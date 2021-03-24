Грубая ремарка Байдена внесла раскол: Шведы в замешательстве

В шведском издании Svenska Dagbladet отмечают, что грубая ремарка американского лидера в адрес президента России внесла раскол в ряды союзников США. Обозреватель издания отмечает, что члены НАТО, безусловно, на стороне Вашингтона, поскольку зависимы от него. Но при этом ряд государств не хотят портить отношения с Москвой.

Эта коллизия, которая произошла после резкой оценки Джо Байдена в адрес Владимира Путина, запутывает политические взаимоотношения ещё больше. Автор указывает, что сейчас остаётся констатировать, что в рядах Североатлантического альянса происходит раскол.

"Раскол в кругах НАТО - свершившийся факт", - приводит РИА Новости оценку иностранного автора.

Обозреватель добавляет, что резкость хозяина Белого дома внесла большую сумятицу в то, как страны должны на все это реагировать. С одной стороны, союзники военного блока зависимы от США, но с другой, многие из них заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

В качестве примера шведский журналист объясняет, что многие государства Европы заинтересованы в российской вакцине от COVID-19, у ФРГ налажен контакт с Москвой по газовым сделкам, у Турции с Россией есть военные сделки.

"Странам, у которых есть особые причины сохранять хорошие отношения с русскими, найти золотую середину будет трудно", - объясняет автор, добавляя, что у стран есть многочисленные бизнес-проекты с Россией.