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«Грубейшее нарушение Устава ООН»: зачем Саудовская Аравия призывает Катар направить войска в Сирию

25 апреля 2018, 14:39  •  73 • В мире
Министр иностранных дел Саудовской Аравии обратился к Катару с предложением разместить в Сирии военный контингент. По словам саудовского чиновника, Доха также обязана оплатить присутствие американских войск в зоне конфликта, если хочет продолжить пользоваться поддержкой и защитой США на своей территории. Ранее Эр-Рияд сам выражал готовность отправить военных в Сирию. При этом обе страны Персидского залива вовлечены в безуспешный военный конфликт в Йемене и, по мнению экспертов, не могут мобилизовать необходимый контингент для размещения в САР. На что рассчитывают США, привлекая арабские монархии к войне в Сирии, и чем это грозит региону, выяснял RT.
 
Катарские вооружённые силы на параде в Дохе Reuters
 

Перевод стрелок

Катар должен направить своих военнослужащих в Сирию, если хочет сохранить поддержку Соединённых Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

«Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в эту страну до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории», — цитирует заявление министра пресс-служба МИД королевства.

Отношения между Катаром и Саудовской Аравией находятся в напряжённом состоянии с лета 2017 года. Эр-Рияд и ещё ряд стран Персидского залива организовали блокаду соседнего государства и обвиняют его руководство в сговоре с Ираном и поддержке терроризма. Тем не менее, взаимодействие военных сохраняется. Так, вооружённые силы Катара приняли участие в проходивших на территории Саудовской Аравии в середине апреля военных учениях «Щит залива».

  • Адель аль-Джубейр
  • Reuters

По мнению аль-Джубейра, только наличие военной базы США в Эль-Удейде сохраняет катарский режим от неминуемого свержения «в течение нескольких недель». В своём заявлении глава саудовской дипломатии сослался на слова президента США Дональда Трампа, подчеркнувшего в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что он хотел бы «вернуть наших потрясающих бойцов домой» из Сирии. Кроме того, американский лидер заявил, общаясь с Макроном, что за военную операцию в Сирии «должны заплатить чрезвычайно богатые страны» региона, не уточняя, о ком именно идёт речь.

«Саудовская Аравия просто переводит стрелки, — заявил в разговоре с RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Интересно, какой будет теперь реакция Соединённых Штатов».

Кто платит?

Ранее Трамп заявлял, что предлагал оплатить военную операцию США в Сирии саудовцам.

«В том, что касается Сирии, нашей главной целью было уничтожить ИГИЛ*. Мы почти справились с этой задачей, и мы собираемся очень быстро принять решение, что делать дальше, координируясь с другими державами в регионе, — заявил американский лидер 4 апреля 2018 года. — Саудовскую Аравию очень интересует наше решение. И я им сказал: «Хорошо, знаете, раз вы хотите, чтобы мы остались, может вы заплатите за это?».

Позже, 16 апреля 2018 года, Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации Трампа заявил, что новый советник президента по национальной безопасности Джон Болтон проводит переговоры с представителями арабских государств о создании многонациональных сил, которые заменят американских военных в Сирии.

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Сами саудовцы 17 апреля 2018 года подтвердили, что ведут дискуссию по этому вопросу с Соединёнными Штатами. «Мы обсуждаем с США отправку наших войск в Сирию и ведём такие переговоры с начала сирийского кризиса», — заявил Адель аль-Джубейр на совместной пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Эр-Рияде.

«Самый главный вопрос, кто за всё это будет платить. Кивание на Катар в очередной раз показывает, что сомнительно, что он будет это делать, — отметил в беседе с RT эксперт Института стран Ближнего Востока Сергей Балмасов. — Зачем ему это делать за саудовцев и эмиратцев?». По словам эксперта, и Саудовская Аравия в условиях не самой лучшей конъюнктуры цен на нефть вряд ли найдёт деньги на миссию в Сирии.

  • Солдат ОАЭ в Йемене
  • Reuters

«Не надо полагать, что у этих господ, которые строят золотую станцию метро, у которых множество яхт, нет денежных проблем. В последние три года йеменский фронт, сирийский фронт, бахрейнский, нездоровая ситуация в восточных шиитских провинциях привели к тому, что открытие дополнительного присутствия в Сирии может лечь камнем на и без того плохо сбалансированный бюджет», — считает Балмасов.

Силы для Сирии

Среди стран, возможность привлечения которых к плану Трампа по Сирии активно обсуждалась в течение последних недель, кроме Саудовской Аравии и Катара упоминаются также Объединённые Арабские Эмираты и Египет. ОАЭ ещё в 2016 году предлагали отправить свои войска в Сирию якобы для борьбы с ИГИЛ, однако с тех пор никаких новых заявлений они не делали. СМИ отмечают, что, как и Саудовская Аравия, ОАЭ крепко увязли в военном конфликте в Йемене, где в борьбе против проиранских повстанцев-хуситов их формально поддерживает и Катар.

