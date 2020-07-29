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Грубейшее нарушение: Постпредство России при ОБСЕ осудило блокировку Царьграда

29 июля 2020, 01:05  •  39 • Политика
Постпредство России при ОБСЕ осудило блокировку Царьграда. "Очередной пример политической цензуры" - заметили члены миссии. Они добавили, что данный шаг руководства видеохостинга YouTube является грубейшим нарушением международного законодательства.
Члены постоянного представительства РФ при ОБСЕ высказались по поводу блокировки YouTube-канала Царьграда. Заявление появилось на официальной странице русского постпредства в Twitter.
Blocking account of @tsargradtv TV by #YouTube without explaining reasons & prior notice is not the first case of cleansing the information space by US-controlled Internet platforms. This is another example of political censorship & gross violation of international obligations pic.twitter.com/G2dJ4NSuuU
— Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) July 28, 2020
В нём подчёркивается, что данная мера со стороны интернет-платформы является актом политической цензуры и грубейшим нарушением международного законодательства.
Российские представители напомнили, что блокировка была осуществлена без каких-либо предварительных предупреждений и объяснений.
Деятельность аккаунта Царьграда на YouTube была остановлена в ночь с 27 на 28 июля. Редактор телеканала Дарья Токарева заявила о намерении обратиться в суд в связи с противоправными действиями администрации видеохостинга.
Тем временем в соцсетях была запущена акция #СпасёмЦарьград. В ней приняли участие зрители канала и все те, кто выступает против незаконной блокировки СМИ по политическим причинам.

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