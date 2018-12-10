ГРУ возглавил адмирал-герой Игорь Костюков

После смерти начальника Главного равзедуправления Генштаба (ГРУ) генерал-полковника Игоря Коробова (21 ноября 2018 года) его обязанности исполнял первый заместитель - вице-адмирал Игорь Костюков. Хотя если быть точным, он подменнял своего предшесвтенника на этой должности еще в то время, когда Коробов тяжело болел и даже не смог быть на торжествах по случаю 100-летия ГРУ в начале ноября.

В «Аквариуме» (так между собой военные равзедчики называют свой штаб) после кончины Коробова мало кто сомневался, что Костюков - основной кандидат на главную должность в ГРУ, где он прошел путь от младшего офицера до вице-адмирала. Кстати, это первый в истории ГРУ моряк, ставший во главе военной разведки. Хорошо знающие Игоря Олеговича офицеры говорят, что его профессионализм «определяет не черный морской китель, а светлые мозги».

О Костюкове известно немного (как и о любом действующем разведчике). Родился 21 февраля 1961 года в Амурской области. Окончил высшее военно-морское училище. Несколько лет служил на флоте. Затем учился в Военно-дипломатической академии (тогда она называлась Военной академией Советской Армии).

Служил за рубежом по линии военного атташата. После этого был переведен в центральный аппарат ГРУ, где прошел несколько должностей прежде чем стать первым замом начальника главка. В качестве одного из руководителей военной разведки «с риском для жизни» принимал непосредственное участие в руководстве операцией в Сирии.

За мужество и героизм, проявленные в ходе той операции, Костюкову было присвоено звание Героя России (в 2017 году).

За годы службы он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета, медалью «За отвагу».

Кстати, в американском Белом доме и Пентагоне на вице-адмирала Костюкова давно «точат зубы». Он - еще и единственный в России и находящийся на службе высший офицер, которого правители США сначала в декабре 2016 года, а затем в сентябре 2018-го включили в санкционные списки в связи с «действиями по подрыву демократии в США и вмешательством в американские выборы 2016 года». В апреле 2018-го, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности, Костюков вдоль и поперек «раскатал» политику США, заявив, что администрация Трампа стремится получить преференции в политической и экономической областях, используя силовые методы. Вице-адмирал назвал главными инструментами проведения внешней политики Вашингтона авианосные ударные группы ВМС США и стратегическую бомбардировочную авиацию.

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