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«Учитывая идущую катастрофическую для саудитов и их клики из стран Залива  войну в Йемене, исключено, что они смогут мобилизовать силы для Сирии», — отмечает в статье для RT британско-ирландский аналитик Финиан Каннингэм.  

Американское издание The Daily Beast цитирует побывавшего недавно в ОАЭ бывшего посла Великобритании в Ираке сэра Джона Дженкинса. По его словам, представители этой арабской монархии «кажется, считают, что сделка (с американцами. – RT) предполагает, что они частично разместятся в освобождённых районах, где уже установлен мир, а американцы продолжат выполнять всю тяжелую работу». «Так что план по созданию Арабской коалиции предполагает, что в Сирии должны остаться 2 тыс. американских военных вместе с ВВС США», — подчёркивает Дженкинс.

В свою очередь бывший заместитель главы военной разведки Египта Мохаммед Рашад отверг возможность участия своей страны в операции в Сирии. В интервью изданию Egypt Independent он подчеркнул, что «никто не смеет давать указания египетской армии» и отметил, что Египет всегда выступал против иностранного вмешательства в дела Сирии. «Египетские вооружённые силы — не наёмники, которых можно сдать в аренду и которым иностранные государства могут отдавать приказы, где им размещаться», — считает египетский силовик.

«Египет с удовольствием отправит дополнительную дивизию, но с возможностью дополнительного заработка для казны, — отметил Сергей Балмасов. — Но кто за всё это платить будет? У Египта собственных денег нет».

Приватизация войны

Впрочем, именно использование наёмников может стать планом «Б» американцев и их союзников в Сирии. Страны залива уже активно используют «солдат удачи» из таких экзотических стран как Судан и Колумбия в Йемене. В свою очередь основатель небезызвестной ЧВК Blackwater Эрик Принс ранее проявлял заинтересованность в ведении бизнеса в Сирии.

«Вся миссия США в Сирии может быть отдана на аутсорсинг с нулевыми издержками для американских налогоплательщиков и без рисков для американского обслуживающего персонала», — заявлял Принс в интервью The Wall Street Journal.

  • Эрик Принс
  • © SAUL LOEB / AFP
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По словам издания, имеющий тесные связи с Белым Домом бизнесмен вёл неформальные переговоры о формировании наёмного контингента с представителями ряда арабских государств.

Как отмечает в интервью британскому изданию The Guardian Николас Херас — эксперт возглавляемого Викторией Нуланд Центра новой американской безопасности — весьма вероятно, что если саудовцы согласятся на американское предложение, то воевать за них будут пакистанцы или суданцы.

«Я уверен, что саудовцы готовы воевать в Сирии до последнего суданского солдата», — подчёркивает эксперт.

«ЧВК не могут решить те политические задачи, которые стоят перед США в Сирии, максимум их можно будет привлечь для решения конкретных тактических задач, — отмечает Иван Коновалов. — А курды просто не пустят силы арабских монархий на свою территорию».

В свою очередь заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин считает, что любые меры по усилению военного присутствия в Сирии повышают вероятность столкновений между присутствующими в Сирии державами.

«Когда регион пичкают вооружением, людьми с оружием, то, конечно же, возрастает опасность, что произойдёт столкновение», — заявил RT политолог.

Серьёзные риски

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По мнению Финиана Каннингэма, появление в Сирии вооружённых сил ваххабитских монархий Персидского залива или их наёмников чревато столкновением с проиранскими формированиями, что может вылиться в большую войну в регионе.

«Близость этих сил в Сирии может быть взрывоопасной, что приведёт к тому, что Саудовская Аравия и Иран, в конечном счёте, столкнутся лицом к лицу в войне, которую давно ожидали. В последнем случае, без сомнения, в неё на саудовской стороне втянется и Израиль».

Как заявил в интервью РИА Новости член Совета Федерации России Игорь Морозов, отправка катарских войск в Сирию будет нарушением международного права.

«Россия категорически выступит против этого, я убежден. На основании чего будет осуществляться эта отправка? Это грубейшее нарушение Устава ООН, норм международного права», — отметил сенатор.

О рисках столкновений говорит и Сергей Балмасов. «На появление в Сирии серьёзных подразделений из аравийских стран ООН не давал добро. Соответственно растут риски столкновения с нами, с Россией», — уточнил он.

По словам эксперта, и саудовцы, и катарцы в той или иной мере и так присутствуют в Сирии через свои спецслужбы и группировки боевиков, а ввод войск по просьбе США может привести и к серьёзным внутриполитическим проблемам.

«Это даст колоссальный козырь их противникам, как арабским националистам, которых нельзя сбрасывать со счетов, так и исламистам, которые давно кричат, что саудовский король и другие правители стали американскими лакеями, — подчёркивает политолог. — Это лишний раз покажет, кто у кого на службе».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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