как продолжение недобросовестной конкуренции, попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям", – цитирует Пескова РИА Новости.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ о якобы участии в операции в Ливии российских военных.