«Грубейшее нарушение международного права»: США нанесли удар по расположенным в Сирии объектам

Военные США по указанию президента Джо Байдена нанесли авиаудары по объектам в Сирии, которые, как утверждают в Пентагоне, использовались поддерживаемыми Ираном военизированными группировками. Эти действия стали ответом на недавнюю атаку на американскую базу в Эрбиле и обстрел дипломатического района («зелёной зоны») Багдада, заявили в военном ведомстве Соединённых Штатов. В Пентагоне уверены, что целью ударов стал объект, использовавшийся шиитским ополчением. В Совфеде считают, что Сирия может обратиться в Совбез ООН для обсуждения произошедшего. Эксперты отмечают, что Вашингтон в очередной раз нарушил все принципы международного права.

В ночь на 26 февраля Соединённые Штаты Америки нанесли авиаудары по территории Сирии. Атака была санкционирована президентом США Джо Байденом.

Как утверждает официальный представитель Пентагона Джон Кирби, целью была инфраструктура, используемая поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии. В частности, был уничтожен ряд объектов на пункте пограничного контроля с Ираком, которыми, согласно сообщению американских военных, пользовались члены «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аш-Шухада».

По его словам, авиаудары стали ответом на недавние атаки в отношении военнослужащих США и международной коалиции в Ираке.

«Этот соразмерный военный ответ был осуществлён наряду с дипломатическими мерами, в том числе консультациями с партнёрами по коалиции. Операция направляет недвусмысленный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции», — заявил Кирби.

Он пояснил, что предпринятые действия были направлены на деэскалацию общей ситуации как в восточной Сирии, так и в Ираке.

После этого американский министр обороны Ллойд Остин сообщил, что военные США нанесли удар, опираясь на разведданные, полученные от Ирака.

«Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением», — сказал он, подчеркнув, что в США «точно знают, куда ударили».

Глава Пентагона Ллойд Остин

Reuters

© Carlos Barria

Как отмечает агентство Bloomberg, для нанесения удара был задействован истребитель F-15. Источники газеты The New York Times при этом сообщают об уверенности американских военных в том, что были уничтожены несколько членов шиитских боевых формирований. Издание The Washington Post со ссылкой на источник в президентской администрации также пишет о гибели нескольких человек.

15 февраля ракетному удару подвергся район аэропорта Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, где дислоцирована американская военная база. В результате обстрела погиб один гражданин США, ещё девять человек получили ранения, в том числе один американский военнослужащий.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон проводит расследование случившегося и оставляет за собой «на ответ в надлежащее время и в надлежащей форме»: «До того как мы примем какие-либо дополнительные шаги, мы сделаем дополнительные объявления».

В свою очередь, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не станут объявлять об ответных мерах заранее.

«Конечно, мы не собираемся заранее анонсировать наш ответ, но справедливо будет сказать, что любую стоящую за этим нападением группу ждут последствия», — говорил он.

На фоне этого министры обороны стран НАТО приняли решение об увеличении в восемь раз миссии альянса в Ираке — с 500 до 4 тыс. человек.

При этом 22 февраля ракетному обстрелу подверглась «зелёная зона» Багдада, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США. Было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда.

В Пентагоне подчёркивали, что вместе с властями Ирака изучают «специфику этих нападений».

«Мы не будем обрушивать свой гнев и рисковать эскалацией, которая играет на руку Ирану и лишь способствует их усилиям по дестабилизации Ирака», — пояснял Прайс.

Тема ракетных обстрелов также стала предметом телефонного разговора между Байденом и иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми, состоявшегося 24 февраля.

«Нарушение международного права»

США совершили акт агрессии, который нарушает все принципы международного права, заявил в разговоре с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Два момента меня больше всего поражают: это абсолютная обыденность этого события, неприкрытость и циничность. То есть США наносят военный удар по территории суверенного государства, они его объясняют некими действиями, которые совершены третьим государством на территории четвёртого государства, я имею в виду Иран и Ирак. США наносят военный удар, нисколько не скрывая, не пытаясь оправдаться и считая себя вправе применять военную силу в отношении суверенного государства», — сказал он.

По его словам, произошедшее является «грубейшим нарушением международного права».

«Если честно, я не знаю никакой другой страны, которая бы так беспардонно нарушала нормы международного права, как США, нанося военные удары по территории других стран. Абсолютно ничего не меняется с течением времени и со сменой администраций. Конечно, я думаю, что мировая общественность должна реагировать на это подобающим образом, было бы неплохо, если бы каждое подобное действие США стало предметом пристального рассмотрения в Генассамблее ООН, в Совбезе ООН», — подчеркнул Шаповалов.

Член палаты представителей демократ Ро Ханна подверг критике решение Вашингтона нанести удар по Сирии, отметив, что Джо Байден стал пятым президентом подряд, отдавшим указ о нападении на объекты на Ближнем Востоке.

«Для президента совершенно неоправданно отдавать приказ о нанесении военного удара, не являющегося актом самообороны перед лицом неминуемой угрозы, без одобрения конгресса. Нам нужно уйти с Ближнего Востока, а не провоцировать эскалацию (напряжённости. — RT), — сказал конгрессмен, чьи слова приводит CNN. — Президенту не следует принимать такие меры, не запрашивая на это прямой санкции (конгресса США. — RT) и опираясь на общие, устаревшие законы об использовании военной силы».

Как считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, удар США по Сирии может привести к эскалации ситуации во всём Ближневосточном регионе. При этом он также отметил, что Дамаск «имеет полное право» подать обращение в Совет Безопасности ООН для обсуждения произошедшего на экстренном заседании.

«Это совершенно неправомерно, поскольку речь идёт о бомбёжке территории суверенного государства», — цитирует его РИА Новости.