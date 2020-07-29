Грубейшее нарушение: Постпредство России при ОБСЕ осудило блокировку Царьграда

Члены постоянного представительства РФ при ОБСЕ высказались по поводу блокировки YouTube-канала Царьграда. Заявление появилось на официальной странице русского постпредства в Twitter.

Blocking account of @tsargradtv TV by #YouTube without explaining reasons & prior notice is not the first case of cleansing the information space by US-controlled Internet platforms. This is another example of political censorship & gross violation of international obligations pic.twitter.com/G2dJ4NSuuU — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) July 28, 2020

В нём подчёркивается, что данная мера со стороны интернет-платформы является актом политической цензуры и грубейшим нарушением международного законодательства.

Российские представители напомнили, что блокировка была осуществлена без каких-либо предварительных предупреждений и объяснений.

Деятельность аккаунта Царьграда на YouTube была остановлена в ночь с 27 на 28 июля. Редактор телеканала Дарья Токарева заявила о намерении обратиться в суд в связи с противоправными действиями администрации видеохостинга.

Тем временем в соцсетях была запущена акция #СпасёмЦарьград. В ней приняли участие зрители канала и все те, кто выступает против незаконной блокировки СМИ по политическим причинам.