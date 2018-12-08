«Грубое давление на ОЗХО»: Минобороны ответило на обвинения Госдепа в «фальсификации» химатаки в Сирии

Обвинения со стороны Госдепа США в причастности Москвы и Дамаска к якобы фальсификации химатаки в Алеппо является попыткой «грубого давления» на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявили в Минобороны РФ. Ранее российские специалисты подтвердили факт заражения Алеппо после нападения боевиков, обстрелявших город 24 ноября. В российском оборонном ведомстве допустили, что подобными заявлениями Вашингтон пытается отвлечь внимание от атак возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции по населённым пунктам в районе города Хаджин.

Госдеп США пытается оказать давление на Организацию по запрещению химического оружия, заявляя о якобы фальсификации применения химоружия боевиками в Алеппо. Об этом заявили в Минобороны России.

«В российском военном ведомстве расценивают истеричное заявление Государственного департамента США… как попытку грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективному расследованию», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, 24 ноября боевики из сирийской зоны деэскалации Идлиб обстреляли Алеппо боеприпасами с отравляющими веществами. В Минобороны России предположили, что снаряды были начинены хлором. По данным российского оборонного ведомства, пострадали 46 мирных жителей.

25 ноября российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) подтвердили факт заражения Алеппо отравляющими веществами после атаки террористов.

Однако 7 декабря Госдеп США заявил, что боевики не совершали химическую атаку на Алеппо. При этом американские дипломаты утверждают, что на самом деле был якобы применён слезоточивый газ.

«США располагают информацией о причастности российских и сирийских военных к инциденту со слезоточивым газом и считают, что обе страны используют его как возможность подорвать доверие к режиму прекращения огня в Идлибе», — говорится в заявлении.

Однако никаких доказательств и сведений американская сторона не предоставила. В то же время именно сирийское правительство запросило у ОЗХО срочную комиссию по установлению фактов химической атаки, напомнило Минобороны России.

«Именно сирийское правительство сразу после трагедии 24 ноября официально запросило ОЗХО о срочном прибытии в Алеппо экспертов Миссии по установлению фактов... Российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами применения террористами 24 ноября 2018 года в Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами против мирного населения», — подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны отметили, что отрицание факта проведённой боевиками химатаки является попыткой «обелить действующих в Идлибе международных террористов, связанных с псевдоспасателями из «Белых касок».

«Нагнать волну»

Заявление Госдепа может быть связано с готовящимся вторым пакетом антироссийских санкций, предположил в разговоре с RT доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Напомним, введённые 27 августа ограничительные меры против России из-за дела Скрипалей допускали значительное ужесточение санкционного режима через 90 дней.

«Трамп рассматривает очередные меры в рамках этого пакета, который базируется на законе о запрете распространения химического и бактериологического оружия. Так что это могло быть сделано для того, чтобы у Трампа не осталось сомнений в необходимости подписать наиболее жёсткий вариант санкционного пакета», — отметил эксперт.

Вашингтон обвинил Сирию и Россию в «фальсификации» химатаки из-за падающего интереса мирового сообщества к инциденту в Керченском проливе, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Им нужно нагнать волну, потому что керченская волна уже спала. Что касается смысла заявления, то он очень простой: все инциденты, которые происходят в мире, Госдеп и администрация в целом будут трактовать против России, будут считать, что виновата Россия», — сказал он в беседе с RT.

Топорнин подчеркнул, что американской стороной не были представлены доказательства и факты, что химическая атака была якобы сфальсифицирована Москвой и Дамаском.

«Но никто ничего не доказал... То есть американцы могут утверждать всё что угодно», — добавил он.

Атаки на Хаджин

В российском Минобороны также напомнили о поддержке западными спецслужбами сирийских боевиков, в частности поставки последним отравляющих веществ.

«На протяжении более полугода российским военным ведомством многократно доводились до мировой общественности факты поставок западными спецслужбами террористам, а также примкнувшим к ним «Белым каскам» отравляющих веществ», — отмечает российское оборонное ведомство.

При этом в министерстве подчеркнули, что поставки по времени совпадают с заявлениями Госдепа о готовности нанести удар по Сирии в случае применения Дамаском химоружия.

В военном ведомстве считают, что совпадение по времени также может быть связано с атаками возглавляемой США коалиции по сирийскому городу Хаджин.

«Также не исключаем, что громкие обвинения Государственного департамента США направлены на отвлечение внимания мировой общественности от преступлений американской авиации на востоке Сирии, где уже более месяца американская авиация утюжит населённые пункты в районе Хаджина», — сообщается в документе.

Отметим, что СМИ неоднократно заявляли о бомбардировках возглавляемой США коалицией города Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Так, 7 декабря агентство SANA сообщило, что в результате очередного налёта была уничтожена больница.

По данным агентства, при одном из налётов на город Хаджин авиация коалиции применила белый фосфор, запрещённый Женевской конвенцией. В России осудили эту атаку.

«По сообщениям сирийских средств массовой информации, авиация коалиции в очередной раз при этих атаках использовала снаряды с белым фосфором. Американцы продолжают отрицать это с тем же упорством, с которым в апреле утверждали о якобы имевшем место использовании сирийским правительством химического оружия в Думе», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.