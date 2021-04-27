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Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал

27 апреля 2021, 00:45  •  103 • Политика
В иранских СМИ скандал - были обнародованы фрагменты разговора иранского министра иностранных дел Мохаммада Зарифа. "Би-би-си" также примкнул к обсуждению утечки. Так, передаёт телеканал, в беседе с журналистом министр сетует на Россию, признаётся, что недипломатично общался с Сергеем Лавровым, а также нелестно высказывается о погибшем генерале Касеме Сулеймани.
В иранских медиа появились фрагменты интервью с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Зарифом. В интервью тот критикует КСИР (Корпус стражей исламской революции), деятельность покойного генерала Сулеймани и его сотрудничество с Москвой.
В частности, передаёт "Би-би-си", покойный генерал, по словам Зарифа, пытался действовать в обход иранского МИД.
Россию министр и вовсе обвиняет в некоей попытке сорвать договорённости по ядерной сделке. И якобы из-за этого Зариф "вынужден был прибегать к "грубому и недипломатичному языку" в беседах с главой МИД России Сергеем Лавровым, передаёт телеканал.
Впрочем, несмотря на шумиху, устроенную в СМИ по поводу этой утечки, в МИД Ирана дали объяснение. Так, официальный представитель министерства Саид Хатибзаде заявил, что слова министра не стоит вырывать из контекста.
По его словам, следует рассматривать не выборочные реплики Зарифа, а его речь полностью.
"Этот разговор был записан только на жёсткие диски правительства и не предназначался для публикации. Неясно, кем и для каких целей он был выборочно опубликован в информационном пространстве", - приводит "РИА Новости" слова Хатибзаде.

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