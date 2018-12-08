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«Грубое давление на ОЗХО»: Минобороны ответило на обвинения Госдепа в «фальсификации» химатаки в Сирии
08 декабря 2018, 04:24 • 217 • В мире
Обвинения со стороны Госдепа США в причастности Москвы и Дамаска к якобы фальсификации химатаки в Алеппо является попыткой «грубого давления» на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявили в Минобороны РФ. Ранее российские специалисты подтвердили факт заражения Алеппо после нападения боевиков, обстрелявших город 24 ноября. В российском оборонном ведомстве допустили, что подобными заявлениями Вашингтон пытается отвлечь внимание от атак возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции по населённым пунктам в районе города Хаджин.
Алеппо РИА Новости © Михаил Алаеддин
Госдеп США пытается оказать давление на Организацию по запрещению химического оружия, заявляя о якобы фальсификации применения химоружия боевиками в Алеппо. Об этом заявили в Минобороны России.
Напомним, 24 ноября боевики из сирийской зоны деэскалации Идлиб обстреляли Алеппо боеприпасами с отравляющими веществами. В Минобороны России предположили, что снаряды были начинены хлором. По данным российского оборонного ведомства, пострадали 46 мирных жителей.
25 ноября российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) подтвердили факт заражения Алеппо отравляющими веществами после атаки террористов.
Однако 7 декабря Госдеп США заявил, что боевики не совершали химическую атаку на Алеппо. При этом американские дипломаты утверждают, что на самом деле был якобы применён слезоточивый газ.
«США располагают информацией о причастности российских и сирийских военных к инциденту со слезоточивым газом и считают, что обе страны используют его как возможность подорвать доверие к режиму прекращения огня в Идлибе», — говорится в заявлении.
Однако никаких доказательств и сведений американская сторона не предоставила. В то же время именно сирийское правительство запросило у ОЗХО срочную комиссию по установлению фактов химической атаки, напомнило Минобороны России.
«Именно сирийское правительство сразу после трагедии 24 ноября официально запросило ОЗХО о срочном прибытии в Алеппо экспертов Миссии по установлению фактов... Российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами применения террористами 24 ноября 2018 года в Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами против мирного населения», — подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны отметили, что отрицание факта проведённой боевиками химатаки является попыткой «обелить действующих в Идлибе международных террористов, связанных с псевдоспасателями из «Белых касок».
«Нагнать волну»
Заявление Госдепа может быть связано с готовящимся вторым пакетом антироссийских санкций, предположил в разговоре с RT доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
Напомним, введённые 27 августа ограничительные меры против России из-за дела Скрипалей допускали значительное ужесточение санкционного режима через 90 дней.
«Трамп рассматривает очередные меры в рамках этого пакета, который базируется на законе о запрете распространения химического и бактериологического оружия. Так что это могло быть сделано для того, чтобы у Трампа не осталось сомнений в необходимости подписать наиболее жёсткий вариант санкционного пакета», — отметил эксперт.
Вашингтон обвинил Сирию и Россию в «фальсификации» химатаки из-за падающего интереса мирового сообщества к инциденту в Керченском проливе, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Им нужно нагнать волну, потому что керченская волна уже спала. Что касается смысла заявления, то он очень простой: все инциденты, которые происходят в мире, Госдеп и администрация в целом будут трактовать против России, будут считать, что виновата Россия», — сказал он в беседе с RT.
Топорнин подчеркнул, что американской стороной не были представлены доказательства и факты, что химическая атака была якобы сфальсифицирована Москвой и Дамаском.
«Но никто ничего не доказал... То есть американцы могут утверждать всё что угодно», — добавил он.
Атаки на Хаджин
В российском Минобороны также напомнили о поддержке западными спецслужбами сирийских боевиков, в частности поставки последним отравляющих веществ.
«На протяжении более полугода российским военным ведомством многократно доводились до мировой общественности факты поставок западными спецслужбами террористам, а также примкнувшим к ним «Белым каскам» отравляющих веществ», — отмечает российское оборонное ведомство.
При этом в министерстве подчеркнули, что поставки по времени совпадают с заявлениями Госдепа о готовности нанести удар по Сирии в случае применения Дамаском химоружия.
В военном ведомстве считают, что совпадение по времени также может быть связано с атаками возглавляемой США коалиции по сирийскому городу Хаджин.
Отметим, что СМИ неоднократно заявляли о бомбардировках возглавляемой США коалицией города Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Так, 7 декабря агентство SANA сообщило, что в результате очередного налёта была уничтожена больница.
По данным агентства, при одном из налётов на город Хаджин авиация коалиции применила белый фосфор, запрещённый Женевской конвенцией. В России осудили эту атаку.
«По сообщениям сирийских средств массовой информации, авиация коалиции в очередной раз при этих атаках использовала снаряды с белым фосфором. Американцы продолжают отрицать это с тем же упорством, с которым в апреле утверждали о якобы имевшем место использовании сирийским правительством химического оружия в Думе», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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