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Грубейшее нарушение: Постпредство России при ОБСЕ осудило блокировку Царьграда
29 июля 2020, 01:05 • 39 • Политика
Постпредство России при ОБСЕ осудило блокировку Царьграда. "Очередной пример политической цензуры" - заметили члены миссии. Они добавили, что данный шаг руководства видеохостинга YouTube является грубейшим нарушением международного законодательства.
Члены постоянного представительства РФ при ОБСЕ высказались по поводу блокировки YouTube-канала Царьграда. Заявление появилось на официальной странице русского постпредства в Twitter.
В нём подчёркивается, что данная мера со стороны интернет-платформы является актом политической цензуры и грубейшим нарушением международного законодательства.
Российские представители напомнили, что блокировка была осуществлена без каких-либо предварительных предупреждений и объяснений.
Деятельность аккаунта Царьграда на YouTube была остановлена в ночь с 27 на 28 июля. Редактор телеканала Дарья Токарева заявила о намерении обратиться в суд в связи с противоправными действиями администрации видеохостинга.
Тем временем в соцсетях была запущена акция #СпасёмЦарьград. В ней приняли участие зрители канала и все те, кто выступает против незаконной блокировки СМИ по политическим причинам.
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